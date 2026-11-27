Rīgas domes deputāts, bijušais profesionālais bokseris Mairis Briedis (LPV) un bokseris Kristaps Zutis februārī aizvadīs cīņu, tika paziņots piektdien notikušajā preses konferencē.
Abi bokseri ringā tiksies "Bazara 0 V" cīņu šovā 11. februārī "Xiaomi Arēnā".
Cīņa norisināsies svara kategorijā līdz 98 kilogramiem, aizvadot četru raundu cīņu pa trīs minūtēm katrā raundā.
Šī būs interesanta cīņa, preses konferencē teica Briedis. "Nekad neesmu bijis dusmīgs uz saviem pretiniekiem, bet uz viņu (Zuti) gan esmu," pauda bijušais čempions.
Briedis kā motivāciju cīnīties pret Zuti nosauca to, ka viņš sociālajos medijos aizskāris viņa bērnus un pārējos ģimenes locekļus, savukārt Zuti motivē aizvadīt šo cīņu, jo Briedis esot iestājies pret okupācijas pieminekļa nojaukšanu Uzvaras parkā.
Briedis arī noliedza, ka šī viņam būtu pilnvērtīga atgriešanās profesionālajā boksā, jo pēc cīņas ar Zuti būs nepieciešama pleca operācija. Jau savu līdz šim karjeras pēdējo cīņu viņš aizvadījis ar traumu. Briedis cīņai gatavosies Dmitrija Šiholaja vadībā, bet Zutis plāno uzrunāt Josifu Kovči.
Cīņu organizācijas "Bazara 0 Fight Club" vadītājs Daņiks Vesnenoks solīja, ka 11. februārī ringā kāps arī citi talantīgi Baltijas valstu cīkstoņi, bet Brieža un Zuša duelis plānots kā cīņa, kas piesaistīs lielu sabiedrības uzmanību. Vesnenoks ir pārliecināts, ka cīņu vakars pulcēs daudz skatītāju, neskatoties uz to, ka pasākums norisināsies ceturtdienā.
41 gadu vecais Briedis profesionālā boksera karjerā ir izcīnījis 28 uzvaras 31 cīņā, 20 reizes uzvarot ar nokautu. 35 gadus vecajam Zutim profesionālajā boksā ir 14 cīņas, no kurām uzvarētas septiņas, visas ar nokautu.
Briedis par karjeras beigām paziņoja 2024. gadā. Karjeras laikā viņš bija starp pasaules labākajiem bokseriem savā svara kategorijā, iegūstot pasaules čempiona jostu pirmajā smagajā svarā (svara kategorija līdz 90,7 kilogramiem) un triumfējot Pasaules Boksa supersērijā (WBSS).
Par pēdējo profesionālo cīņu viņa karjerā kļuva 2024. gada maija vidū Saūda Arābijas pilsētā Rijādā notikusī cīņa ar Austrālijas bokseri Džeiju Opetaiju par Pasaules Boksa federācijas (IBF) pasaules čempiona titulu pirmajā smagajā svarā, uzvaru svinot austrālietim.
Briedis 2020. gada septembra beigās Minhenē WBSS finālcīņā uzvarēja kubieti Junielu Dortikosu un ieguva Muhameda Ali trofeju, kā arī IBF čempiona jostu pirmajā smagajā svarā un žurnāla "The Ring" čempiona jostu. Briedis ir bijis čempions arī Pasaules Boksa organizācijas (WBO) un Pasaules Boksa padomes (WBC) versijās.
Zutis līdz šim pēdējo cīņu aizvadīja šī gada septembrī, kad cīņā pēc boksa noteikumiem ar jauktās cīņu mākslas (MMA) cimdiem pirmajā raundā ar nokautu zaudēja bijušajam basketbolistam Kasparam Kambalam.
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Rīgas domes deputāts, bijušais profesionālais bokseris Mairis Briedis (LPV) un bokseris Kristaps Zutis februārī aizvadīs cīņu, tika paziņots piektdien notikušajā preses konferencē.
Abi bokseri ringā tiksies "Bazara 0 V" cīņu šovā 11. februārī "Xiaomi Arēnā".
Cīņa norisināsies svara kategorijā līdz 98 kilogramiem, aizvadot četru raundu cīņu pa trīs minūtēm katrā raundā.
Šī būs interesanta cīņa, preses konferencē teica Briedis. "Nekad neesmu bijis dusmīgs uz saviem pretiniekiem, bet uz viņu (Zuti) gan esmu," pauda bijušais čempions.
Briedis kā motivāciju cīnīties pret Zuti nosauca to, ka viņš sociālajos medijos aizskāris viņa bērnus un pārējos ģimenes locekļus, savukārt Zuti motivē aizvadīt šo cīņu, jo Briedis esot iestājies pret okupācijas pieminekļa nojaukšanu Uzvaras parkā.
Briedis arī noliedza, ka šī viņam būtu pilnvērtīga atgriešanās profesionālajā boksā, jo pēc cīņas ar Zuti būs nepieciešama pleca operācija. Jau savu līdz šim karjeras pēdējo cīņu viņš aizvadījis ar traumu. Briedis cīņai gatavosies Dmitrija Šiholaja vadībā, bet Zutis plāno uzrunāt Josifu Kovči.
Cīņu organizācijas "Bazara 0 Fight Club" vadītājs Daņiks Vesnenoks solīja, ka 11. februārī ringā kāps arī citi talantīgi Baltijas valstu cīkstoņi, bet Brieža un Zuša duelis plānots kā cīņa, kas piesaistīs lielu sabiedrības uzmanību. Vesnenoks ir pārliecināts, ka cīņu vakars pulcēs daudz skatītāju, neskatoties uz to, ka pasākums norisināsies ceturtdienā.
41 gadu vecais Briedis profesionālā boksera karjerā ir izcīnījis 28 uzvaras 31 cīņā, 20 reizes uzvarot ar nokautu. 35 gadus vecajam Zutim profesionālajā boksā ir 14 cīņas, no kurām uzvarētas septiņas, visas ar nokautu.
Briedis par karjeras beigām paziņoja 2024. gadā. Karjeras laikā viņš bija starp pasaules labākajiem bokseriem savā svara kategorijā, iegūstot pasaules čempiona jostu pirmajā smagajā svarā (svara kategorija līdz 90,7 kilogramiem) un triumfējot Pasaules Boksa supersērijā (WBSS).
Par pēdējo profesionālo cīņu viņa karjerā kļuva 2024. gada maija vidū Saūda Arābijas pilsētā Rijādā notikusī cīņa ar Austrālijas bokseri Džeiju Opetaiju par Pasaules Boksa federācijas (IBF) pasaules čempiona titulu pirmajā smagajā svarā, uzvaru svinot austrālietim.
Briedis 2020. gada septembra beigās Minhenē WBSS finālcīņā uzvarēja kubieti Junielu Dortikosu un ieguva Muhameda Ali trofeju, kā arī IBF čempiona jostu pirmajā smagajā svarā un žurnāla "The Ring" čempiona jostu. Briedis ir bijis čempions arī Pasaules Boksa organizācijas (WBO) un Pasaules Boksa padomes (WBC) versijās.
Zutis līdz šim pēdējo cīņu aizvadīja šī gada septembrī, kad cīņā pēc boksa noteikumiem ar jauktās cīņu mākslas (MMA) cimdiem pirmajā raundā ar nokautu zaudēja bijušajam basketbolistam Kasparam Kambalam.
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