Valsts policija Liepājā divu atsevišķu kratīšanu laikā pie savstarpēji nesaistītām sievietēm šā gada maijā un jūlijā no nelegālās aprites izņēmusi kopumā vairāk nekā 57 tūkstošus cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes markām, kā arī naudas līdzekļus, kas, iespējams, iegūti noziedzīgā ceļā. Abos gadījumos pret sievietēm uzsākti kriminālprocesi par tabakas izstrādājumu nelikumīgu glabāšanu, un izmeklēšana ir pabeigta, vēsta Valsts policijā.
Šā gada maijā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas aizdomās par tabakas izstrādājumu nelikumīgu apriti veica kratīšanu kādas sievietes dzīvesvietā Liepājā, konstatējot dzīvoklī vairākās glabātavās paslēptas dažādu marku nelegālās cigaretes. Kopumā no nelegālās aprites izņemtas 34 028 cigaretes jeb 1700 cigarešu paciņas bez akcīzes nodokļa markām. Cigaretes bija paslēptas gan atvilktnēs, kumodēs, gan kastēs. Tāpat kratīšanas laikā atrasta skaidra nauda — vairāk nekā 10 tūkstoši eiro, kas, iespējams, iegūti noziedzīgā ceļā.
Valsts policijas amatpersonas pret 77 gadus veco sievieti uzsāka kriminālprocesu par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā. Sieviete jau iepriekš ir nonākusi policijas redzeslokā par akcizēto preču nelikumīgu apriti, par ko bija paredzēta administratīvā atbildība.
Valsts ieņēmumu dienests ir aprēķinājis valstij nodarītos materiālos zaudējumus, tie sasniedz 6727 eiro.
Savukārt šā gada jūlijā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas veica kratīšanu kādas sievietes īpašumā — dzīvoklī un palīgtelpā Liepājā, un no nelegālās aprites izņēma 23 180 cigaretes jeb 1159 cigarešu paciņas bez Latvijas Republikas akcīzes markām un ar Baltkrievijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Tāpat kratīšanas laikā izņemti naudas līdzekļi, kas, iespējams, iegūti noziedzīgā ceļā.
Pret 65 gadus veco sievieti tika uzsākts kriminālprocess par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Sieviete pirms vairākiem gadiem ir nonākusi policijas redzeslokā par akcizēto preču nelikumīgu apriti, par ko bija paredzēta administratīvā atbildība.
Valsts ieņēmumu dienests ir aprēķinājis valstij nodarītos materiālos zaudējumus, kuri sasniedz 6612 eiro.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesos un nosūtījušas tos prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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Valsts policija Liepājā divu atsevišķu kratīšanu laikā pie savstarpēji nesaistītām sievietēm šā gada maijā un jūlijā no nelegālās aprites izņēmusi kopumā vairāk nekā 57 tūkstošus cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes markām, kā arī naudas līdzekļus, kas, iespējams, iegūti noziedzīgā ceļā. Abos gadījumos pret sievietēm uzsākti kriminālprocesi par tabakas izstrādājumu nelikumīgu glabāšanu, un izmeklēšana ir pabeigta, vēsta Valsts policijā.
Šā gada maijā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas aizdomās par tabakas izstrādājumu nelikumīgu apriti veica kratīšanu kādas sievietes dzīvesvietā Liepājā, konstatējot dzīvoklī vairākās glabātavās paslēptas dažādu marku nelegālās cigaretes. Kopumā no nelegālās aprites izņemtas 34 028 cigaretes jeb 1700 cigarešu paciņas bez akcīzes nodokļa markām. Cigaretes bija paslēptas gan atvilktnēs, kumodēs, gan kastēs. Tāpat kratīšanas laikā atrasta skaidra nauda — vairāk nekā 10 tūkstoši eiro, kas, iespējams, iegūti noziedzīgā ceļā.
Valsts policijas amatpersonas pret 77 gadus veco sievieti uzsāka kriminālprocesu par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā. Sieviete jau iepriekš ir nonākusi policijas redzeslokā par akcizēto preču nelikumīgu apriti, par ko bija paredzēta administratīvā atbildība.
Valsts ieņēmumu dienests ir aprēķinājis valstij nodarītos materiālos zaudējumus, tie sasniedz 6727 eiro.
Savukārt šā gada jūlijā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas veica kratīšanu kādas sievietes īpašumā — dzīvoklī un palīgtelpā Liepājā, un no nelegālās aprites izņēma 23 180 cigaretes jeb 1159 cigarešu paciņas bez Latvijas Republikas akcīzes markām un ar Baltkrievijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Tāpat kratīšanas laikā izņemti naudas līdzekļi, kas, iespējams, iegūti noziedzīgā ceļā.
Pret 65 gadus veco sievieti tika uzsākts kriminālprocess par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Sieviete pirms vairākiem gadiem ir nonākusi policijas redzeslokā par akcizēto preču nelikumīgu apriti, par ko bija paredzēta administratīvā atbildība.
Valsts ieņēmumu dienests ir aprēķinājis valstij nodarītos materiālos zaudējumus, kuri sasniedz 6612 eiro.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesos un nosūtījušas tos prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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