Lai noskaidrotu, kā fasādes dēlis uzvedīsies ugunī, SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts" ("MeKA") to dedzina.
Šķeldai, granulām un briketēm pirms pārdošanas jānosaka mitrums, daļiņu izmērs, siltumspēja, pelnu saturs. Lai uzzinātu, cik lielu slodzi iztur mēbeles, to koka detaļas slogo līdz lūzumam. Šādi pārbaudījumi ir "MeKA" ikdienas bizness. Šajā pieredzē balstās arī pētniecība – no telpiski izliektu siju ražošanas metodikas līdz savu laiku elektrolīnijās nokalpojušu stabu atkārtotam pielietojumam.
Lauž un dedzina to, ko citi būvē
"Nepārdodam dēļus. Mēs pārdodam kompetenci," saka "MeKA" valdes loceklis Andrejs Domkins. Viņš lēš, ka 2026. gadā institūts par testēšanas pakalpojumiem jau izrakstījis ap pusotru tūkstoti rēķinu un līdz gada beigām šīs darbības ieņēmumi pārsniegs miljonu eiro, kas ir uzņēmuma rekords. Aptuveni 80 procentus testēšanas apjoma, pēc A. Domkina teiktā, veido ārvalstu pasūtījumi. Īpaši nozīmīgs tirgus ir Skandināvija. Viņš uzskata, ka klientus palīdz piesaistīt arī ātrums, ar kādu institūts spēj veikt pārbaudes.
Jelgavā kādreizējās mašīnbūves rūpnīcas telpās pārbauda mēbeles un veic koksnes un tās izstrādājumu mehāniskos testus. Sarunvalodā to dēvē par laušanas laboratoriju. Pienavas laboratorijā savukārt nosaka, kā materiāls reaģē uz uguni. Starp biežāk pārbaudāmajiem izstrādājumiem ir fasāžu dēļi, paneļi un citi apšuvuma materiāli.
Divas laboratorijas katlumājās
Kad uguns reakcijas testēšana Jelgavā bija pāraugusi telpas, "MeKA" tai atrada telpas Tukuma novada Pienavā. Institūts nopirka bijušo katlumāju, jo uguns reakcijas pārbaudēm bija nepieciešamas telpas ar augstiem griestiem. Tur institūts iekārtoja cietā biokurināmā laboratoriju. Šķeldai, granulām un briketēm tur mēra, piemēram, mitrumu, siltumspēju un pelnu saturu. Tagad pie laboratorijas jau izbūvēti pamati konteineram, kurā paredzēts uzstādīt jaunu pārbaudes iekārtu.
Ugunsdrošības nolūkos fasādes dēļus parasti apstrādā ar antipirēnu un pārbauda tūlīt pēc apstrādes. Taču fasāde gadiem tiek pakļauta laikapstākļiem, un ražotājam jāzina, vai apstrādātā koksne vēlāk neaizdegsies. "MeKA" kopā ar iekārtu ražotāju "Forma" izstrādā paātrinātās novecināšanas kameru atbilstoši standartam. Tajā paredzēts atkārtot mitrināšanas un žāvēšanas ciklus, bet pēc tam paraugam atkal noteikt ugunsreakciju. "MeKA" plāno iekārtu sākt darbināt 2027. gada vasarā. Par tās izstrādi jau interesējušies arī Dānijas ražotāji.
Otra katlumāja atradās Dobeles novada Šķibē. Tās telpas tikušas izmantotas majonēzes ražošanai. "Flīzes bija. Gāze, elektrība, ūdens un kanalizācija bija," atceras A. Domkins. Pie ēkas ir arī aptuveni pushektāru liels zemesgabals – viena no vietām, kur "MeKA" apsver iespēju izmēģināt būvniecību no lietotiem elektrības stabiem. "Domājam uz vienu no šīm laboratorijām pārcelt arī "MeKA" juridisko adresi."
Ciešāka sadarbība ar RTU
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) ir viena no "MeKA" dibinātājām un joprojām ir institūta līdzīpašniece, rāda dati Uzņēmumu reģistrā. Ilgus gadus Jelgavas studenti "MeKA" laboratorijās strādāja pie maģistra un doktora darbiem. Tagad institūts pētniecībā veido ciešāku sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), kur vienuviet var strādāt ar būvinženieriem un arhitektiem. "Pamazām nomainām lielo pētniecības lietussargu no LBTU uz RTU," atklāj A. Domkins.
