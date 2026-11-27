Spēles "GTA 6" iznākšanas dienās darbinieku produktīvais laiks samazinājās vien par aptuveni divām minūtēm, bet strādājošo skaits saglabājās stabils, liecina uzņēmuma "Draugiem Group" apkopotie DeskTime dati.
Ilgi gaidītās videospēles "Grand Theft Auto VI" iznākšana raisīja bažas, ka daudzi spēles cienītāji darba vietā neieradīsies vai darbam veltīs mazāk laika. Taču jaunākie DeskTime dati liecina par pretējo. Spēles iznākšanas dienās — 2026. gada 19. un 20. novembrī — DeskTime lietotāju produktīvais laiks samazinājās tikai par aptuveni divām minūtēm, salīdzinot ar iepriekšējo četru nedēļu vidējo rādītāju. Šī atšķirība nepārsniedz ierastās produktivitātes svārstības.
Pētījumā analizēti vairāk nekā 40 000 DeskTime lietotāju anonimizētie darba laika uzskaites dati. Papildus kopējiem rezultātiem atsevišķi aplūkoti dati no ASV, Lielbritānijas, Spānijas, Latvijas, Meksikas, Kanādas, Indijas un Austrālijas.
Kopējie rezultāti: produktivitāte gandrīz nemainījās
GTA 6 iznākšanas dienās DeskTime lietotāji vidēji uzskaitīja 5 stundas un 59 minūtes produktīvā laika. Iepriekšējās četrās ceturtdienās un piektdienās šis rādītājs bija 6 stundas un 1 minūte. Savukārt kopējais uzskaitītais darba laiks nemainījās — tas saglabājās 6 stundas un 44 minūtes.
Dīkstāves laiks pieauga par aptuveni minūti, sasniedzot 2 stundas un 28 minūtes. Tas bija līdzvērtīgs augstākajam rādītājam iepriekšējās nedēļās, nevis to pārsniedza. Arī neproduktīvās lietotnēs un tīmekļa vietnēs pavadītais laiks gandrīz nemainījās — pieaugums bija aptuveni septiņas sekundes. Tik nelielas atšķirības ir grūti nošķirt no datu noapaļošanas ietekmes.
Dati neliecina arī par masveidīgu darbinieku došanos brīvdienās. Spēles iznākšanas dienās darba laiku uzskaitīja 40 340 lietotāji — par 1,2% mazāk nekā vidēji iepriekšējās četrās nedēļās. Tomēr lietotāju skaits bija pakāpeniski samazinājies jau pirms spēles iznākšanas. Turklāt 19. un 20. novembrī darba laiku uzskaitīja par 241 lietotāju jeb 0,6% vairāk nekā nedēļu iepriekš.
|Rādītājs
|Četru nedēļu vidējais
|GTA 6 iznākšanas dienas
|Izmaiņas
|Lietotāji, kas uzskaitīja laiku
|40 840
|40 340
|−1,2 %
|Produktīvais laiks
|6 h 1 min
|5 h 59 min
|aptuveni −2 min
|Dīkstāves laiks
|2 h 27 min
|2 h 28 min
|aptuveni +1 min
|Neproduktīvais laiks
|3 min 29 s
|3 min 36 s
|aptuveni +7 s
|Kopējais DeskTime laiks
|6 h 44 min
|6 h 44 min
|bez izmaiņām
Ko no šiem datiem var mācīties uzņēmumu vadītāji?
"Produktivitātes panika parasti sākas pēc viena un tā paša scenārija. Iznāk populāra videospēle, parādās jauns rīks vai darbinieki sāk strādāt attālināti, un vadītāji jau pieņem, ka produktivitāte kritīsies. Taču reti kurš to pārbauda datos," saka DeskTime izpilddirektors Artis Rozentāls.
"Līdzīgs piemērs ir diskusijas par darbinieku atgriešanos birojos. Uzņēmumi pieņēma būtiskus lēmumus par darba organizāciju, nereti pat neizvērtējot reālos produktivitātes datus. Taču, sākot analizēt faktisko situāciju, bieži atklājas, ka tā nebūt nav tik dramatiska, kā sākotnēji šķitis. To parāda arī GTA 6 iznākšanas dati."
