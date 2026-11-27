Augstākā tiesa (AT) atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar to stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru vīrietim par daudzdzīvokļu mājas nodedzināšanu Grīziņkalnā un citiem noziegumiem piespriests 14 gadu un sešu mēnešu cietumsods, informē AT.
Iepriekš Rīgas apgabaltiesa izskatīja apsūdzētā un viņa aizstāvja apelācijas sūdzības un atstāja Rīgas pilsētas tiesas spriedumu negrozītu.
Tiesa konstatēja, ka apsūdzētais bija atzinis veiktās darbības, taču nebija atzinis apsūdzībā norādītās zaudējumu summas un kaitējuma kompensācijas, tādējādi faktiski cenšoties panākt kvalificējošās pazīmes — liela apmēra izslēgšanu no apsūdzības un attiecīgu piespriestā soda mīkstināšanu.
Tiesa norādīja, ka ne vienmēr var prasīt, lai cietušais iesniegtu rakstveida pierādījumus par viņam nodarīto mantisko zaudējumu attiecībā uz katru mantu, it īpaši, ja tās ir ikdienā lietojamas mantas un to vērtība ir neliela, turklāt noziedzīgā nodarījuma rezultātā bija iznīcināti arī cietušo dzīvesvietā esošie dokumenti.
Tiesas ieskatā pieteikto mantiskā kaitējuma kompensāciju apmērs, kuru cietušie bija iespēju robežās skaidrojuši un pamatojuši, nebija acīmredzami nesamērīgs ar dzīves pieredzes laikā izdarītajiem novērojumiem, un tiesai nebija pamata to apšaubīt.
AT atzina, ka apsūdzētā un viņa aizstāves kasācijas sūdzību argumenti faktiski pauž iesniedzēju neapmierinātību ar tiem secinājumiem, kādus izdarījusi apelācijas instances tiesa, izvērtējot lietā esošos pierādījumus, un vērsti uz to, lai panāktu apelācijas instances tiesas nolēmuma atcelšanu nevis juridisku, bet faktisku iemeslu dēļ.
Pirmās instances tiesa par māju dedzināšanu Grīziņkalnā apsūdzētajam piemēroja brīvības atņemšanu uz 11 gadiem ar probācijas uzraudzību uz trīs gadiem.
Sodam daļēji tika pievienots sods, kas nebija izciests pēc Ventspils tiesas 2011. gada sprieduma. Līdz ar to galīgo sodu tiesa noteica brīvības atņemšanu uz 14 gadiem un sešiem mēnešiem, probācijas uzraudzību uz trīs gadiem un policijas kontroli uz trīs gadiem.
Tiesa arī nolēma piedzīt par labu cietušajiem mantiskā un morālā kaitējuma kompensācijas kopumā 277 499 eiro apmērā, savukārt par labu Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departamentam mantiskā kaitējuma kompensāciju 24 350 eiro apmērā. Tāpat tiesa nolēma par labu uzņēmumam "Taxi Online 3" piedzīt 6000 eiro lielu mantiskā kaitējuma kompensāciju.
Atbilstoši apsūdzībai vīrietis 2024. gada 9. maijā ieradās kādā daudzdzīvokļu mājā Zvaigžņu ielā un ar benzīnu aplēja un aizdedzināja kāda dzīvokļa durvis. Izcēlās ugunsgrēks un tika evakuēti visi mājas iedzīvotāji, divām personām bija nepieciešama arī medicīniskā palīdzība.
Pēc tam vīrietis aizgāja uz citu daudzdzīvokļu koka ēku Laboratorijas ielā un ar benzīnu aplēja un aizdedzināja mājas ieejas durvis. Ugunsgrēkā nodega visa māja, kurā bija 16 dzīvokļi.
Ugunsgrēkā bojā gāja divi kaķi un viens suns, kā arī sadega trīs blakus mājai novietotās automašīnas. No mājas tika evakuēti visi tās iedzīvotāji, vairākām personām bija nepieciešama medicīniskā palīdzība.
1981. gadā dzimušo vīrieti aizturēja nākamajā dienā Ventspilī.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā vīrietis policijā atzina tikai dzīvokļa durvju dedzināšanu Zvaigžņu ielā, savukārt prokuratūrā atteicās paust savu attieksmi pret apsūdzībām. Policijā iepriekš apliecināja, ka noziegumu motīvs bijusi atriebība.
Vīrietis jau iepriekš ir sodīts par mantiskiem un ar vardarbību saistītiem noziegumiem, tostarp slepkavību.
