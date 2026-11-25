"Spēlmaņu nakts" svinīgajā ceremonijā, kas notika 23. novembrī, Eduarda Smiļģa 140. dzimšanas dienā, triumfēja Viestura Kairiša Dailes teātrī iestudētais "Pirmavots".
Izrāde saņēma četras balvas – to atzina par Gada lielās formas izrādi, iestudētājs Viesturs Kairišs kļuva par Gada režisoru, Ilze Ķuzule-Skrastiņa par Dominikas Frankonas lomu šajā iestudējumā – Gada aktrises titulu un Reinis Dzudzilo – Gada scenogrāfa laurus.
Kā sacīja žūrijas priekšsēdētājs Atis Rozentāls, radīts ļoti profesionāls darbs: "Kas vienu daļu mulsina, tad tā nav izrāde par saprotamiem cilvēkiem. Dažas citas izrādes šajā nominācijā varbūt ir saprotamākas un emocionāli skar vairāk. "Pirmavota" varoņi rīkojas netipiski, taču liek nopietni aizdomāties, un iestudējums ir arī vizuāli perfekti nostrādāts. Izrāde ir par arhitektūru, un arhitektūra ir arī uz skatuves, turklāt izmantojot vecu, Dailes teātra septiņdesmito gadu tehniku. Kad izrādi gāju skatīties otru reizi, starpbrīdī dzirdēju kādu pāri sakot, ka nevarot saprast, ko tā sieviete – domāta Dominika – grib. Bet Ilze Ķuzule-Skrastiņa šo nenormāli sarežģīto raksturu iznes absolūti perfekti. Otra lielākā atzinība ir Liepājā iestudētajam "Freimanim". Tam divas balvas – Gada aktieris – Valtam Skujam un Gada aktieris otrā plāna lomā – Rolandam Beķerim." "Laba izrāde ir "Orākuls" Dailē, izdevusies Liepājas teātrī ir (par Gada mazās formas izrādi atzītā) "Parasta pirmdiena", kur nevienu neizvirzījām nominācijām par aktierveikumu, jo tad būtu jāizvirza visi seši aktieri. Ir daudzas labas mazās formas izrādes. Un kopumā sezonā ir par ko priecāties," teic žūrijas priekšsēdētājs.
Publikā daudziem radās jautājumi par to, kāpēc Jaunais Rīgas teātris, uz kuru biļetes izpērk divās minūtēs, palicis bez režisoru un aktieru balvām.
Latvijas operas un baleta māksla godam atgriezusies "Spēlmaņu naktī" – opera "Bohēma" atnesusi balvu, iestudējuma tērpu autoram Fjodoram Podgornijam kļūstot par Gada kostīmu mākslinieku. Savukārt "Dona Kihota "iestudējums Latvijas Nacionālajā baletā vainagojās panākumiem Bazila lomas atveidotājam. Amirs Dodarhodžajevs kļuva par Gada baleta mākslinieku. Dzimis un audzis Kazahstānā, Latvijas Nacionālajā baletā aizvadījis pirmo sezonu. Pirms tam dejojis Amerikā, bet Latvijā ieinteresējis repertuārs, kurā ir gan klasika, gan laikmetīgi iestudējumi. Pirmo reizi jaunais dejotājs Latvijā bijis divpadsmit gadu vecumā, kad piedalījies Horeogrāfijas vidusskolas rīkotā konkursā. Bazils esot loma, par kuru sapņojis, jau bērnībā skatoties, kā to dejo dažādu valstu mākslinieki uz pasaules lielākajām skatuvēm. "Bazila tēlā ar visām viņa spāņu asinīm rit tāda enerģija un draivs, ka šo lomu varu dejot rītā un vakarā. Tā mani ļoti aizrauj," sacīja laureāts. No Latvijas Profesionālās baleta asociācijas viņam tika īsts lauru koks, kura lapas pašam nu jāsapin vainagā vai arī jāliek lietā, pilnveidojot garšu pusdienu zupā.
