Piektdien, 27. novembrī, Doma laukumā vārtus vērs Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš, kas arī šogad aicinās rīdziniekus un pilsētas viesus baudīt Ziemassvētku gaidīšanas laiku, informē organizatoru pārstāve Linda Ertmane.
Līdz 3. janvārim Doma laukums pārtaps svētku satikšanās vietā, kur apmeklētājus priecēs Latvijas amatnieku un mājražotāju darinājumi, gardi ēdieni un dzērieni, kultūras programma, svētku rotājumi, īpaša atmosfēra un aktivitātes visai ģimenei.
Ertmane uzsver, ka Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa nemainīga vērtība ir Latvijas amatnieku un mājražotāju pašu rokām darinātais plašais dāvanu, rotājumu un gardumu klāsts. Apmeklētājiem būs iespēja aplūkot un iegādāties koka izstrādājumus un rotaļlietas, adījumus, rotaslietas, sveces, ādas izstrādājumus, pinumus un citus amatnieku darinājumus, kā arī baudīt piparkūkas, medu, tradicionālos Latvijas ēdienus un dažādus svētku dzērienus.
Kopā tirdziņā darbosies 100 tirdzniecības vietas. Arī šogad Doma laukumā mirdzēs pilsētas svētku egle.
Tirdziņš savu darbu sāks 27. novembrī, savukārt atklāšana iecerēta svētdien, 29. novembrī, plkst. 17, kad skanēs Markus Rivas un Talsu baltā kora koncerts, bet plkst. 19 uz tirdziņa skatuves kāps ASV Gaisa spēku Eiropā un Āfrikā orķestris.
Nedēļas nogalēs Doma laukumā skanēs mūzika, uzstāsies kori, folkloras kopas, bērnu vokālie ansambļi un dažādi mākslinieki.
Nedēļas nogalēs un svētku dienās bērni varēs satikt Ziemassvētku vecīti un rūķus, piedalīties radošajās darbnīcās, vizināties karuselī un doties izjādēs ar poniju.
Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa īpašnieks Andris Kreislers atgādina, ka tirdziņu apmeklē ne tikai rīdzinieki un Latvijas iedzīvotāji, bet arī ceļotāji no visas pasaules. Pērn viesi bija ieradušies no vairāk nekā 50 valstīm.
Rīgas starptautiskā Ziemassvētku tirdziņa un ziemas sezonas kampaņa sākās jau septembrī. Tā notiek Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Polijā, Lielbritānijā, Spānijā un Itālijā gan tradicionālajos, gan digitālajos medijos. Līdz 24. novembrim par Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņu var nobalsot "European Best Destinations" topā.
Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš būs atvērts no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 11 līdz 21, piektdienās no plkst. 11 līdz 23, bet mājražotāji/amatnieki darbu beigs plkst. 21.
Sestdienās tirdziņš būs atvērts no plkst. 10 līdz 23, bet mājražotāji/amatnieki darbu beigs plkst. 21, svētdienās — no plkst. 10 līdz 21.
24. decembrī tirdziņš darbosies no plkst. 11 līdz 20, 25. decembrī no plkst. 11 līdz 23, bet mājražotāji/amatnieki strādās līdz plkst. 21, 26. decembrī no plkst. 10 līdz 23, bet mājražotāji/amatnieki strādās līdz plkst. 21.
31. decembrī tirdziņš vārtus vērs plkst. 11 un būs atvērts līdz 2027. gada 1. janvāra plkst. 2. Mājražotāji/amatnieki darbu beigs pusnaktī. 1. janvārī tirdziņš būs atvērts no plkst. 12 līdz 23, bet mājražotāji/amatnieki darbu beigs plkst. 21.
Pēdējā tirgus dienā, 3. janvārī, iepirkties varēs no plkst. 10 līdz 18.
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Piektdien, 27. novembrī, Doma laukumā vārtus vērs Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš, kas arī šogad aicinās rīdziniekus un pilsētas viesus baudīt Ziemassvētku gaidīšanas laiku, informē organizatoru pārstāve Linda Ertmane.
Līdz 3. janvārim Doma laukums pārtaps svētku satikšanās vietā, kur apmeklētājus priecēs Latvijas amatnieku un mājražotāju darinājumi, gardi ēdieni un dzērieni, kultūras programma, svētku rotājumi, īpaša atmosfēra un aktivitātes visai ģimenei.
Ertmane uzsver, ka Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa nemainīga vērtība ir Latvijas amatnieku un mājražotāju pašu rokām darinātais plašais dāvanu, rotājumu un gardumu klāsts. Apmeklētājiem būs iespēja aplūkot un iegādāties koka izstrādājumus un rotaļlietas, adījumus, rotaslietas, sveces, ādas izstrādājumus, pinumus un citus amatnieku darinājumus, kā arī baudīt piparkūkas, medu, tradicionālos Latvijas ēdienus un dažādus svētku dzērienus.
Kopā tirdziņā darbosies 100 tirdzniecības vietas. Arī šogad Doma laukumā mirdzēs pilsētas svētku egle.
Tirdziņš savu darbu sāks 27. novembrī, savukārt atklāšana iecerēta svētdien, 29. novembrī, plkst. 17, kad skanēs Markus Rivas un Talsu baltā kora koncerts, bet plkst. 19 uz tirdziņa skatuves kāps ASV Gaisa spēku Eiropā un Āfrikā orķestris.
Nedēļas nogalēs Doma laukumā skanēs mūzika, uzstāsies kori, folkloras kopas, bērnu vokālie ansambļi un dažādi mākslinieki.
Nedēļas nogalēs un svētku dienās bērni varēs satikt Ziemassvētku vecīti un rūķus, piedalīties radošajās darbnīcās, vizināties karuselī un doties izjādēs ar poniju.
Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa īpašnieks Andris Kreislers atgādina, ka tirdziņu apmeklē ne tikai rīdzinieki un Latvijas iedzīvotāji, bet arī ceļotāji no visas pasaules. Pērn viesi bija ieradušies no vairāk nekā 50 valstīm.
Rīgas starptautiskā Ziemassvētku tirdziņa un ziemas sezonas kampaņa sākās jau septembrī. Tā notiek Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Polijā, Lielbritānijā, Spānijā un Itālijā gan tradicionālajos, gan digitālajos medijos. Līdz 24. novembrim par Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņu var nobalsot "European Best Destinations" topā.
Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš būs atvērts no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 11 līdz 21, piektdienās no plkst. 11 līdz 23, bet mājražotāji/amatnieki darbu beigs plkst. 21.
Sestdienās tirdziņš būs atvērts no plkst. 10 līdz 23, bet mājražotāji/amatnieki darbu beigs plkst. 21, svētdienās — no plkst. 10 līdz 21.
24. decembrī tirdziņš darbosies no plkst. 11 līdz 20, 25. decembrī no plkst. 11 līdz 23, bet mājražotāji/amatnieki strādās līdz plkst. 21, 26. decembrī no plkst. 10 līdz 23, bet mājražotāji/amatnieki strādās līdz plkst. 21.
31. decembrī tirdziņš vārtus vērs plkst. 11 un būs atvērts līdz 2027. gada 1. janvāra plkst. 2. Mājražotāji/amatnieki darbu beigs pusnaktī. 1. janvārī tirdziņš būs atvērts no plkst. 12 līdz 23, bet mājražotāji/amatnieki darbu beigs plkst. 21.
Pēdējā tirgus dienā, 3. janvārī, iepirkties varēs no plkst. 10 līdz 18.
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