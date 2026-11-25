Ukraina oficiāli atzinusi, ka izmantojusi jūras dronus, lai svētdien, 22. novembrī, pie Lībijas krastiem uzbruktu diviem Krievijas kuģiem – viena no modernākajām Krievijas karaflotes korvetēm "Merkurij" tika nogremdēta piestātnē Bengazi ostā, kamēr kravas kuģim, kurā visdrīzāk atradās bruņojums, droni trāpījuši jūrā pie Lībijas krastiem.
Par kuģa, iespējams, "Angara", tālāko likteni ziņas ir neskaidras. Kijiva līdz šim ārkārtīgi reti uzņēmās atbildību par uzbrukumiem ar Krieviju saistītiem kuģiem pasaules jūrās. Tā par lidrobotu triecienu militāro kravu transportkuģim "Sparta II" 21. novembrī starptautiskos ūdeņos Baltijas jūrā, Somijas tuvumā, Ukraina klusēja vairākas dienas. Pusizdegusī "Sparta II" otrdien jau bija aizvilkta līdz Sanktpēterburgai, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atbildē aģentūrai "Bloomberg" pateica "jā". "Merkurij" nogremdēšana acīmredzot bija krietni asāks signāls Maskavai "mēs varam jūs sasniegt jebkur", lai par to pateiktu uzreiz.
"Merkurij" liktenis
"Viss notika pie Lībijas krastiem. Mūsu karavīri izmantoja septiņus ukraiņu ražojuma jūras dronus. Neskatoties uz visiem ienaidnieka mēģinājumiem pretdarboties, Krievijas korvete "Merkurij" tika nogremdēta," platformā "Telegram" pirmdien ierakstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš uzsvēra, ka tā ir atbilde uz Krievijas agresiju. Līdz ar kuģi nogrimis helikopters "Ka-27" klāja angārā. Aģentūra AP, atsaucoties uz avotiem Bengazi, vēstīja, ka četri no korvetei uzbrukušajiem jūras droniem sašauti, taču divi trāpījuši. Avoti Lībijā arī apgalvo, ka uzbrukumā Bengazi ostā ievainoti desmit cilvēki. Savu paziņojumu tāpat sniedzis Ukrainas Drošības dienests (SBU):
"Ukrainas aizsardzības spēki kārtējo reizi nodemonstrējuši, ka Krievijas karaflotei un tās loģistikas ceļiem nav drošu maršrutu, pat tālu aiz Melnās jūras."
SBU apgalvo, ka jūras droni bāzējušies "mātes kuģī", kas atradies reģionā.
Lielbritānijas Karalisko apvienoto dienestu institūta (RUSI) Lībijas eksperts Džalels Harčaui ukraiņu operāciju medijiem raksturojis kā "ārkārtīgi pārdrošu un provokatīvu". Tas, bez šaubām, bija daudznozīmīgs žests. Krievijas diktators Vladimirs Putins par karakuģi "Merkurij" īpašu interesi izrādīja vēl tā būvniecības gaitā Sanktpēterburgā. Korvetes vārds tika izvēlēts ar Putina ziņu, lepojoties, ka tā saukts 19. gadsimta cara Krievijas karaflotes kuģis, kas izcēlās kārtējā krievu–turku karā 1829. gadā. Gan Putins, gan propaganda 2023. gadā dienestu sākušo "Merkurij" pastāvīgi favoritizēja kā vienu no modernākajiem Krievijas karaflotē, "neredzamu radaros". Formāli tas piederēja Krievijas Melnās jūras flotei, taču pastāvīgi eskortēja militāro kravu konvojus. Pēdējo reizi pie Lībijas krastiem.
Sarežģītā Lībija
Situācija Lībijā patlaban ir specifiska. Kopš pilsoņu kara beigām 2020. gadā valstī pastāv divvaldība. Tripolē rezidē starptautiski atzītā Nacionālās vienotības valdība, ko vada premjers Abduls Hamids Dbeiba. Šī valdība kontrolē Lībijas rietumdaļu. Savukārt incidents notika Lībijas austrumu separātajā reģionā ar galvaspilsētu Bengazi, kas atrodas "Lībijas nacionālās armijas" ģenerāļa Kalifa Haftara un viņas atbalstītās Osama Hamadas valdības rokās. Haftara spēki kontrolē arī lielu daļu Lībijas dienvidu pilsētu. Ģenerāļa Haftara Austrumlībija un Krievija ir parakstījušas sadarbības līgumus, kas Maskavai dod atbalsta punktus Ziemeļāfrikā, lai nodrošinātu militārās operācijas "melnajā kontinentā". Šajā gadījumā krievu kuģi "Merkurij" un "Angara" iegriezās Bengazi, lai uzņemtu degvielu un pārtiku, pirms doties atpakaļ uz Krieviju.