Par Matīsa Budovska un Matīsa Kažas veidoto ceremoniju jāteic – skaista, sirsnīga, gana dziļa, ar politiskiem piesitieniem un arī asprātīga – gan ar parodijām par režisoriem, kur īpaši gribētos uzteikt Nacionālā teātra aktieri Mārtiņu Brūveri par iejušanos Alvja Hermaņa ādā, gan par pašiem aktieriem un teātri. Un vēl ceremonija lika atcerēties arī tos, kurus parasti nenominē, bet kuri strādā teātrī un bez kuriem tas nevarētu pastāvēt. Akcents uz tehniskajām profesijām bija ļoti izteikts "kultūra (iz)dzīvo" kontekstā, jo tie ir cilvēki, kas teātrī saņem vismazāko atalgojumu. Bet kopumā aizvadītajā sezonā mākslinieciskā veikuma ziņā ir par ko priecāties.
Laureāti. "Spēlmaņu nakts 2025–2026"
- Balva par mūža ieguldījumu skatuves mākslā: Inta Tirole – Latvijas Nacionālā teātra aktrise, Juris Bartkevičs – Dailes teātra aktieris.
- Gada lielās formas izrāde: "Pirmavots" (Dailes teātris, režisors Viesturs Kairišs).
- Gada mazās formas izrāde: "Parasta pirmdiena" (Liepājas teātris, režisors Valters Sīlis).
- Gada izrāde bērniem un/vai jauniešiem: "Oskars un lietas" (Latvijas Leļļu teātris, režisore Paula Pļavniece).
- Gada režisors: Viesturs Kairišs ("Pirmavots", Dailes teātris).
- Gada aktrise: Ilze Ķuzule-Skrastiņa (Dominika Frankona izrādē "Pirmavots", Dailes teātris).
- Gada aktrise otrā plāna lomā: Ieva Puķe (Millera kundze izrādē "Šaubas", Valmieras teātris).
- Gada aktieris: Valts Skuja (Freimanis izrādē "Freimanis", Liepājas teātris).
- Gada aktieris otrā plāna lomā: Rolands Beķeris (Ingars Gudermanis, Guntars Račs (Boss), Ināra Freimane izrādē "Freimanis", Liepājas teātris).
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"Spēlmaņu nakts" svinīgajā ceremonijā, kas notika 23. novembrī, Eduarda Smiļģa 140. dzimšanas dienā, triumfēja Viestura Kairiša Dailes teātrī iestudētais "Pirmavots".
Izrāde saņēma četras balvas – to atzina par Gada lielās formas izrādi, iestudētājs Viesturs Kairišs kļuva par Gada režisoru, Ilze Ķuzule-Skrastiņa par Dominikas Frankonas lomu šajā iestudējumā – Gada aktrises titulu un Reinis Dzudzilo – Gada scenogrāfa laurus.
Kā sacīja žūrijas priekšsēdētājs Atis Rozentāls, radīts ļoti profesionāls darbs: "Kas vienu daļu mulsina, tad tā nav izrāde par saprotamiem cilvēkiem. Dažas citas izrādes šajā nominācijā varbūt ir saprotamākas un emocionāli skar vairāk. "Pirmavota" varoņi rīkojas netipiski, taču liek nopietni aizdomāties, un iestudējums ir arī vizuāli perfekti nostrādāts. Izrāde ir par arhitektūru, un arhitektūra ir arī uz skatuves, turklāt izmantojot vecu, Dailes teātra septiņdesmito gadu tehniku. Kad izrādi gāju skatīties otru reizi, starpbrīdī dzirdēju kādu pāri sakot, ka nevarot saprast, ko tā sieviete – domāta Dominika – grib. Bet Ilze Ķuzule-Skrastiņa šo nenormāli sarežģīto raksturu iznes absolūti perfekti. Otra lielākā atzinība ir Liepājā iestudētajam "Freimanim". Tam divas balvas – Gada aktieris – Valtam Skujam un Gada aktieris otrā plāna lomā – Rolandam Beķerim." "Laba izrāde ir "Orākuls" Dailē, izdevusies Liepājas teātrī ir (par Gada mazās formas izrādi atzītā) "Parasta pirmdiena", kur nevienu neizvirzījām nominācijām par aktierveikumu, jo tad būtu jāizvirza visi seši aktieri. Ir daudzas labas mazās formas izrādes. Un kopumā sezonā ir par ko priecāties," teic žūrijas priekšsēdētājs.
