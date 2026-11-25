Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars otrdien apmeklēja Ukrainas Aizkarpatu apgabalu, kur apspriedās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, abiem vienojoties, ka abu kaimiņvalstu attiecībās ir sācies jauns posms pēc Maģara priekšteča Viktora Orbāna laikā piedzīvotā saspīlējuma. Maģara vizīte Aizkarpatu apgabalā, kurā dzīvo ap 100 000 etnisko ungāru, ir pirmā Ungārijas premjera viesošanās Ukrainā kopš 2015. gada, un tā seko vairākus mēnešus ilgušām sarunām par ungāru minoritātes tiesībām Ukrainā, ko Budapešta ilgstoši izmantojusi, lai kavētu Kijivas virzību uz Eiropas Savienību (ES).
Jaunas attiecības
Lai arī Maģars un Zelenskis jau iepriekš ir apspriedušies dažādos starptautiskos forumos, šī uzskatāma par abu pirmo oficiālo divpusējo tikšanos. "Es uzskatu šo par vēsturisku dienu un lielisku iespēju atvērt jaunu nodaļu mūsu valstu vēsturē un attiecībās," paziņoja Maģars, kurš kopā ar Zelenski Užhorodas kapsētā piedalījās