Latvijas hokejs zaudējis vienu no saviem uzticamākajiem vīriem – mūžībā 71 gada vecumā devies ilggadējais Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs un izlašu menedžeris Māris Baldonieks.
Vadīt federācijas ikdienas darbu, komplektēt dažāda vecuma hokeja izlases, atrast kopīgu valodu ar spēlētājiem, sastrādāties ar dažādas raudzes treneriem, kļūstot par viņu labo roku. Ar vēsu prātu risināt krīzes situācijas, arī saspīlētākajos brīžos spējot pajokot, tas viss ir par Māri Baldonieku. Bija gadi, kad Latvijas hokeja augstākajā līmenī Māris bija cilvēks orķestris, ja nav slidu asinātāja, ņēma uzasināja un šī darba nekautrējās. Hokejā iekšā līdz kaulu smadzenēm. Labsirdīgs, ar savdabīgu humora izjūtu. Vai tas būtu Kirovs Lipmans vai Kurre Lindstrēms un Teds Nolans, viņš allaž spēja atrast pareizo noti, lai meldiņš skanētu unisonā. Nekad neatteica sarunu žurnālistam, lai gan dažreiz vajadzēja neatlaidību, lai tiktu pie tēmas saknes. Bet, kad atraisījās, varēja runāt ilgi un dikti, ne tikai par Latvijas hokeju, bet arī dzīvi.
Kā hokejists Baldonieks savus sapņus īsti nerealizēja. Trenēties sāka "RVR" bērnu komandā pie trenera Jāņa Kupča, bija tuvu padomju laika Rīgas "Dinamo" pamatsastāvam, tajā augumā raženajam aizsargam tomēr tā pa īstam nenostiprinoties. Savus labākos hokejista gadus aizvadīja rezerves komandā "Latvijas Bērzs", kur sāka arī trenera gaitas. Hokeju vietējā līmenī spēlēja vēl krietni pēc 40 gadu sliekšņa sasniegšanas. Pēc neatkarības atjaunošanas par sporta funkcionāru nekļuva uzreiz, palēnām, vispirms kā Leonīda Beresņeva palīgs, būdams uz treneru tiltiņa gan vēsturiskajā 1996. gada čempionātā Eindhovenā, gan gadu vēlāk, kad Latvijas izlase debitēja elites divīzijā Turku. Kopā ar trenera darbu nāca izlases menedžera pienākumi, jo Baldonieks bija viens no retajiem tā laika izlases vadībā, kurš labi runāja angļu mēlē, kas bija nepieciešams sarunās ar hokejistu pārstāvēto klubu menedžeriem. Tieši tāpēc Māris bija pieprasīts arī pie zviedra Lindstrēma un kanādieša Nolana, izlases menedžeris viņš bija arī Boba Hārtlija pirmajā gadā pie Latvijas izlases stūres. Ir daudzi hokejisti, kuri Baldoniekam ir pateicīgi par to, ka viņš saskatīja viņos potenciālu un deva iespēju uzlaikot izlases kreklu, saucot arī spēlētājus no zemākām un studentu līgām.
Pēdējos gados, kopš Latvijas Hokeja federācijā notika vadības maiņa, no hokeja bija pagājis nostāk, tomēr viņa devums Latvijas hokejam ir nenovērtējams, jo kā kārtīgs aizsargs Baldonieks bija izteikts melnā darba darītājs... Vieglas smiltis, Māri!
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Latvijas hokejs zaudējis vienu no saviem uzticamākajiem vīriem – mūžībā 71 gada vecumā devies ilggadējais Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs un izlašu menedžeris Māris Baldonieks.
Vadīt federācijas ikdienas darbu, komplektēt dažāda vecuma hokeja izlases, atrast kopīgu valodu ar spēlētājiem, sastrādāties ar dažādas raudzes treneriem, kļūstot par viņu labo roku. Ar vēsu prātu risināt krīzes situācijas, arī saspīlētākajos brīžos spējot pajokot, tas viss ir par Māri Baldonieku. Bija gadi, kad Latvijas hokeja augstākajā līmenī Māris bija cilvēks orķestris, ja nav slidu asinātāja, ņēma uzasināja un šī darba nekautrējās. Hokejā iekšā līdz kaulu smadzenēm. Labsirdīgs, ar savdabīgu humora izjūtu. Vai tas būtu Kirovs Lipmans vai Kurre Lindstrēms un Teds Nolans, viņš allaž spēja atrast pareizo noti, lai meldiņš skanētu unisonā. Nekad neatteica sarunu žurnālistam, lai gan dažreiz vajadzēja neatlaidību, lai tiktu pie tēmas saknes. Bet, kad atraisījās, varēja runāt ilgi un dikti, ne tikai par Latvijas hokeju, bet arī dzīvi.
Kā hokejists Baldonieks savus sapņus īsti nerealizēja. Trenēties sāka "RVR" bērnu komandā pie trenera Jāņa Kupča, bija tuvu padomju laika Rīgas "Dinamo" pamatsastāvam, tajā augumā raženajam aizsargam tomēr tā pa īstam nenostiprinoties. Savus labākos hokejista gadus aizvadīja rezerves komandā "Latvijas Bērzs", kur sāka arī trenera gaitas. Hokeju vietējā līmenī spēlēja vēl krietni pēc 40 gadu sliekšņa sasniegšanas. Pēc neatkarības atjaunošanas par sporta funkcionāru nekļuva uzreiz, palēnām, vispirms kā Leonīda Beresņeva palīgs, būdams uz treneru tiltiņa gan vēsturiskajā 1996. gada čempionātā Eindhovenā, gan gadu vēlāk, kad Latvijas izlase debitēja elites divīzijā Turku. Kopā ar trenera darbu nāca izlases menedžera pienākumi, jo Baldonieks bija viens no retajiem tā laika izlases vadībā, kurš labi runāja angļu mēlē, kas bija nepieciešams sarunās ar hokejistu pārstāvēto klubu menedžeriem. Tieši tāpēc Māris bija pieprasīts arī pie zviedra Lindstrēma un kanādieša Nolana, izlases menedžeris viņš bija arī Boba Hārtlija pirmajā gadā pie Latvijas izlases stūres. Ir daudzi hokejisti, kuri Baldoniekam ir pateicīgi par to, ka viņš saskatīja viņos potenciālu un deva iespēju uzlaikot izlases kreklu, saucot arī spēlētājus no zemākām un studentu līgām.
Pēdējos gados, kopš Latvijas Hokeja federācijā notika vadības maiņa, no hokeja bija pagājis nostāk, tomēr viņa devums Latvijas hokejam ir nenovērtējams, jo kā kārtīgs aizsargs Baldonieks bija izteikts melnā darba darītājs... Vieglas smiltis, Māri!
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