Publikā daudziem radās jautājumi par to, kāpēc Jaunais Rīgas teātris, uz kuru biļetes izpērk divās minūtēs, palicis bez režisoru un aktieru balvām.
Latvijas operas un baleta māksla godam atgriezusies "Spēlmaņu naktī" – opera "Bohēma" atnesusi balvu, iestudējuma tērpu autoram Fjodoram Podgornijam kļūstot par Gada kostīmu mākslinieku. Savukārt "Dona Kihota "iestudējums Latvijas Nacionālajā baletā vainagojās panākumiem Bazila lomas atveidotājam. Amirs Dodarhodžajevs kļuva par Gada baleta mākslinieku. Dzimis un audzis Kazahstānā, Latvijas Nacionālajā baletā aizvadījis pirmo sezonu. Pirms tam dejojis Amerikā, bet Latvijā ieinteresējis repertuārs, kurā ir gan klasika, gan laikmetīgi iestudējumi. Pirmo reizi jaunais dejotājs Latvijā bijis divpadsmit gadu vecumā, kad piedalījies Horeogrāfijas vidusskolas rīkotā konkursā. Bazils esot loma, par kuru sapņojis, jau bērnībā skatoties, kā to dejo dažādu valstu mākslinieki uz pasaules lielākajām skatuvēm. "Bazila tēlā ar visām viņa spāņu asinīm rit tāda enerģija un draivs, ka šo lomu varu dejot rītā un vakarā. Tā mani ļoti aizrauj," sacīja laureāts. No Latvijas Profesionālās baleta asociācijas viņam tika īsts lauru koks, kura lapas pašam nu jāsapin vainagā vai arī jāliek lietā, pilnveidojot garšu pusdienu zupā.
Par Matīsa Budovska un Matīsa Kažas veidoto ceremoniju jāteic – skaista, sirsnīga, gana dziļa, ar politiskiem piesitieniem un arī asprātīga – gan ar parodijām par režisoriem, kur īpaši gribētos uzteikt Nacionālā teātra aktieri Mārtiņu Brūveri par iejušanos Alvja Hermaņa ādā, gan par pašiem aktieriem un teātri. Un vēl ceremonija lika atcerēties arī tos, kurus parasti nenominē, bet kuri strādā teātrī un bez kuriem tas nevarētu pastāvēt. Akcents uz tehniskajām profesijām bija ļoti izteikts "kultūra (iz)dzīvo" kontekstā, jo tie ir cilvēki, kas teātrī saņem vismazāko atalgojumu. Bet kopumā aizvadītajā sezonā mākslinieciskā veikuma ziņā ir par ko priecāties.
Laureāti. "Spēlmaņu nakts 2025–2026"
- Balva par mūža ieguldījumu skatuves mākslā: Inta Tirole – Latvijas Nacionālā teātra aktrise, Juris Bartkevičs – Dailes teātra aktieris.
- Gada lielās formas izrāde: "Pirmavots" (Dailes teātris, režisors Viesturs Kairišs).
- Gada mazās formas izrāde: "Parasta pirmdiena" (Liepājas teātris, režisors Valters Sīlis).
- Gada izrāde bērniem un/vai jauniešiem: "Oskars un lietas" (Latvijas Leļļu teātris, režisore Paula Pļavniece).
- Gada režisors: Viesturs Kairišs ("Pirmavots", Dailes teātris).
- Gada aktrise: Ilze Ķuzule-Skrastiņa (Dominika Frankona izrādē "Pirmavots", Dailes teātris).
- Gada aktrise otrā plāna lomā: Ieva Puķe (Millera kundze izrādē "Šaubas", Valmieras teātris).
- Gada aktieris: Valts Skuja (Freimanis izrādē "Freimanis", Liepājas teātris).
- Gada aktieris otrā plāna lomā: Rolands Beķeris (Ingars Gudermanis, Guntars Račs (Boss), Ināra Freimane izrādē "Freimanis", Liepājas teātris).
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