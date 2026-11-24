Eiropas Komisija (EK) otrdien oficiāli noteica ierobežojumus hibrīda automobiļu importam no Ķīnas, kas stāsies spēkā no 1. decembra.
Eiropas Savienība (ES) un Ķīna pagājušajā mēnesī vienojās ierobežot Ķīnas hibrīda automobiļu eksportu uz bloka dalībvalstīm, tādējādi abām pusēm cenšoties izvairīties no tirdzniecības kara.
Brisele oktobrī paziņoja, ka hibrīda automobiļu imports no Ķīnas tiks ierobežots līdz 350 000 vienību gadā.
Iepriekš ES prognozēja, ka šādu automobiļu eksports uz ES šogad varētu sasniegt pat 800 000 vienību.
"Šie ierobežojumi ir nepieciešami, lai aizsargātu ES autoražošanas nozari pret šādu automobiļu importa strauju pieaugumu," norāda EK.
Lai gan šie ierobežojumi galvenokārt ir vērsti uz Ķīnas automobiļiem, saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem tie attieksies uz visu hibrīda automobiļu importu neatkarīgi no to izcelsmes.
Hibrīda automobiļi ir viena no galvenajām precēm, ar kuru palīdzību Ķīnas ražotāji iekļūst ES tirgū.
ES 2024. gadā noteica apjomīgus papildu tarifus Ķīnas elektriskajiem automobiļiem, šādu lēmumu pamatojot ar to, ka to ražotāji saņem valsts subsīdijas.
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Eiropas Komisija (EK) otrdien oficiāli noteica ierobežojumus hibrīda automobiļu importam no Ķīnas, kas stāsies spēkā no 1. decembra.
Eiropas Savienība (ES) un Ķīna pagājušajā mēnesī vienojās ierobežot Ķīnas hibrīda automobiļu eksportu uz bloka dalībvalstīm, tādējādi abām pusēm cenšoties izvairīties no tirdzniecības kara.
Brisele oktobrī paziņoja, ka hibrīda automobiļu imports no Ķīnas tiks ierobežots līdz 350 000 vienību gadā.
Iepriekš ES prognozēja, ka šādu automobiļu eksports uz ES šogad varētu sasniegt pat 800 000 vienību.
"Šie ierobežojumi ir nepieciešami, lai aizsargātu ES autoražošanas nozari pret šādu automobiļu importa strauju pieaugumu," norāda EK.
Lai gan šie ierobežojumi galvenokārt ir vērsti uz Ķīnas automobiļiem, saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem tie attieksies uz visu hibrīda automobiļu importu neatkarīgi no to izcelsmes.
Hibrīda automobiļi ir viena no galvenajām precēm, ar kuru palīdzību Ķīnas ražotāji iekļūst ES tirgū.
ES 2024. gadā noteica apjomīgus papildu tarifus Ķīnas elektriskajiem automobiļiem, šādu lēmumu pamatojot ar to, ka to ražotāji saņem valsts subsīdijas.
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