Sadarbība jau redzama studijās šoruden. Ar "Latvijas Finiera" atbalstu RTU arhitektūras studentiem piedāvāts izvēles kurss par koksnes izmantošanu būvniecībā. "MeKA" palīdzēja piesaistīt lektorus no citām augstskolām, studenti strādāja praktiski, un kurss noslēdzās "Latvijas Finiera" ražotnē "Zābaki".
Sadarbībai ar būvniekiem ir arī agrāks piemērs. Kā atceras A. Domkins, "MeKA" un RTU piedalījās uzņēmuma "Inovācijas koka tiltos un konstrukcijās" (IKTK) izveidē.
Sākumposmā institūts palīdzēja pētīt koksnes līmējuma stiprību. Tagad uzņēmums strādā ar nosaukumu "ZAZA TIMBER Production", un ar to "MeKA" kopā ķērusies pie nākamā ražošanas uzdevuma – telpiski izliektām koka sijām.
Koka sija izliecas telpā
Redzēts, ka līmēta koka sija veido loku vienā plaknē. Arhitekta iecerē sija var arī vienlaikus savērpties. Ražotājam tad jāatrod veids, kā šo 3D formu iegūt un atkārtot nākamajā detaļā. Divus gadus "ZAZA TIMBER Production" un "MeKA" strādāja pie šādu lielformāta siju izgatavošanas tehnoloģijas un regulējamas preses prototipa.
"Kad mēs koku savērpinām trīs dimensijās, izliecam presē, tas jau pēc tam, kad mēs izņemam ārā, atnāk bišķi atpakaļ," skaidro A. Domkins. Tāpēc jāspēj sarēķināt, cik daudz siju presē izliekt pāri vajadzīgajai formai. Šajā darbā institūts piesaistīja arī ārvalstu ekspertu. Domkina vārdiem, lietišķā pētījuma rezultāts ir "vai nu prototips, vai tehnoloģija". Šajā gadījumā tapuši abi. Viens prototips aizceļojis uz Austrāliju, otrs iegūlies kādā privātmājā Latvijā.
Elektrības stabus izgriež otrādi
Būvniekam, kurš vēlas izmantot atgūtu koksni, jāzina, cik daudz materiāla varēs sagādāt un kādu slodzi tas izturēs. Tāpēc "MeKA" kartē ir vietas, kur koksnes atlikumi veidojas regulāri un pietiekamā daudzumā. Visvairāk rodas zāģētavu atlikumu un līmēto koka paneļu atgriezumu. No pieejamā materiāla varētu izstrādāt paneli, kolonnu vai citu būvelementu un laboratorijā pārbaudīt tā īpašības.
"MeKA" jaunatklātais resurss ir demontētie elektrolīniju stabi. Pēc A. Domkina aplēsēm, trīs stabi dod apmēram kubikmetru koksnes. Taču pirms lemšanas par izmantošanu būvniecībā jāpārbauda gan materiāla tehniskais stāvoklis, gan tas, ar ko stabi savulaik impregnēti. Pētnieku priekšlikums ir stabu sazāģēt gareniski un koka serdi izvērst uz āru. Tā no četrām daļām varētu kopā salikt vienu jaunu balstu. "MeKA" gribētu no atlasītiem stabiem uzbūvēt demonstrācijas ēku, ko pati varētu izmantot kā laboratoriju. Par iespējamo vietu A. Domkins min gan Šķibi, gan Pienavu, kur institūtam ir lielāks zemesgabals.
"Sadales tīkls" ("ST") regulāri veic elektrotīkla modernizāciju, pārbūvējot gaisvadu elektrolīnijas par izolētu piekarkabeļu līnijām vai pazemes kabeļlīnijām. Šo darbu rezultātā ik gadu tiek demontēti vidēji no 15 līdz 20 tūkstošiem elektrolīniju balstu, apstiprina Ilze Dimante, "ST" ārējās komunikācijas vadītāja.
Tehniski nederīgie balsti tiekot nodoti utilizācijai – tā kā to apstrādē izmantotas ķīmiskas vielas, tos sadedzinot "SCHWENK Latvija" cementa ražotnē Brocēnos. ""Sadales tīkls" ir ieinteresēts izvērtēt arī citas demontēto balstu atkārtotas izmantošanas iespējas. Tāpēc uzņēmums ir piekritis "MeKA" iniciatīvai izpētīt demontēto balstu materiālu īpašības un to piemērotību ilgtspējīgu būvmateriālu izstrādei," vēsta I. Dimante.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
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Lai noskaidrotu, kā fasādes dēlis uzvedīsies ugunī, SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts" ("MeKA") to dedzina.