Rezultāti pa valstīm: lielākās izmaiņas Latvijā
No analizētajām valstīm izteiktākais darba laiku uzskaitošo lietotāju skaita kritums bija Latvijā. GTA 6 iznākšanas dienās darba laiku uzskaitīja 1638 Latvijas lietotāji — par 3,2 % mazāk nekā vidēji iepriekšējās četrās nedēļās un par 4,7 % mazāk nekā nedēļu iepriekš. Tas bija zemākais rādītājs visā piecu salīdzināto periodu laikā.
Latvijā un Meksikā nedaudz pieauga arī neproduktīvās aktivitātēs pavadītais laiks, sasniedzot aptuveni četras minūtes dienā. Tomēr līdzīgi rādītāji bija novēroti arī iepriekšējās nedēļās.
Lielbritānijā un ASV dīkstāves laiks sasniedza augstāko līmeni piecu salīdzināto periodu laikā — attiecīgi 2 stundas un 13 minūtes un 2 stundas un 6 minūtes. Tomēr pieaugums bija neliels, vien aptuveni 2–3 minūtes. No analizētajām valstīm Lielbritānijas datos vērojama viena no izteiktākajām tendencēm, kas varētu liecināt par spēles iznākšanas ietekmi: samazinājās gan darba laiku uzskaitošo lietotāju skaits, gan vidējais produktīvais laiks.
Meksikā un Austrālijā produktīvais laiks samazinājās par aptuveni 5–6 minūtēm. Tomēr šīs izmaiņas galvenokārt skaidrojamas ar īsāku kopējo darba laiku, nevis lielāku dīkstāvi vai neproduktīvām aktivitātēm.
Savukārt Kanādā dīkstāves laiks bija par aptuveni deviņām minūtēm mazāks nekā vidēji iepriekšējās nedēļās, bet Spānijā būtiskas izmaiņas netika novērotas.
DeskTime ir produktivitātes uzraudzības un darba laika uzskaites rīks, kas palīdz vadītājiem izprast komandas darba paradumus un efektīvi sadalīt resursus. DeskTime dibināts 2011. gadā kā daļa no Draugiem Group, un šobrīd tas strādā ar klientiem vairāk nekā 100 valstīs, piedāvājot automātisku produktivitātes uzskaiti gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem.
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Spēles "GTA 6" iznākšanas dienās darbinieku produktīvais laiks samazinājās vien par aptuveni divām minūtēm, bet strādājošo skaits saglabājās stabils, liecina uzņēmuma "Draugiem Group" apkopotie DeskTime dati.
Ilgi gaidītās videospēles "Grand Theft Auto VI" iznākšana raisīja bažas, ka daudzi spēles cienītāji darba vietā neieradīsies vai darbam veltīs mazāk laika. Taču jaunākie DeskTime dati liecina par pretējo. Spēles iznākšanas dienās — 2026. gada 19. un 20. novembrī — DeskTime lietotāju produktīvais laiks samazinājās tikai par aptuveni divām minūtēm, salīdzinot ar iepriekšējo četru nedēļu vidējo rādītāju. Šī atšķirība nepārsniedz ierastās produktivitātes svārstības.
Pētījumā analizēti vairāk nekā 40 000 DeskTime lietotāju anonimizētie darba laika uzskaites dati. Papildus kopējiem rezultātiem atsevišķi aplūkoti dati no ASV, Lielbritānijas, Spānijas, Latvijas, Meksikas, Kanādas, Indijas un Austrālijas.
Kopējie rezultāti: produktivitāte gandrīz nemainījās
GTA 6 iznākšanas dienās DeskTime lietotāji vidēji uzskaitīja 5 stundas un 59 minūtes produktīvā laika. Iepriekšējās četrās ceturtdienās un piektdienās šis rādītājs bija 6 stundas un 1 minūte. Savukārt kopējais uzskaitītais darba laiks nemainījās — tas saglabājās 6 stundas un 44 minūtes.
Dīkstāves laiks pieauga par aptuveni minūti, sasniedzot 2 stundas un 28 minūtes. Tas bija līdzvērtīgs augstākajam rādītājam iepriekšējās nedēļās, nevis to pārsniedza. Arī neproduktīvās lietotnēs un tīmekļa vietnēs pavadītais laiks gandrīz nemainījās — pieaugums bija aptuveni septiņas sekundes. Tik nelielas atšķirības ir grūti nošķirt no datu noapaļošanas ietekmes.
