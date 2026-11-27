Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā britu raidsabiedrībai BBC kritizējis ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumus par Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu kā draugu, salīdzinot šādu attieksmi ar Hitlera dēvēšanu par draugu Otrā pasaules kara laikā.
Zelenskis uzsvēra, ka Putins ir agresors un slepkava, kurš XXI gadsimtā atnesis fašismu, tādēļ viņu nevar uzskatīt par draugu. Ukrainas prezidents norādīja, ka šādi izteikumi ir īpaši sāpīgi ģimenēm, kuras karā zaudējušas savus tuviniekus un cerības saista ar ASV prezidentu.
Komentējot Vašingtonas lomu miera procesā, Zelenskis uzsvēra, ka Ukrainai nepieciešams reāls sabiedrotais, kas spēj izdarīt spiedienu uz Krieviju, nevis neitrāls starpnieks. Viņaprāt, pārāk neitrāla nostāja attiecībā pret agresoru faktiski nozīmē atbalstu abām konflikta pusēm, tostarp agresoram.
Vienlaikus prezidents atzinīgi novērtēja progresu gūstekņu apmaiņā un Eiropas iesaistīšanos sarunās, kā arī pavēstīja, ka nākamajā nedēļā Ukrainā paredzētas svarīgas tikšanās par drošības garantijām.
Runājot par Krievijas uzbrukumiem ziemas periodā, Zelenskis norādīja, ka Maskava, ņemot vērā zaudējumus kaujas laukā, cenšas destabilizēt Ukrainas sabiedrību, uzbrūkot tiltiem, ūdens attīrīšanas un kanalizācijas infrastruktūrai un mēģinot sašķelt valsti, tostarp atdalīt Dņepras kreiso un labo krastu. Viņš arī uzsvēra nopietnu pretraķešu sistēmu un raķešu "Patriot" trūkumu, jo ASV uzmanība patlaban koncentrēta uz Tuvajiem Austrumiem. Lai gan ASV, iespējams, nav vēlējušās izdarīt spiedienu uz Ukrainu, situācija faktiski rada šādu efektu, sacīja Zelenskis.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Prezidents arī informēja, ka pēc pozitīviem signāliem no ASV puses "Starlink" un "Starshield" sistēmu darbība Ukrainas kontrolētajā teritorijā atgriezusies normālā režīmā, taču ierobežojumi joprojām saglabājas okupētajās teritorijās. Tas apgrūtina Ukrainas spēku iespējas pārtvert reaktīvos bezpilota lidaparātus "Shahed", pirms tie sasniedz Ukrainas kontrolētās teritorijas.
Tikmēr Krievijas karaspēks naktī uz piektdienu uzbrucis Ukrainai ar 155 bezpilota lidaparātiem, tostarp 83 reaktīvajiem "Shahed" tipa droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neitralizēt 110 dronus, tostarp 51 reaktīvo lidaparātu. Krievijas gaisa uzbrukuma līdzekļi trāpījuši 27 vietās, bet to atlūzas nogāzušās vēl četrās vietās.
Savukārt Ukrainas spēki naktī uz piektdienu veikuši dronu triecienu Jefremovas sintētiskā kaučuka rūpnīcai Krievijas Tulas apgabalā, vēsta Ukrainas kara monitoringa kanāli. Rūpnīcas produkcija tiek izmantota cietās raķešdegvielas ražošanā taktiskajām un ballistiskajām raķetēm, tostarp "Iskander" raķetēm, tādēļ uzņēmumam ir stratēģiska nozīme Krievijas militāri rūpnieciskajā kompleksā.
Pēc trieciena rūpnīcas teritorijā izcēlies plašs ugunsgrēks un pie galvenajiem ražošanas cehiem DK-5 un DK-7 notikuši vairāki sprādzieni. Cietusi arī rūpnīcu apgādājošā Jefremovas termoelektrostacija. Uzbrukuma radīto postījumu apmērs tiek precizēts.