Šogad medijos pavīdēja neoficiālas ziņas, ka savukārt Rietumlībijas Vidusjūras piekrastes pilsētās Tripolē, Misrātā, Zāvijā manītas Ukrainas militārpersonas. Galvenokārt tie ir ukraiņu bezpilotu sistēmu speciālisti vietējo karabāzu un lidlauku teritorijās. Septembrī Tripoles valdība noliedza telekanāla CNN informāciju, ka ļāvusi Ukrainai izmantot Rietumlībiju, lai uzbruktu Krievijas "ēnu flotes" kuģiem Vidusjūrā. Piemēram, 3. martā Lībijas piekrastē aizdegās un nogrima sankcijām pakļautais Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes tankkuģis "Arctic Metagaz". Maskava vainoja ukraiņu jūras dronus, bet Kijiva atbildību neuzņēmās.
Pēc notikumiem Bengazi Krievijai draudzīgā Austrumlībija pieprasījusi ANO Drošības padomei veikt "nekavējošu starptautisku izmeklēšanu". Savu izmeklēšanu sākusi arī ANO Lībijas atbalsta misija (UNSMIL). Austrumlībijas valdības ieskatā dronu uzbrukums gatavots starptautiski atzītajā Rietumlībijā, kur, iespējams, uzturas ukraiņu militārpersonas – Tripole, sadarbojoties ar ukraiņiem, radot draudus, ka zeme tiks ierauta svešos militāros konfliktos. Taču arī Rietumlībijas Nacionālās vienotības valdība pirmdien nosodīja Ukrainas dronu uzbrukumu Krievijas kuģiem kā "ārvalsts militāru operāciju, kas paveikta Lībijas teritorijā vai iekšējos ūdeņos" un pieprasīja oficiālus paskaidrojumus Kijivai. Tripoles valdība uzsvērusi, ka karojošajām Krievijai un Ukrainai saskaņā ar starptautisko likumdošanu nav tiesību pārcelt militāras operācijas uz tās teritoriju. Analītiķi ir nobažījušies, ka notikušais var atjaunot karadarbību starp abām sašķeltās Lībijas valsts pusēm. Ģenerāļa Haftara režīmam incidents Bengazi ir "traumatisks", turklāt cietusi ostas infrastruktūra. Jautājums arī, kāda būs Krievijas atbilde uz Ukrainas dienestu iespēju paplašināšanos.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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Ukraina oficiāli atzinusi, ka izmantojusi jūras dronus, lai svētdien, 22. novembrī, pie Lībijas krastiem uzbruktu diviem Krievijas kuģiem – viena no modernākajām Krievijas karaflotes korvetēm "Merkurij" tika nogremdēta piestātnē Bengazi ostā, kamēr kravas kuģim, kurā visdrīzāk atradās bruņojums, droni trāpījuši jūrā pie Lībijas krastiem.
Par kuģa, iespējams, "Angara", tālāko likteni ziņas ir neskaidras. Kijiva līdz šim ārkārtīgi reti uzņēmās atbildību par uzbrukumiem ar Krieviju saistītiem kuģiem pasaules jūrās. Tā par lidrobotu triecienu militāro kravu transportkuģim "Sparta II" 21. novembrī starptautiskos ūdeņos Baltijas jūrā, Somijas tuvumā, Ukraina klusēja vairākas dienas. Pusizdegusī "Sparta II" otrdien jau bija aizvilkta līdz Sanktpēterburgai, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atbildē aģentūrai "Bloomberg" pateica "jā". "Merkurij" nogremdēšana acīmredzot bija krietni asāks signāls Maskavai "mēs varam jūs sasniegt jebkur", lai par to pateiktu uzreiz.
"Merkurij" liktenis
"Viss notika pie Lībijas krastiem. Mūsu karavīri izmantoja septiņus ukraiņu ražojuma jūras dronus. Neskatoties uz visiem ienaidnieka mēģinājumiem pretdarboties, Krievijas korvete "Merkurij" tika nogremdēta," platformā "Telegram" pirmdien ierakstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš uzsvēra, ka tā ir atbilde uz Krievijas agresiju. Līdz ar kuģi nogrimis helikopters "Ka-27" klāja angārā. Aģentūra AP, atsaucoties uz avotiem Bengazi, vēstīja, ka četri no korvetei uzbrukušajiem jūras droniem sašauti, taču divi trāpījuši. Avoti Lībijā arī apgalvo, ka uzbrukumā Bengazi ostā ievainoti desmit cilvēki. Savu paziņojumu tāpat sniedzis Ukrainas Drošības dienests (SBU):
"Ukrainas aizsardzības spēki kārtējo reizi nodemonstrējuši, ka Krievijas karaflotei un tās loģistikas ceļiem nav drošu maršrutu, pat tālu aiz Melnās jūras."
