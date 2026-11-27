Naktī uz piektdienu, 27. novembri, ziņots par Ukrainas dronu triecieniem Krievijas Ļeņingradas apgabalā un sprādzieniem Sanktpēterburgā, bet Pulkovas lidostā aizkavēti vai atcelti reisi. Tikmēr Kijiva pēc uzbrukumiem Krievijas kuģiem Lībijas piekrastē uzsver, ka tās mērķis ir Krievijas militārie objekti, nevis kara paplašināšana uz citām valstīm.
Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko platformā “Telegram” apgalvo, ka virs apgabala notriekti 44 bezpilota lidaparāti, vēsta LETA, atsaucoties uz BBC.
Izdevums “Bumaga”, atsaucoties uz lasītāju sniegto informāciju, ziņo par sprādzienu skaņām dažādos Sanktpēterburgas rajonos. Visvairāk ziņojumu saņemts no pilsētas ziemeļiem. Iedzīvotāji stāstījuši par logu vibrēšanu dzīvojamajās ēkās un automašīnu signalizāciju ieslēgšanos pagalmos.
Pulkovas lidostā aizkavēta vai atcelta 26 lidmašīnu izlidošana. Par konkrētiem uzbrukumu mērķiem un postījumiem pagaidām nav sniegta plašāka informācija.
Ļeņingradas apgabalā šoruden jau vairākkārt notikuši plaši dronu uzbrukumi, kuru mērķi iepriekš bijuši ostas un naftas pārstrādes rūpnīcas. Drozdenko 21. novembrī ziņoja par 73 notriektiem droniem. Tajā pašā dienā kļuva zināms arī par dronu triecienu Krievijas kravas kuģim “Sparta II” Somu līcī.
Kijiva: uzbrukumi Lībijā bija vērsti tikai pret Krievijas militārajiem objektiem
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha ceturtdien paziņoja, ka Ukrainai nav nodoma paplašināt karu uz Lībiju vai citām valstīm. Viņš par to telefoniski runājis ar Lībijas ārlietu ministru Taheru al Bauru, vēsta LETA, atsaucoties uz AFP.
“Neviena no Ukrainas darbībām nav bijusi vērsta pret Lībiju vai Lībijas tautu — tikai pret Krievijas militāriem objektiem, kuri tieši kalpo Krievijas karam,” Sibiha rakstīja platformā “X”.
Ukraina pirmdien uzņēmās atbildību par nedēļas nogalē veiktajiem uzbrukumiem diviem Krievijas kuģiem pie Lībijas ostas pilsētas Bengāzī. Viens no kuģiem nogremdēts.
Nogremdētais Krievijas karakuģis bija piestājis Bengāzī jūras bāzē, lai saskaņā ar sadarbības līgumu ar Krieviju uzpildītu degvielu un papildinātu krājumus. Uzbrukuma laikā bāzē izcēlās ugunsgrēks.
Sibiha apliecinājis Ukrainas atbalstu Lībijas suverenitātei, teritoriālajai integritātei un centieniem atkal apvienot valsti.
Lībija ir sašķelta starp ANO atzīto valdību Tripolē un paralēlo administrāciju valsts austrumos, kuru atbalsta militārais komandieris Halīfa Haftars. Viņa nometne ilgstoši uztur ciešas militārās un stratēģiskās attiecības ar Krieviju.
Tripoles valdība pieprasījusi Kijivai paskaidrojumus un noliegusi jebkādu vienošanos ar Ukrainu par šīm operācijām. Savukārt austrumu administrācija aicinājusi ANO izmeklēt Ukrainas spēku iespējamo klātbūtni Lībijas rietumos un paziņojusi par kopīgas izmeklēšanas sākšanu ar Krieviju.
Uzbrukumu nosodījusi arī ANO misija Lībijā, aicinot veikt starptautisku izmeklēšanu un respektēt valsts suverenitāti.
Ukrainas ģenerālštābs ziņo par Krievijas zaudējumiem
Krievijas karaspēka kopējie personālsastāva zaudējumi kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma līdz 27. novembra rītam sasnieguši aptuveni 1,648 miljonus karavīru, liecina Ukrainas armijas ģenerālštāba aplēses. Šajā skaitā ietilpst gan nogalinātie, gan ievainotie.
Pēc ģenerālštāba ziņām, aizvadītajā diennaktī Krievijas spēki zaudējuši 2262 karavīrus, divus tankus, 11 bruņutransportierus, 33 lielgabalus un mīnmetējus, kā arī 1315 bezpilota lidaparātus.
Kopējos tehnikas zaudējumus Ukrainas puse lēš 12 514 tanku, 26 003 bruņutransportieru, 52 858 lielgabalu un mīnmetēju, 452 lidmašīnu un 356 helikopteru apmērā.
Tie ir Ukrainas puses aprēķini, kurus kara apstākļos nav iespējams neatkarīgi pilnībā pārbaudīt. Ģenerālštābs norāda, ka dati tiek precizēti, jo informācijas ieguvi apgrūtina karadarbība.
