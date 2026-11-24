Melnās piektdienas un Kiberpirmdienas izpārdošanu laikā pircējus vilina lielas atlaides, taču šajā iepirkšanās periodā īpaši jāuzmanās no viltus interneta veikaliem un citiem krāpnieku mēģinājumiem. Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju akciju un izpārdošanu laikā pievērš uzmanību krāpniecības riskiem, savukārt teju katrs piektais atzīst, ka tos īpaši neņem vērā, liecina jaunākā Luminor bankas aptauja.
60% aptaujāto norāda, ka akciju un izpārdošanu laikā pievērš īpašu uzmanību krāpniecības riskiem, bet 18% atzīst, ka tiem uzmanību nepievērš. Vēl 11% par iespējamiem krāpniecības riskiem nav aizdomājušies.
Jaunieši retāk pievērš uzmanību krāpniecības riskiem
Atšķirības redzamas arī dažādās respondentu vecuma grupās. Visbiežāk īpašu uzmanību attiecībā uz krāpniecības riskiem pievērš iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem (64%), bet vecumā no 18 līdz 29 gadiem to dara aptuveni puse aptaujāto (51%). Gados jaunākie arī biežāk atzīst, ka riskiem īpašu uzmanību nepievērš — tā atbildējuši 20% jauniešu. Interesanta tendence vērojama arī dzimumu griezumā. Sievietes nedaudz biežāk nekā vīrieši norāda, ka ir īpaši uzmanīgas, savukārt vīrieši biežāk atzīst, ka krāpniecības riskiem uzmanību nepievērš.
Baltijas valstu salīdzinājumā īpašu uzmanību krāpniecības riskiem izpārdošanu laikā visbiežāk pievērš Igaunijas iedzīvotāji (67%), kam seko Latvijas (60%) un Lietuvas iedzīvotāji (57%).
Liela atlaide vēl nenozīmē drošu pirkumu
Melnās piektdienas un Kiberpirmdienas piedāvājumu laikā krāpnieki mēdz atdarināt pazīstamu zīmolu interneta veikalus, izmantojot līdzīgu dizainu, logotipus un preču attēlus. Par iespējamu krāpniecību var liecināt pati veikala interneta adrese, kurā īstajā domēnā nomainīts viens burts pret ciparu, pievienots papildu vārds vai izmantota cita domēna galotne (piemēram, ".lv" vietā ".net"). Arī profesionāls vietnes izskats un ticami formulētas atsauksmes vēl negarantē, ka veikalam var uzticēties.
"Lielas atlaides un vilinoši piedāvājumi var raisīt emocijas un mudināt pieņemt spontānus lēmumus. Krāpnieki to izmanto, lai pircējs steigā nepārbaudītu, vai interneta veikals ir īsts.
Tāpēc arī izpārdošanu laikā pirkumus ir svarīgi veikt apdomīgi un nepakļauties atlaižu kārdinājumam. Ja piedāvājums saņemts e-pastā vai sociālajos medijos, drošāk ir pašam ievadīt veikala oficiālo adresi pārlūka meklētājā. Savukārt pirms maksājuma apstiprināšanas Smart-ID vai citā autentifikācijas rīkā jāpārbauda, vai norādītā summa un saņēmējs atbilst iecerētajam pirkumam," par svarīgākajiem drošības pasākumiem atgādina Luminor bankas krāpšanas novēršanas eksperte Marija Briede.
Papildu drošībai, iepērkoties nepazīstamā veikalā, ieteicams meklēt atsauksmes ārpus tā mājaslapas un būt piesardzīgiem, ja pārdevējs lūdz naudu pārskaitīt uz privātpersonas kontu. Ja kartes dati jau ievadīti iespējami krāpnieciskā vietnē, nekavējoties jāsazinās ar banku un jābloķē maksājumu karte. Ja nauda jau izkrāpta, par notikušo jāziņo arī Valsts policijai.
