Bijusī Dailes teātra pārstāve Inita Sondore, kura agrāk bija pazīstama kā Inita Dzelme, jau piecus gadus nedarbojas aktrises profesijā. Pēc ilgāka klusuma perioda viņa žurnālam "Privātā Dzīve" pastāstījusi par savu pašreizējo nodarbošanos un dzīvi ārpus teātra.
Par savu dzīvesvietu Sondore kopā ar vīru Krišjāni un abiem dēliem izvēlējusies Bausku.
Viņas profesionālā darbība patlaban saistīta ar Rundāles pils muzeju, kur bijusī aktrise ieņem Kultūras un izglītības nodaļas vadītājas amatu. Līdztekus darbam muzejā viņa turpina izglītoties, maģistrantūrā apgūstot kultūras un mākslas pārvaldību.
Lēmumu pilnībā atteikties no aktrises karjeras Sondore pieņēma 2021. gadā, noslēdzot 14 gadus ilgu darba posmu Dailes teātrī.
Televīzijas skatītājiem viņa pazīstama arī ar lomām seriālos "Viņas melo labāk" un "Nemīlētie".
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
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Bijusī Dailes teātra pārstāve Inita Sondore, kura agrāk bija pazīstama kā Inita Dzelme, jau piecus gadus nedarbojas aktrises profesijā. Pēc ilgāka klusuma perioda viņa žurnālam "Privātā Dzīve" pastāstījusi par savu pašreizējo nodarbošanos un dzīvi ārpus teātra.
Par savu dzīvesvietu Sondore kopā ar vīru Krišjāni un abiem dēliem izvēlējusies Bausku.
Viņas profesionālā darbība patlaban saistīta ar Rundāles pils muzeju, kur bijusī aktrise ieņem Kultūras un izglītības nodaļas vadītājas amatu. Līdztekus darbam muzejā viņa turpina izglītoties, maģistrantūrā apgūstot kultūras un mākslas pārvaldību.
Lēmumu pilnībā atteikties no aktrises karjeras Sondore pieņēma 2021. gadā, noslēdzot 14 gadus ilgu darba posmu Dailes teātrī.
Televīzijas skatītājiem viņa pazīstama arī ar lomām seriālos "Viņas melo labāk" un "Nemīlētie".
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
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