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Augstākā tiesa (AT) atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar to stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru vīrietim par daudzdzīvokļu mājas nodedzināšanu Grīziņkalnā un citiem noziegumiem piespriests 14 gadu un sešu mēnešu cietumsods, informē AT.
Iepriekš Rīgas apgabaltiesa izskatīja apsūdzētā un viņa aizstāvja apelācijas sūdzības un atstāja Rīgas pilsētas tiesas spriedumu negrozītu.
Tiesa konstatēja, ka apsūdzētais bija atzinis veiktās darbības, taču nebija atzinis apsūdzībā norādītās zaudējumu summas un kaitējuma kompensācijas, tādējādi faktiski cenšoties panākt kvalificējošās pazīmes — liela apmēra izslēgšanu no apsūdzības un attiecīgu piespriestā soda mīkstināšanu.
Tiesa norādīja, ka ne vienmēr var prasīt, lai cietušais iesniegtu rakstveida pierādījumus par viņam nodarīto mantisko zaudējumu attiecībā uz katru mantu, it īpaši, ja tās ir ikdienā lietojamas mantas un to vērtība ir neliela, turklāt noziedzīgā nodarījuma rezultātā bija iznīcināti arī cietušo dzīvesvietā esošie dokumenti.
Tiesas ieskatā pieteikto mantiskā kaitējuma kompensāciju apmērs, kuru cietušie bija iespēju robežās skaidrojuši un pamatojuši, nebija acīmredzami nesamērīgs ar dzīves pieredzes laikā izdarītajiem novērojumiem, un tiesai nebija pamata to apšaubīt.
AT atzina, ka apsūdzētā un viņa aizstāves kasācijas sūdzību argumenti faktiski pauž iesniedzēju neapmierinātību ar tiem secinājumiem, kādus izdarījusi apelācijas instances tiesa, izvērtējot lietā esošos pierādījumus, un vērsti uz to, lai panāktu apelācijas instances tiesas nolēmuma atcelšanu nevis juridisku, bet faktisku iemeslu dēļ.
Pirmās instances tiesa par māju dedzināšanu Grīziņkalnā apsūdzētajam piemēroja brīvības atņemšanu uz 11 gadiem ar probācijas uzraudzību uz trīs gadiem.
Sodam daļēji tika pievienots sods, kas nebija izciests pēc Ventspils tiesas 2011. gada sprieduma. Līdz ar to galīgo sodu tiesa noteica brīvības atņemšanu uz 14 gadiem un sešiem mēnešiem, probācijas uzraudzību uz trīs gadiem un policijas kontroli uz trīs gadiem.
Tiesa arī nolēma piedzīt par labu cietušajiem mantiskā un morālā kaitējuma kompensācijas kopumā 277 499 eiro apmērā, savukārt par labu Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departamentam mantiskā kaitējuma kompensāciju 24 350 eiro apmērā. Tāpat tiesa nolēma par labu uzņēmumam "Taxi Online 3" piedzīt 6000 eiro lielu mantiskā kaitējuma kompensāciju.
Atbilstoši apsūdzībai vīrietis 2024. gada 9. maijā ieradās kādā daudzdzīvokļu mājā Zvaigžņu ielā un ar benzīnu aplēja un aizdedzināja kāda dzīvokļa durvis. Izcēlās ugunsgrēks un tika evakuēti visi mājas iedzīvotāji, divām personām bija nepieciešama arī medicīniskā palīdzība.
Pēc tam vīrietis aizgāja uz citu daudzdzīvokļu koka ēku Laboratorijas ielā un ar benzīnu aplēja un aizdedzināja mājas ieejas durvis. Ugunsgrēkā nodega visa māja, kurā bija 16 dzīvokļi.
Ugunsgrēkā bojā gāja divi kaķi un viens suns, kā arī sadega trīs blakus mājai novietotās automašīnas. No mājas tika evakuēti visi tās iedzīvotāji, vairākām personām bija nepieciešama medicīniskā palīdzība.
1981. gadā dzimušo vīrieti aizturēja nākamajā dienā Ventspilī.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā vīrietis policijā atzina tikai dzīvokļa durvju dedzināšanu Zvaigžņu ielā, savukārt prokuratūrā atteicās paust savu attieksmi pret apsūdzībām. Policijā iepriekš apliecināja, ka noziegumu motīvs bijusi atriebība.
Vīrietis jau iepriekš ir sodīts par mantiskiem un ar vardarbību saistītiem noziegumiem, tostarp slepkavību.
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