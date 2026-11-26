Intars Busulis jau ilgi ir starp Latvijas iecienītākajiem mūziķiem, tāpēc viņš regulāri saņem fanu uzmanību un dažādus īpašus tās apliecinājumus. Sarunā ar žurnālu "Ieva" Busulis pastāstījis par kādu īpaši uzticīgu pielūdzēju, kura viņam seko jau vairāk nekā 15 gadu un savā izpratnē uzskata, ka abi ir attiecībās.
Iepriekš kādā intervijā mūziķis šai fanei bija ieteicis mēģināt veidot savu dzīvi neatkarīgi no viņa.
Runājot par pielūdzējas izrādīto uzmanību, Busulis skaidrojis, ka viņa ir pieaugusi sieviete, kura uzskata, ka viņi abi ir kopā. Viņa rūpīgi izlasa visas intervijas, kurās mūziķis piedalās, un šogad apmeklējusi vairākus viņa koncertus.
Fane pie Busuļa mēdz pieiet ļoti nemanāmi — pēkšņi parādās līdzās, pasniedz dāvaniņas un atkal pazūd. Viņas iecienītākais aktieris ir Andris Bulis, un viņas "Facebook" profilā redzami divi attēli — vienā no tiem Andris Bulis ir kopā ar viņu, bet otrā redzams Intars Busulis kopā ar pielūdzēju.
Par Busuļa fani šī sieviete kļuvusi 2009. gadā, un viņas interese turpinās ar diezgan nemainīgu regularitāti.
Tiesa, mūziķis atminas, ka agrāk uzmanības apliecinājumi bijuši vēl intensīvāki. Reiz uz viņa automašīnas atstātas rozes un šokolāde, kam bijis pievienots arī paraksts.
Laikā, kad Busulis vēl koncertēja Krievijas austrumu reģionos, fanu uzmanība bijusi vēl daudz plašāka. Tur darbojās fanu klubi, notika autogrāfu sesijas un pēc koncertiem bija jāfotografējas ar apmeklētājiem.
Plašāk lasiet žurnālā "Ieva".
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Intars Busulis jau ilgi ir starp Latvijas iecienītākajiem mūziķiem, tāpēc viņš regulāri saņem fanu uzmanību un dažādus īpašus tās apliecinājumus. Sarunā ar žurnālu "Ieva" Busulis pastāstījis par kādu īpaši uzticīgu pielūdzēju, kura viņam seko jau vairāk nekā 15 gadu un savā izpratnē uzskata, ka abi ir attiecībās.
Iepriekš kādā intervijā mūziķis šai fanei bija ieteicis mēģināt veidot savu dzīvi neatkarīgi no viņa.
Runājot par pielūdzējas izrādīto uzmanību, Busulis skaidrojis, ka viņa ir pieaugusi sieviete, kura uzskata, ka viņi abi ir kopā. Viņa rūpīgi izlasa visas intervijas, kurās mūziķis piedalās, un šogad apmeklējusi vairākus viņa koncertus.
Fane pie Busuļa mēdz pieiet ļoti nemanāmi — pēkšņi parādās līdzās, pasniedz dāvaniņas un atkal pazūd. Viņas iecienītākais aktieris ir Andris Bulis, un viņas "Facebook" profilā redzami divi attēli — vienā no tiem Andris Bulis ir kopā ar viņu, bet otrā redzams Intars Busulis kopā ar pielūdzēju.
Par Busuļa fani šī sieviete kļuvusi 2009. gadā, un viņas interese turpinās ar diezgan nemainīgu regularitāti.
Tiesa, mūziķis atminas, ka agrāk uzmanības apliecinājumi bijuši vēl intensīvāki. Reiz uz viņa automašīnas atstātas rozes un šokolāde, kam bijis pievienots arī paraksts.
Laikā, kad Busulis vēl koncertēja Krievijas austrumu reģionos, fanu uzmanība bijusi vēl daudz plašāka. Tur darbojās fanu klubi, notika autogrāfu sesijas un pēc koncertiem bija jāfotografējas ar apmeklētājiem.
Plašāk lasiet žurnālā "Ieva".
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