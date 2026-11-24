Līdzšinējais projekta "AI Gigafactory Northern" izvērtējums liecina, ka elektrotīkla kapacitāte ir pietiekama Valmierā iecerētā mākslīgā intelekta (MI) centra darbībai, sacīja Ekonomikas ministrijā (EM).
Ministrijā atzīmēja, ka Latvijā iecerētais MI datu centrs ir viens no vienotā tīklā savienotas starptautiskas infrastruktūras objektiem. Attiecīgi Latvijā plānotā centra skaitļošanas jauda ir mazāka par pilna mēroga MI gigarūpnīcas jaudu.
"EuroHPC" kopuzņēmuma MI gigarūpnīcu projektu atlase vēl turpinās. Kamēr projekta konsorcijs nav publiskojis projekta tehniskos parametrus, EM nevar sniegt konkrētus datus par plānoto elektropieslēguma jaudu, elektroenerģijas patēriņu un investīciju apjomu.
Projekta sagatavošanas gaitā ir izvērtēta elektrotīkla kapacitāte un ar elektroapgādi saistītie riski. Līdzšinējais izvērtējums liecina, ka elektrotīkla kapacitāte ir pietiekama iecerētā centra darbībai, sacīja EM.
Ministrijā norādīja, ka centra elektroapgādi paredzēts nodrošināt ar pieslēgumu elektrotīklam. Konkrētais pieslēguma risinājums būs atkarīgs no projekta galīgajiem tehniskajiem parametriem, tostarp no centra darbībai nepieciešamās elektriskās jaudas.
Pieci Eiropas tehnoloģiju uzņēmumi — "Nokia", "Nscale", "Skeleton", "Telia" un "Verda" — izveidojuši konsorciju "AI Gigafactory Northern", lai attīstītu drošu un ilgtspējīgu MI infrastruktūru Baltijā un Ziemeļvalstīs, par vienu no projekta īstenošanas vietām izvēloties Valmieru.
"AI Gigafactory Northern" apvienos MI infrastruktūras centrus Valmierā, Oulu Somijā, Tallinas reģionā Igaunijā un Zviedrijā, kur precīza atrašanās vieta vēl tiks noteikta. Valmiera izvēlēta, jo tajā ir nodrošināti priekšnosacījumi projekta īstenošanai — piekļuve elektrotīklam, attīstībai piemērota zeme un laba sadarbība ar vietējo pašvaldību.
Uzņēmumos norāda, ka projekta īstenošana sniegs vairākus ieguvumus Latvijas ekonomikai. Tiešie ieguvumi būtu investīcijas un aktivitāte ekonomikā, kas saistīta ar infrastruktūras izveidi un ekspluatāciju, tostarp jaunas iespējas vietējiem būvniecības, inženiertehnisko pakalpojumu, enerģētikas un tehnoloģiju uzņēmumiem. Projekts varētu radīt darbavietas augsti kvalificētiem speciālistiem un veicināt papildu speciālistu un kompetenču piesaisti reģionam.
"AI Gigafactory Northern" tiks veidota kā Eiropas pārvaldībā esoša MI gigafabrika, kuras infrastruktūra būs izvietota vairākās valstīs un darbosies vienotā tīklā, apvienojot liela mēroga MI skaitļošanas infrastruktūru, suverēnus mākoņpakalpojumus, MI platformu pakalpojumus, augstas caurlaidspējas datu pārraides tīklus un enerģiju ar zemu oglekļa emisiju līmeni.
Konsorciju atbalsta Somijas Tehniskās pētniecības centrs (VTT) un Karaliskais tehnoloģiju institūts (KTH).
Bijušais ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) vasarā pauda, ka Latvija piedalīsies konsorcijā MI skaitļošanas jaudas rūpnīcas izveidei.
Ministrs skaidroja, ka Latvija kopā ar Somiju piedalīsies konkursā par Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanu. Šī projekta realizācija plānota kopā ar privāto partneri un sadarbībā ar vairākām valstīm.
Valainis atzīmēja, ka rūpnīcas izveide Latvijā radītu 350 darbavietu, bet piesaistītās investīcijas rūpnīcas izveidē varētu būt 90 miljoni eiro.
Savukārt septembra beigās, komentējot iespēju sākt rūpnīcas būvniecību Latvijā 2027. gadā, Valainis norādīja, ka gadījumā, ja projekts tiks apstiprināts, būvniecību varētu sākt 2027. gadā, ņemot vērā Eiropas Komisijas konkursa noteiktos termiņus.
