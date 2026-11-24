ANO Klimata pārmaiņu konference COP31, kas divas nedēļas norisinājās Turcijas kūrortpilsētā Antaljā, svētdien noslēdzās bez kopīgas valstu vienošanās par gala paziņojumu. Šāds sarunu sabrukums nav pieredzēts kopš klimata konferences Kopenhāgenā 2009. gadā. Cēlonis šā gada konferences dalībnieku nespējai vienoties meklējams strīdā par fosilā kurināmā pieminēšanu gala dokumentā, uz kuru uzstāja Eiropas Savienība (ES) un mazās salu valstis, bet pret to iebilda naftas valstis Krievija un Saūda Arābija. Konferences dalībniekiem neizdevās vienoties arī par konkrētu finansējumu klimata pārmaiņu visvairāk skartajām valstīm.