Dati neliecina arī par masveidīgu darbinieku došanos brīvdienās. Spēles iznākšanas dienās darba laiku uzskaitīja 40 340 lietotāji — par 1,2% mazāk nekā vidēji iepriekšējās četrās nedēļās. Tomēr lietotāju skaits bija pakāpeniski samazinājies jau pirms spēles iznākšanas. Turklāt 19. un 20. novembrī darba laiku uzskaitīja par 241 lietotāju jeb 0,6% vairāk nekā nedēļu iepriekš.
|Rādītājs
|Četru nedēļu vidējais
|GTA 6 iznākšanas dienas
|Izmaiņas
|Lietotāji, kas uzskaitīja laiku
|40 840
|40 340
|−1,2 %
|Produktīvais laiks
|6 h 1 min
|5 h 59 min
|aptuveni −2 min
|Dīkstāves laiks
|2 h 27 min
|2 h 28 min
|aptuveni +1 min
|Neproduktīvais laiks
|3 min 29 s
|3 min 36 s
|aptuveni +7 s
|Kopējais DeskTime laiks
|6 h 44 min
|6 h 44 min
|bez izmaiņām
Ko no šiem datiem var mācīties uzņēmumu vadītāji?
"Produktivitātes panika parasti sākas pēc viena un tā paša scenārija. Iznāk populāra videospēle, parādās jauns rīks vai darbinieki sāk strādāt attālināti, un vadītāji jau pieņem, ka produktivitāte kritīsies. Taču reti kurš to pārbauda datos," saka DeskTime izpilddirektors Artis Rozentāls.
"Līdzīgs piemērs ir diskusijas par darbinieku atgriešanos birojos. Uzņēmumi pieņēma būtiskus lēmumus par darba organizāciju, nereti pat neizvērtējot reālos produktivitātes datus. Taču, sākot analizēt faktisko situāciju, bieži atklājas, ka tā nebūt nav tik dramatiska, kā sākotnēji šķitis. To parāda arī GTA 6 iznākšanas dati."
Rezultāti pa valstīm: lielākās izmaiņas Latvijā
No analizētajām valstīm izteiktākais darba laiku uzskaitošo lietotāju skaita kritums bija Latvijā. GTA 6 iznākšanas dienās darba laiku uzskaitīja 1638 Latvijas lietotāji — par 3,2 % mazāk nekā vidēji iepriekšējās četrās nedēļās un par 4,7 % mazāk nekā nedēļu iepriekš. Tas bija zemākais rādītājs visā piecu salīdzināto periodu laikā.
Latvijā un Meksikā nedaudz pieauga arī neproduktīvās aktivitātēs pavadītais laiks, sasniedzot aptuveni četras minūtes dienā. Tomēr līdzīgi rādītāji bija novēroti arī iepriekšējās nedēļās.
Lielbritānijā un ASV dīkstāves laiks sasniedza augstāko līmeni piecu salīdzināto periodu laikā — attiecīgi 2 stundas un 13 minūtes un 2 stundas un 6 minūtes. Tomēr pieaugums bija neliels, vien aptuveni 2–3 minūtes. No analizētajām valstīm Lielbritānijas datos vērojama viena no izteiktākajām tendencēm, kas varētu liecināt par spēles iznākšanas ietekmi: samazinājās gan darba laiku uzskaitošo lietotāju skaits, gan vidējais produktīvais laiks.
Meksikā un Austrālijā produktīvais laiks samazinājās par aptuveni 5–6 minūtēm. Tomēr šīs izmaiņas galvenokārt skaidrojamas ar īsāku kopējo darba laiku, nevis lielāku dīkstāvi vai neproduktīvām aktivitātēm.
Savukārt Kanādā dīkstāves laiks bija par aptuveni deviņām minūtēm mazāks nekā vidēji iepriekšējās nedēļās, bet Spānijā būtiskas izmaiņas netika novērotas.
DeskTime ir produktivitātes uzraudzības un darba laika uzskaites rīks, kas palīdz vadītājiem izprast komandas darba paradumus un efektīvi sadalīt resursus. DeskTime dibināts 2011. gadā kā daļa no Draugiem Group, un šobrīd tas strādā ar klientiem vairāk nekā 100 valstīs, piedāvājot automātisku produktivitātes uzskaiti gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem.
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