Saeimas 16 pastāvīgo komisiju vadība pārsvarā uzticēta jaunās valdošās koalīcijas veidotāju — politisko spēku "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA) — pārstāvjiem, kuri ieguvuši 13 komisiju priekšsēdētāju amatus, savukārt opozīcijas pārstāvji vadīs trīs komisijas.
No 16 komisijām desmit vadīs AS deputāti, trīs — NA pārstāvji, bet pa vienai komisijai uzticēts "Jaunās vienotības" (JV), "Progresīvo" (P) un "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputātiem.
AS pārstāvji vada Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju, kuru vada Aiva Vīksna, Eiropas lietu komisiju, kuru vada Agnese Kupača, Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, kuru vada Liene Apine, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju, kuru vada Raimonds Bergmanis, Nacionālās drošības komisiju Jura Viļuma vadībā, kā arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju, Pieprasījumu komisiju, Sociālo un darba lietu komisiju un Publisko izdevumu un revīzijas komisiju, ko attiecīgi vadīs Dagnis Straubergs, Inga Priede, Pēteris Dimants, Andris Skride un Linda Matisone.
Savukārt NA pārstāvji ieguvuši vadību trīs komisijās. Jānis Grasbergs ievēlēts par Ārlietu komisijas priekšsēdētāju, Jānis Vitenbergs vadīs Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju, bet Ivars Āboliņš — Juridisko komisiju.
Opozīcijai uzticētas trīs komisijas. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisiju vadīs Agnese Lāce (P), Ilgtspējīgas attīstības un demogrāfijas jautājumu komisiju — Evika Siliņa (JV), bet Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju — Maija Armaņeva (LPV).
Lai gan LPV nav pārstāvēta Ministru kabinetā, šī partija balsojumā par valdības apstiprināšanu solīja atbalstu premjera Andra Kulberga (AS) valdībai. Vienlaikus komisiju vadības sadalījumā LPV saņēmusi vienas komisijas priekšsēdētāja amatu, kā arī vairākus priekšsēdētāju biedru un sekretāru amatus.
Savukārt frakcijas "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) pārstāvji nav ieguvuši nevienas Saeimas pastāvīgās komisijas vadību. Vairākās komisijās šīs frakcijas izvirzītie kandidāti zaudēja balsojumos koalīcijas vai citu opozīcijas partiju virzītajiem kandidātiem.
Vienlaikus vairākās komisijās koalīcijai vairākums ir minimāls vai tā nav vispār. Piemēram Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā darbojas 12 deputāti, seši no tiem ir no koalīcijas. Tomēr Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) norādījis, ka problēmām ar deputātiem un lēmumu pieņemšanu šajā komisijā nevajadzētu būt.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli parlamentā darbojas 16 pastāvīgās komisijas, kas sagatavo izskatīšanai Saeimas sēdēs skatāmos jautājumus, izskata likumprojektus un veic parlamentāro kontroli pār izpildvaras darbu.
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Saeimas 16 pastāvīgo komisiju vadība pārsvarā uzticēta jaunās valdošās koalīcijas veidotāju — politisko spēku "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA) — pārstāvjiem, kuri ieguvuši 13 komisiju priekšsēdētāju amatus, savukārt opozīcijas pārstāvji vadīs trīs komisijas.
No 16 komisijām desmit vadīs AS deputāti, trīs — NA pārstāvji, bet pa vienai komisijai uzticēts "Jaunās vienotības" (JV), "Progresīvo" (P) un "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputātiem.
AS pārstāvji vada Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju, kuru vada Aiva Vīksna, Eiropas lietu komisiju, kuru vada Agnese Kupača, Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, kuru vada Liene Apine, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju, kuru vada Raimonds Bergmanis, Nacionālās drošības komisiju Jura Viļuma vadībā, kā arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju, Pieprasījumu komisiju, Sociālo un darba lietu komisiju un Publisko izdevumu un revīzijas komisiju, ko attiecīgi vadīs Dagnis Straubergs, Inga Priede, Pēteris Dimants, Andris Skride un Linda Matisone.
Savukārt NA pārstāvji ieguvuši vadību trīs komisijās. Jānis Grasbergs ievēlēts par Ārlietu komisijas priekšsēdētāju, Jānis Vitenbergs vadīs Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju, bet Ivars Āboliņš — Juridisko komisiju.
Opozīcijai uzticētas trīs komisijas. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisiju vadīs Agnese Lāce (P), Ilgtspējīgas attīstības un demogrāfijas jautājumu komisiju — Evika Siliņa (JV), bet Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju — Maija Armaņeva (LPV).
Lai gan LPV nav pārstāvēta Ministru kabinetā, šī partija balsojumā par valdības apstiprināšanu solīja atbalstu premjera Andra Kulberga (AS) valdībai. Vienlaikus komisiju vadības sadalījumā LPV saņēmusi vienas komisijas priekšsēdētāja amatu, kā arī vairākus priekšsēdētāju biedru un sekretāru amatus.
Savukārt frakcijas "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) pārstāvji nav ieguvuši nevienas Saeimas pastāvīgās komisijas vadību. Vairākās komisijās šīs frakcijas izvirzītie kandidāti zaudēja balsojumos koalīcijas vai citu opozīcijas partiju virzītajiem kandidātiem.
Vienlaikus vairākās komisijās koalīcijai vairākums ir minimāls vai tā nav vispār. Piemēram Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā darbojas 12 deputāti, seši no tiem ir no koalīcijas. Tomēr Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) norādījis, ka problēmām ar deputātiem un lēmumu pieņemšanu šajā komisijā nevajadzētu būt.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli parlamentā darbojas 16 pastāvīgās komisijas, kas sagatavo izskatīšanai Saeimas sēdēs skatāmos jautājumus, izskata likumprojektus un veic parlamentāro kontroli pār izpildvaras darbu.
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