Ņemot vērā to, ka līdz 2027. gada sākumam nevar pagūt izveidot un apstiprināt valsts budžetu, Latvija 2027. gadu sāks ar pagaidu budžetu, vēsta Finanšu ministrijā (FM).
Ministrijā skaidro, ka tā ir likumā paredzēta kārtība, kas nodrošina valsts darba nepārtrauktību līdz jaunā budžeta spēkā stāšanās brīdim. FM sagatavos rīkojumu par pagaidu budžetu 2027. gadam, nosakot valsts darbībai nepieciešamos izdevumus un finansēšanas nosacījumus atbilstoši likumā paredzētajai kārtībai.
FM skaidro, ka iedzīvotāji arī pagaidu budžeta laikā turpinās saņemt pensijas un pabalstus, bet valsts iestādēs strādājošie — atalgojumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tāpat turpināsies valsts iestāžu darbs un iepriekšējā gadā sākto pasākumu finansēšana.
Tiks nodrošināts arī finansējums pašvaldību funkciju veikšanai. FM norāda, ka pagaidu budžeta pamatā ir esošo saistību izpilde un iesākto darbu turpināšana.
Ministrija vērš uzmanību, ka likums paredz iespēju finansēt arī jaunus Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektus, nodrošinot tiem nepieciešamo valsts līdzfinansējumu, lai nekavētu investīcijas tautsaimniecībā.
Ar iespējamu laika nobīdi būtu jārēķinās galvenokārt jaunām iniciatīvām, kuru īstenošanai nepieciešams papildu finansējums un lēmums jaunajā budžetā, skaidro FM.
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Ņemot vērā to, ka līdz 2027. gada sākumam nevar pagūt izveidot un apstiprināt valsts budžetu, Latvija 2027. gadu sāks ar pagaidu budžetu, vēsta Finanšu ministrijā (FM).
Ministrijā skaidro, ka tā ir likumā paredzēta kārtība, kas nodrošina valsts darba nepārtrauktību līdz jaunā budžeta spēkā stāšanās brīdim. FM sagatavos rīkojumu par pagaidu budžetu 2027. gadam, nosakot valsts darbībai nepieciešamos izdevumus un finansēšanas nosacījumus atbilstoši likumā paredzētajai kārtībai.
FM skaidro, ka iedzīvotāji arī pagaidu budžeta laikā turpinās saņemt pensijas un pabalstus, bet valsts iestādēs strādājošie — atalgojumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tāpat turpināsies valsts iestāžu darbs un iepriekšējā gadā sākto pasākumu finansēšana.
Tiks nodrošināts arī finansējums pašvaldību funkciju veikšanai. FM norāda, ka pagaidu budžeta pamatā ir esošo saistību izpilde un iesākto darbu turpināšana.
Ministrija vērš uzmanību, ka likums paredz iespēju finansēt arī jaunus Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektus, nodrošinot tiem nepieciešamo valsts līdzfinansējumu, lai nekavētu investīcijas tautsaimniecībā.
Ar iespējamu laika nobīdi būtu jārēķinās galvenokārt jaunām iniciatīvām, kuru īstenošanai nepieciešams papildu finansējums un lēmums jaunajā budžetā, skaidro FM.
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