Šķeldai, granulām un briketēm pirms pārdošanas jānosaka mitrums, daļiņu izmērs, siltumspēja, pelnu saturs. Lai uzzinātu, cik lielu slodzi iztur mēbeles, to koka detaļas slogo līdz lūzumam. Šādi pārbaudījumi ir "MeKA" ikdienas bizness. Šajā pieredzē balstās arī pētniecība – no telpiski izliektu siju ražošanas metodikas līdz savu laiku elektrolīnijās nokalpojušu stabu atkārtotam pielietojumam.
Lauž un dedzina to, ko citi būvē
"Nepārdodam dēļus. Mēs pārdodam kompetenci," saka "MeKA" valdes loceklis Andrejs Domkins. Viņš lēš, ka 2026. gadā institūts par testēšanas pakalpojumiem jau izrakstījis ap pusotru tūkstoti rēķinu un līdz gada beigām šīs darbības ieņēmumi pārsniegs miljonu eiro, kas ir uzņēmuma rekords. Aptuveni 80 procentus testēšanas apjoma, pēc A. Domkina teiktā, veido ārvalstu pasūtījumi. Īpaši nozīmīgs tirgus ir Skandināvija. Viņš uzskata, ka klientus palīdz piesaistīt arī ātrums, ar kādu institūts spēj veikt pārbaudes.
Jelgavā kādreizējās mašīnbūves rūpnīcas telpās pārbauda mēbeles un veic koksnes un tās izstrādājumu mehāniskos testus. Sarunvalodā to dēvē par laušanas laboratoriju. Pienavas laboratorijā savukārt nosaka, kā materiāls reaģē uz uguni. Starp biežāk pārbaudāmajiem izstrādājumiem ir fasāžu dēļi, paneļi un citi apšuvuma materiāli.
Divas laboratorijas katlumājās
Kad uguns reakcijas testēšana Jelgavā bija pāraugusi telpas, "MeKA" tai atrada telpas Tukuma novada Pienavā. Institūts nopirka bijušo katlumāju, jo uguns reakcijas pārbaudēm bija nepieciešamas telpas ar augstiem griestiem. Tur institūts iekārtoja cietā biokurināmā laboratoriju. Šķeldai, granulām un briketēm tur mēra, piemēram, mitrumu, siltumspēju un pelnu saturu. Tagad pie laboratorijas jau izbūvēti pamati konteineram, kurā paredzēts uzstādīt jaunu pārbaudes iekārtu.
Ugunsdrošības nolūkos fasādes dēļus parasti apstrādā ar antipirēnu un pārbauda tūlīt pēc apstrādes. Taču fasāde gadiem tiek pakļauta laikapstākļiem, un ražotājam jāzina, vai apstrādātā koksne vēlāk neaizdegsies. "MeKA" kopā ar iekārtu ražotāju "Forma" izstrādā paātrinātās novecināšanas kameru atbilstoši standartam. Tajā paredzēts atkārtot mitrināšanas un žāvēšanas ciklus, bet pēc tam paraugam atkal noteikt ugunsreakciju. "MeKA" plāno iekārtu sākt darbināt 2027. gada vasarā. Par tās izstrādi jau interesējušies arī Dānijas ražotāji.
Otra katlumāja atradās Dobeles novada Šķibē. Tās telpas tikušas izmantotas majonēzes ražošanai. "Flīzes bija. Gāze, elektrība, ūdens un kanalizācija bija," atceras A. Domkins. Pie ēkas ir arī aptuveni pushektāru liels zemesgabals – viena no vietām, kur "MeKA" apsver iespēju izmēģināt būvniecību no lietotiem elektrības stabiem. "Domājam uz vienu no šīm laboratorijām pārcelt arī "MeKA" juridisko adresi."
Ciešāka sadarbība ar RTU
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) ir viena no "MeKA" dibinātājām un joprojām ir institūta līdzīpašniece, rāda dati Uzņēmumu reģistrā. Ilgus gadus Jelgavas studenti "MeKA" laboratorijās strādāja pie maģistra un doktora darbiem. Tagad institūts pētniecībā veido ciešāku sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), kur vienuviet var strādāt ar būvinženieriem un arhitektiem. "Pamazām nomainām lielo pētniecības lietussargu no LBTU uz RTU," atklāj A. Domkins.