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Naktī uz piektdienu, 27. novembri, ziņots par Ukrainas dronu triecieniem Krievijas Ļeņingradas apgabalā un sprādzieniem Sanktpēterburgā, bet Pulkovas lidostā aizkavēti vai atcelti reisi. Tikmēr Kijiva pēc uzbrukumiem Krievijas kuģiem Lībijas piekrastē uzsver, ka tās mērķis ir Krievijas militārie objekti, nevis kara paplašināšana uz citām valstīm.
Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko platformā “Telegram” apgalvo, ka virs apgabala notriekti 44 bezpilota lidaparāti, vēsta LETA, atsaucoties uz BBC.
Izdevums “Bumaga”, atsaucoties uz lasītāju sniegto informāciju, ziņo par sprādzienu skaņām dažādos Sanktpēterburgas rajonos. Visvairāk ziņojumu saņemts no pilsētas ziemeļiem. Iedzīvotāji stāstījuši par logu vibrēšanu dzīvojamajās ēkās un automašīnu signalizāciju ieslēgšanos pagalmos.
Pulkovas lidostā aizkavēta vai atcelta 26 lidmašīnu izlidošana. Par konkrētiem uzbrukumu mērķiem un postījumiem pagaidām nav sniegta plašāka informācija.
Ļeņingradas apgabalā šoruden jau vairākkārt notikuši plaši dronu uzbrukumi, kuru mērķi iepriekš bijuši ostas un naftas pārstrādes rūpnīcas. Drozdenko 21. novembrī ziņoja par 73 notriektiem droniem. Tajā pašā dienā kļuva zināms arī par dronu triecienu Krievijas kravas kuģim “Sparta II” Somu līcī.
Kijiva: uzbrukumi Lībijā bija vērsti tikai pret Krievijas militārajiem objektiem
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha ceturtdien paziņoja, ka Ukrainai nav nodoma paplašināt karu uz Lībiju vai citām valstīm. Viņš par to telefoniski runājis ar Lībijas ārlietu ministru Taheru al Bauru, vēsta LETA, atsaucoties uz AFP.
“Neviena no Ukrainas darbībām nav bijusi vērsta pret Lībiju vai Lībijas tautu — tikai pret Krievijas militāriem objektiem, kuri tieši kalpo Krievijas karam,” Sibiha rakstīja platformā “X”.
Ukraina pirmdien uzņēmās atbildību par nedēļas nogalē veiktajiem uzbrukumiem diviem Krievijas kuģiem pie Lībijas ostas pilsētas Bengāzī. Viens no kuģiem nogremdēts.
Nogremdētais Krievijas karakuģis bija piestājis Bengāzī jūras bāzē, lai saskaņā ar sadarbības līgumu ar Krieviju uzpildītu degvielu un papildinātu krājumus. Uzbrukuma laikā bāzē izcēlās ugunsgrēks.
Sibiha apliecinājis Ukrainas atbalstu Lībijas suverenitātei, teritoriālajai integritātei un centieniem atkal apvienot valsti.
Lībija ir sašķelta starp ANO atzīto valdību Tripolē un paralēlo administrāciju valsts austrumos, kuru atbalsta militārais komandieris Halīfa Haftars. Viņa nometne ilgstoši uztur ciešas militārās un stratēģiskās attiecības ar Krieviju.
Tripoles valdība pieprasījusi Kijivai paskaidrojumus un noliegusi jebkādu vienošanos ar Ukrainu par šīm operācijām. Savukārt austrumu administrācija aicinājusi ANO izmeklēt Ukrainas spēku iespējamo klātbūtni Lībijas rietumos un paziņojusi par kopīgas izmeklēšanas sākšanu ar Krieviju.
Uzbrukumu nosodījusi arī ANO misija Lībijā, aicinot veikt starptautisku izmeklēšanu un respektēt valsts suverenitāti.
Ukrainas ģenerālštābs ziņo par Krievijas zaudējumiem
Krievijas karaspēka kopējie personālsastāva zaudējumi kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma līdz 27. novembra rītam sasnieguši aptuveni 1,648 miljonus karavīru, liecina Ukrainas armijas ģenerālštāba aplēses. Šajā skaitā ietilpst gan nogalinātie, gan ievainotie.
Pēc ģenerālštāba ziņām, aizvadītajā diennaktī Krievijas spēki zaudējuši 2262 karavīrus, divus tankus, 11 bruņutransportierus, 33 lielgabalus un mīnmetējus, kā arī 1315 bezpilota lidaparātus.
Kopējos tehnikas zaudējumus Ukrainas puse lēš 12 514 tanku, 26 003 bruņutransportieru, 52 858 lielgabalu un mīnmetēju, 452 lidmašīnu un 356 helikopteru apmērā.
Tie ir Ukrainas puses aprēķini, kurus kara apstākļos nav iespējams neatkarīgi pilnībā pārbaudīt. Ģenerālštābs norāda, ka dati tiek precizēti, jo informācijas ieguvi apgrūtina karadarbība.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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