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Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā britu raidsabiedrībai BBC kritizējis ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumus par Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu kā draugu, salīdzinot šādu attieksmi ar Hitlera dēvēšanu par draugu Otrā pasaules kara laikā.
Zelenskis uzsvēra, ka Putins ir agresors un slepkava, kurš XXI gadsimtā atnesis fašismu, tādēļ viņu nevar uzskatīt par draugu. Ukrainas prezidents norādīja, ka šādi izteikumi ir īpaši sāpīgi ģimenēm, kuras karā zaudējušas savus tuviniekus un cerības saista ar ASV prezidentu.
Komentējot Vašingtonas lomu miera procesā, Zelenskis uzsvēra, ka Ukrainai nepieciešams reāls sabiedrotais, kas spēj izdarīt spiedienu uz Krieviju, nevis neitrāls starpnieks. Viņaprāt, pārāk neitrāla nostāja attiecībā pret agresoru faktiski nozīmē atbalstu abām konflikta pusēm, tostarp agresoram.
Vienlaikus prezidents atzinīgi novērtēja progresu gūstekņu apmaiņā un Eiropas iesaistīšanos sarunās, kā arī pavēstīja, ka nākamajā nedēļā Ukrainā paredzētas svarīgas tikšanās par drošības garantijām.
Runājot par Krievijas uzbrukumiem ziemas periodā, Zelenskis norādīja, ka Maskava, ņemot vērā zaudējumus kaujas laukā, cenšas destabilizēt Ukrainas sabiedrību, uzbrūkot tiltiem, ūdens attīrīšanas un kanalizācijas infrastruktūrai un mēģinot sašķelt valsti, tostarp atdalīt Dņepras kreiso un labo krastu. Viņš arī uzsvēra nopietnu pretraķešu sistēmu un raķešu "Patriot" trūkumu, jo ASV uzmanība patlaban koncentrēta uz Tuvajiem Austrumiem. Lai gan ASV, iespējams, nav vēlējušās izdarīt spiedienu uz Ukrainu, situācija faktiski rada šādu efektu, sacīja Zelenskis.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Prezidents arī informēja, ka pēc pozitīviem signāliem no ASV puses "Starlink" un "Starshield" sistēmu darbība Ukrainas kontrolētajā teritorijā atgriezusies normālā režīmā, taču ierobežojumi joprojām saglabājas okupētajās teritorijās. Tas apgrūtina Ukrainas spēku iespējas pārtvert reaktīvos bezpilota lidaparātus "Shahed", pirms tie sasniedz Ukrainas kontrolētās teritorijas.
Tikmēr Krievijas karaspēks naktī uz piektdienu uzbrucis Ukrainai ar 155 bezpilota lidaparātiem, tostarp 83 reaktīvajiem "Shahed" tipa droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neitralizēt 110 dronus, tostarp 51 reaktīvo lidaparātu. Krievijas gaisa uzbrukuma līdzekļi trāpījuši 27 vietās, bet to atlūzas nogāzušās vēl četrās vietās.
Savukārt Ukrainas spēki naktī uz piektdienu veikuši dronu triecienu Jefremovas sintētiskā kaučuka rūpnīcai Krievijas Tulas apgabalā, vēsta Ukrainas kara monitoringa kanāli. Rūpnīcas produkcija tiek izmantota cietās raķešdegvielas ražošanā taktiskajām un ballistiskajām raķetēm, tostarp "Iskander" raķetēm, tādēļ uzņēmumam ir stratēģiska nozīme Krievijas militāri rūpnieciskajā kompleksā.
Pēc trieciena rūpnīcas teritorijā izcēlies plašs ugunsgrēks un pie galvenajiem ražošanas cehiem DK-5 un DK-7 notikuši vairāki sprādzieni. Cietusi arī rūpnīcu apgādājošā Jefremovas termoelektrostacija. Uzbrukuma radīto postījumu apmērs tiek precizēts.
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