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Līdzšinējais projekta "AI Gigafactory Northern" izvērtējums liecina, ka elektrotīkla kapacitāte ir pietiekama Valmierā iecerētā mākslīgā intelekta (MI) centra darbībai, sacīja Ekonomikas ministrijā (EM).
Ministrijā atzīmēja, ka Latvijā iecerētais MI datu centrs ir viens no vienotā tīklā savienotas starptautiskas infrastruktūras objektiem. Attiecīgi Latvijā plānotā centra skaitļošanas jauda ir mazāka par pilna mēroga MI gigarūpnīcas jaudu.
"EuroHPC" kopuzņēmuma MI gigarūpnīcu projektu atlase vēl turpinās. Kamēr projekta konsorcijs nav publiskojis projekta tehniskos parametrus, EM nevar sniegt konkrētus datus par plānoto elektropieslēguma jaudu, elektroenerģijas patēriņu un investīciju apjomu.
Projekta sagatavošanas gaitā ir izvērtēta elektrotīkla kapacitāte un ar elektroapgādi saistītie riski. Līdzšinējais izvērtējums liecina, ka elektrotīkla kapacitāte ir pietiekama iecerētā centra darbībai, sacīja EM.
Ministrijā norādīja, ka centra elektroapgādi paredzēts nodrošināt ar pieslēgumu elektrotīklam. Konkrētais pieslēguma risinājums būs atkarīgs no projekta galīgajiem tehniskajiem parametriem, tostarp no centra darbībai nepieciešamās elektriskās jaudas.
Pieci Eiropas tehnoloģiju uzņēmumi — "Nokia", "Nscale", "Skeleton", "Telia" un "Verda" — izveidojuši konsorciju "AI Gigafactory Northern", lai attīstītu drošu un ilgtspējīgu MI infrastruktūru Baltijā un Ziemeļvalstīs, par vienu no projekta īstenošanas vietām izvēloties Valmieru.
"AI Gigafactory Northern" apvienos MI infrastruktūras centrus Valmierā, Oulu Somijā, Tallinas reģionā Igaunijā un Zviedrijā, kur precīza atrašanās vieta vēl tiks noteikta. Valmiera izvēlēta, jo tajā ir nodrošināti priekšnosacījumi projekta īstenošanai — piekļuve elektrotīklam, attīstībai piemērota zeme un laba sadarbība ar vietējo pašvaldību.
Uzņēmumos norāda, ka projekta īstenošana sniegs vairākus ieguvumus Latvijas ekonomikai. Tiešie ieguvumi būtu investīcijas un aktivitāte ekonomikā, kas saistīta ar infrastruktūras izveidi un ekspluatāciju, tostarp jaunas iespējas vietējiem būvniecības, inženiertehnisko pakalpojumu, enerģētikas un tehnoloģiju uzņēmumiem. Projekts varētu radīt darbavietas augsti kvalificētiem speciālistiem un veicināt papildu speciālistu un kompetenču piesaisti reģionam.
"AI Gigafactory Northern" tiks veidota kā Eiropas pārvaldībā esoša MI gigafabrika, kuras infrastruktūra būs izvietota vairākās valstīs un darbosies vienotā tīklā, apvienojot liela mēroga MI skaitļošanas infrastruktūru, suverēnus mākoņpakalpojumus, MI platformu pakalpojumus, augstas caurlaidspējas datu pārraides tīklus un enerģiju ar zemu oglekļa emisiju līmeni.
Konsorciju atbalsta Somijas Tehniskās pētniecības centrs (VTT) un Karaliskais tehnoloģiju institūts (KTH).
Bijušais ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) vasarā pauda, ka Latvija piedalīsies konsorcijā MI skaitļošanas jaudas rūpnīcas izveidei.
Ministrs skaidroja, ka Latvija kopā ar Somiju piedalīsies konkursā par Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanu. Šī projekta realizācija plānota kopā ar privāto partneri un sadarbībā ar vairākām valstīm.
Valainis atzīmēja, ka rūpnīcas izveide Latvijā radītu 350 darbavietu, bet piesaistītās investīcijas rūpnīcas izveidē varētu būt 90 miljoni eiro.
Savukārt septembra beigās, komentējot iespēju sākt rūpnīcas būvniecību Latvijā 2027. gadā, Valainis norādīja, ka gadījumā, ja projekts tiks apstiprināts, būvniecību varētu sākt 2027. gadā, ņemot vērā Eiropas Komisijas konkursa noteiktos termiņus.
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