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Melnās piektdienas un Kiberpirmdienas izpārdošanu laikā pircējus vilina lielas atlaides, taču šajā iepirkšanās periodā īpaši jāuzmanās no viltus interneta veikaliem un citiem krāpnieku mēģinājumiem. Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju akciju un izpārdošanu laikā pievērš uzmanību krāpniecības riskiem, savukārt teju katrs piektais atzīst, ka tos īpaši neņem vērā, liecina jaunākā Luminor bankas aptauja.
60% aptaujāto norāda, ka akciju un izpārdošanu laikā pievērš īpašu uzmanību krāpniecības riskiem, bet 18% atzīst, ka tiem uzmanību nepievērš. Vēl 11% par iespējamiem krāpniecības riskiem nav aizdomājušies.
Jaunieši retāk pievērš uzmanību krāpniecības riskiem
Atšķirības redzamas arī dažādās respondentu vecuma grupās. Visbiežāk īpašu uzmanību attiecībā uz krāpniecības riskiem pievērš iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem (64%), bet vecumā no 18 līdz 29 gadiem to dara aptuveni puse aptaujāto (51%). Gados jaunākie arī biežāk atzīst, ka riskiem īpašu uzmanību nepievērš — tā atbildējuši 20% jauniešu. Interesanta tendence vērojama arī dzimumu griezumā. Sievietes nedaudz biežāk nekā vīrieši norāda, ka ir īpaši uzmanīgas, savukārt vīrieši biežāk atzīst, ka krāpniecības riskiem uzmanību nepievērš.
Baltijas valstu salīdzinājumā īpašu uzmanību krāpniecības riskiem izpārdošanu laikā visbiežāk pievērš Igaunijas iedzīvotāji (67%), kam seko Latvijas (60%) un Lietuvas iedzīvotāji (57%).
Liela atlaide vēl nenozīmē drošu pirkumu
Melnās piektdienas un Kiberpirmdienas piedāvājumu laikā krāpnieki mēdz atdarināt pazīstamu zīmolu interneta veikalus, izmantojot līdzīgu dizainu, logotipus un preču attēlus. Par iespējamu krāpniecību var liecināt pati veikala interneta adrese, kurā īstajā domēnā nomainīts viens burts pret ciparu, pievienots papildu vārds vai izmantota cita domēna galotne (piemēram, ".lv" vietā ".net"). Arī profesionāls vietnes izskats un ticami formulētas atsauksmes vēl negarantē, ka veikalam var uzticēties.
"Lielas atlaides un vilinoši piedāvājumi var raisīt emocijas un mudināt pieņemt spontānus lēmumus. Krāpnieki to izmanto, lai pircējs steigā nepārbaudītu, vai interneta veikals ir īsts.
Tāpēc arī izpārdošanu laikā pirkumus ir svarīgi veikt apdomīgi un nepakļauties atlaižu kārdinājumam. Ja piedāvājums saņemts e-pastā vai sociālajos medijos, drošāk ir pašam ievadīt veikala oficiālo adresi pārlūka meklētājā. Savukārt pirms maksājuma apstiprināšanas Smart-ID vai citā autentifikācijas rīkā jāpārbauda, vai norādītā summa un saņēmējs atbilst iecerētajam pirkumam," par svarīgākajiem drošības pasākumiem atgādina Luminor bankas krāpšanas novēršanas eksperte Marija Briede.
Papildu drošībai, iepērkoties nepazīstamā veikalā, ieteicams meklēt atsauksmes ārpus tā mājaslapas un būt piesardzīgiem, ja pārdevējs lūdz naudu pārskaitīt uz privātpersonas kontu. Ja kartes dati jau ievadīti iespējami krāpnieciskā vietnē, nekavējoties jāsazinās ar banku un jābloķē maksājumu karte. Ja nauda jau izkrāpta, par notikušo jāziņo arī Valsts policijai.
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