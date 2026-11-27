Agrīnā specializācija nepalīdz bērniem izaugt līdz profesionālajam sportam, izskanēja diskusiju forumā "Zinātne Latvijas sportam un veselībai".
Vairākas Latvijas augstskolas trīs gadus realizējušas valsts pētījumu programmu "Sports", un vakar Rīgas Stradiņa universitātē notika diskusiju forums, nākot klajā ar iegūtajiem datiem un secinājumiem. Viena no sadaļām bija veltīta problemātikai bērnu un jauniešu sportā. Tika uzsvērts, ka ne visiem sporta skolu audzēkņiem Latvijā ir vienlīdzīgas iespējas iziet profilaktiskās veselības pārbaudes un daļa tās neiziet, kas ir jānovērš, jo nereti tieši šajās pārbaudēs bērniem tiek atklātas sirds problēmas.