SBU apgalvo, ka jūras droni bāzējušies "mātes kuģī", kas atradies reģionā.
Lielbritānijas Karalisko apvienoto dienestu institūta (RUSI) Lībijas eksperts Džalels Harčaui ukraiņu operāciju medijiem raksturojis kā "ārkārtīgi pārdrošu un provokatīvu". Tas, bez šaubām, bija daudznozīmīgs žests. Krievijas diktators Vladimirs Putins par karakuģi "Merkurij" īpašu interesi izrādīja vēl tā būvniecības gaitā Sanktpēterburgā. Korvetes vārds tika izvēlēts ar Putina ziņu, lepojoties, ka tā saukts 19. gadsimta cara Krievijas karaflotes kuģis, kas izcēlās kārtējā krievu–turku karā 1829. gadā. Gan Putins, gan propaganda 2023. gadā dienestu sākušo "Merkurij" pastāvīgi favoritizēja kā vienu no modernākajiem Krievijas karaflotē, "neredzamu radaros". Formāli tas piederēja Krievijas Melnās jūras flotei, taču pastāvīgi eskortēja militāro kravu konvojus. Pēdējo reizi pie Lībijas krastiem.
Sarežģītā Lībija
Situācija Lībijā patlaban ir specifiska. Kopš pilsoņu kara beigām 2020. gadā valstī pastāv divvaldība. Tripolē rezidē starptautiski atzītā Nacionālās vienotības valdība, ko vada premjers Abduls Hamids Dbeiba. Šī valdība kontrolē Lībijas rietumdaļu. Savukārt incidents notika Lībijas austrumu separātajā reģionā ar galvaspilsētu Bengazi, kas atrodas "Lībijas nacionālās armijas" ģenerāļa Kalifa Haftara un viņas atbalstītās Osama Hamadas valdības rokās. Haftara spēki kontrolē arī lielu daļu Lībijas dienvidu pilsētu. Ģenerāļa Haftara Austrumlībija un Krievija ir parakstījušas sadarbības līgumus, kas Maskavai dod atbalsta punktus Ziemeļāfrikā, lai nodrošinātu militārās operācijas "melnajā kontinentā". Šajā gadījumā krievu kuģi "Merkurij" un "Angara" iegriezās Bengazi, lai uzņemtu degvielu un pārtiku, pirms doties atpakaļ uz Krieviju.
Šogad medijos pavīdēja neoficiālas ziņas, ka savukārt Rietumlībijas Vidusjūras piekrastes pilsētās Tripolē, Misrātā, Zāvijā manītas Ukrainas militārpersonas. Galvenokārt tie ir ukraiņu bezpilotu sistēmu speciālisti vietējo karabāzu un lidlauku teritorijās. Septembrī Tripoles valdība noliedza telekanāla CNN informāciju, ka ļāvusi Ukrainai izmantot Rietumlībiju, lai uzbruktu Krievijas "ēnu flotes" kuģiem Vidusjūrā. Piemēram, 3. martā Lībijas piekrastē aizdegās un nogrima sankcijām pakļautais Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes tankkuģis "Arctic Metagaz". Maskava vainoja ukraiņu jūras dronus, bet Kijiva atbildību neuzņēmās.
Pēc notikumiem Bengazi Krievijai draudzīgā Austrumlībija pieprasījusi ANO Drošības padomei veikt "nekavējošu starptautisku izmeklēšanu". Savu izmeklēšanu sākusi arī ANO Lībijas atbalsta misija (UNSMIL). Austrumlībijas valdības ieskatā dronu uzbrukums gatavots starptautiski atzītajā Rietumlībijā, kur, iespējams, uzturas ukraiņu militārpersonas – Tripole, sadarbojoties ar ukraiņiem, radot draudus, ka zeme tiks ierauta svešos militāros konfliktos. Taču arī Rietumlībijas Nacionālās vienotības valdība pirmdien nosodīja Ukrainas dronu uzbrukumu Krievijas kuģiem kā "ārvalsts militāru operāciju, kas paveikta Lībijas teritorijā vai iekšējos ūdeņos" un pieprasīja oficiālus paskaidrojumus Kijivai. Tripoles valdība uzsvērusi, ka karojošajām Krievijai un Ukrainai saskaņā ar starptautisko likumdošanu nav tiesību pārcelt militāras operācijas uz tās teritoriju. Analītiķi ir nobažījušies, ka notikušais var atjaunot karadarbību starp abām sašķeltās Lībijas valsts pusēm. Ģenerāļa Haftara režīmam incidents Bengazi ir "traumatisks", turklāt cietusi ostas infrastruktūra. Jautājums arī, kāda būs Krievijas atbilde uz Ukrainas dienestu iespēju paplašināšanos.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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