Sadarbība jau redzama studijās šoruden. Ar "Latvijas Finiera" atbalstu RTU arhitektūras studentiem piedāvāts izvēles kurss par koksnes izmantošanu būvniecībā. "MeKA" palīdzēja piesaistīt lektorus no citām augstskolām, studenti strādāja praktiski, un kurss noslēdzās "Latvijas Finiera" ražotnē "Zābaki".
Sadarbībai ar būvniekiem ir arī agrāks piemērs. Kā atceras A. Domkins, "MeKA" un RTU piedalījās uzņēmuma "Inovācijas koka tiltos un konstrukcijās" (IKTK) izveidē.
Sākumposmā institūts palīdzēja pētīt koksnes līmējuma stiprību. Tagad uzņēmums strādā ar nosaukumu "ZAZA TIMBER Production", un ar to "MeKA" kopā ķērusies pie nākamā ražošanas uzdevuma – telpiski izliektām koka sijām.
Koka sija izliecas telpā
Redzēts, ka līmēta koka sija veido loku vienā plaknē. Arhitekta iecerē sija var arī vienlaikus savērpties. Ražotājam tad jāatrod veids, kā šo 3D formu iegūt un atkārtot nākamajā detaļā. Divus gadus "ZAZA TIMBER Production" un "MeKA" strādāja pie šādu lielformāta siju izgatavošanas tehnoloģijas un regulējamas preses prototipa.
"Kad mēs koku savērpinām trīs dimensijās, izliecam presē, tas jau pēc tam, kad mēs izņemam ārā, atnāk bišķi atpakaļ," skaidro A. Domkins. Tāpēc jāspēj sarēķināt, cik daudz siju presē izliekt pāri vajadzīgajai formai. Šajā darbā institūts piesaistīja arī ārvalstu ekspertu. Domkina vārdiem, lietišķā pētījuma rezultāts ir "vai nu prototips, vai tehnoloģija". Šajā gadījumā tapuši abi. Viens prototips aizceļojis uz Austrāliju, otrs iegūlies kādā privātmājā Latvijā.
Elektrības stabus izgriež otrādi
Būvniekam, kurš vēlas izmantot atgūtu koksni, jāzina, cik daudz materiāla varēs sagādāt un kādu slodzi tas izturēs. Tāpēc "MeKA" kartē ir vietas, kur koksnes atlikumi veidojas regulāri un pietiekamā daudzumā. Visvairāk rodas zāģētavu atlikumu un līmēto koka paneļu atgriezumu. No pieejamā materiāla varētu izstrādāt paneli, kolonnu vai citu būvelementu un laboratorijā pārbaudīt tā īpašības.
"MeKA" jaunatklātais resurss ir demontētie elektrolīniju stabi. Pēc A. Domkina aplēsēm, trīs stabi dod apmēram kubikmetru koksnes. Taču pirms lemšanas par izmantošanu būvniecībā jāpārbauda gan materiāla tehniskais stāvoklis, gan tas, ar ko stabi savulaik impregnēti. Pētnieku priekšlikums ir stabu sazāģēt gareniski un koka serdi izvērst uz āru. Tā no četrām daļām varētu kopā salikt vienu jaunu balstu. "MeKA" gribētu no atlasītiem stabiem uzbūvēt demonstrācijas ēku, ko pati varētu izmantot kā laboratoriju. Par iespējamo vietu A. Domkins min gan Šķibi, gan Pienavu, kur institūtam ir lielāks zemesgabals.
"Sadales tīkls" ("ST") regulāri veic elektrotīkla modernizāciju, pārbūvējot gaisvadu elektrolīnijas par izolētu piekarkabeļu līnijām vai pazemes kabeļlīnijām. Šo darbu rezultātā ik gadu tiek demontēti vidēji no 15 līdz 20 tūkstošiem elektrolīniju balstu, apstiprina Ilze Dimante, "ST" ārējās komunikācijas vadītāja.
Tehniski nederīgie balsti tiekot nodoti utilizācijai – tā kā to apstrādē izmantotas ķīmiskas vielas, tos sadedzinot "SCHWENK Latvija" cementa ražotnē Brocēnos. ""Sadales tīkls" ir ieinteresēts izvērtēt arī citas demontēto balstu atkārtotas izmantošanas iespējas. Tāpēc uzņēmums ir piekritis "MeKA" iniciatīvai izpētīt demontēto balstu materiālu īpašības un to piemērotību ilgtspējīgu būvmateriālu izstrādei," vēsta I. Dimante.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
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