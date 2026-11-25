Ogre šogad ierindojusies starptautiskā "Friendy City Index" 15 minūšu pilsētu reitinga augšgalā, dalot pirmo vietu ar Horvātijas pilsētu Pulu. Abās pilsētas 60% aptaujāto iedzīvotāju atzinuši, ka savus ikdienas galamērķus pārsvarā var sasniegt 15 minūšu laikā. Aptauja pēc Eiropas mobilitātes uzņēmuma "Bolt" pasūtījuma veikta 62 pilsētās Horvātijā, Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Ukrainā, Bulgārijā un Azerbaidžānā, informē uzņēmumā.
Ogre šajā pilsētu vērtējumā iekļauta pirmo reizi. Rīga 2025. gadā ierindojās šī reitinga pēdējā vietā, savukārt šogad starp 62 pilsētām ieņem 37. pozīciju. Salīdzinot reitingā iekļautās valstu galvaspilsētas, tas ir otrs labākais rezultāts aiz Bratislavas Slovākijā, kas ieguvusi 30. vietu. Igaunijas galvaspilsēta Tallina ierindojas 47. vietā, savukārt Lietuvas galvaspilsēta Viļņa ir tikai 55. vietā. Reitingā iekļautas vēl trīs Latvijas pilsētas — Daugavpils, kas ieguvusi 10. vietu, Liepāja 11. vietā un Jelgava 14. Pozīcijā.
Latvijā rādītāji uzlabojas
Visas Latvijas pilsētas, kuras reitingā iekļautas otro gadu pēc kārtas, ir uzrādījušas labākus rezultātus nekā pērn. Ja pērn tikai 9,8 % aptaujāto rīdzinieku atbildēja, ka savus ikdienas galamērķus var sasniegt 15 minūtēs, tad šogad šādu atbildi sniedzis gandrīz katrs ceturtais Rīgas iedzīvotājs jeb 23,2 % Rīgas respondentu.
Pērn savus galamērķus 15 minūtēs varēja sasniegt 29,6% aptaujāto Daugavpils iedzīvotāju, bet šogad jau 44%. Tādējādi Latvijas otrā lielākā pilsēta no 25. vietas reitingā šogad pacēlusies uz 10. vietu. Liepājā pērn šādi atbildēja 29,3% aptaujāto, savukārt šogad jau 44%, ļaujot Latvijas vēju pilsētai reitingā pacelties no 27. vietas uz 11. vietu. Arī Jelgavas iedzīvotāji šogad biežāk norādījuši, ka pietiek ar 15 minūtēm ikdienas galamērķu sasniegšanai. Pērn šādu atbildi snieguši 29,6% jelgavnieku, pilsētai ierindojoties reitinga 26. vietā, bet šogad šādu atbildi snieguši 40% aptaujāto, ļaujot Jelgavai ieņemt 14. vietu.
Vēl arvien dominē 30 minūšu pilsēta
Lai arī Latvijā redzams diezgan ievērojams kāpums to iedzīvotāju īpatsvarā, kuri ikdienā skolā, darbā, veikalā, pie ārsta un citos ikdienas galamērķos var nokļūt 15 minūtēs, tomēr vēl arvien visbiežāk iedzīvotāji norāda, ka ikdienas galamērķu sasniegšanai nepieciešamas 30 minūtes. Šogad šādu atbildi norādīja 43,8% aptaujāto Latvijā. Rīgā līdz 30 minūtēm nepieciešams 48,1% aptaujāto, Daugavpilī — 42%, Liepājā — 44%, Jelgavā — 40% savukārt Ogrē tikai 17,5 %.
Visās aptaujā iekļautajās 11 valstīs vidēji savus galamērķus 15 minūtēs var sasniegt 23,8 % aptaujāto, savukārt līdz 30 minūtēm — 48,3 % aptaujāto.
Mērķis ir ērta sasniedzamība nevis minūšu skaits
"15 minūšu pilsēta" ir pilsētplānošanas pieeja, kuras mērķis ir veicināt to, lai cilvēki no savas dzīvesvietas aptuveni 15 minūtēs varētu sasniegt sev ikdienā nepieciešamos galamērķus, piemēram, pārtikas veikalu, skolu, ģimenes ārsta praksi vai parku. Tas nozīmē, ka pakalpojumi ir pieejami arī dzīvesvietas tuvumā, ne tikai pilsētas centrā, un katrai ikdienas vajadzībai nav nepieciešams izmantot privāto auto. Viens no iespējamiem iemesliem Ogres augstajam rezultātam ir ērti gājēju savienojumi, piemēram, Brīvības ielas gājēju posms un gājēju tilti pār Ogres upi. Gājēju infrastruktūru aptaujā pozitīvi novērtēja 85% Ogres respondentu.
"Patiesībā minūšu skaits ir mazsvarīgākais 15 minūšu pilsētas koncepcijā," skaidro pilsētplānošanas pētnieks Karloss Moreno, "15 minūšu pilsētas" koncepcijas autors. Pēc viņa teiktā, svarīgāk ir nodrošināt, lai ikdienā vajadzīgie pakalpojumi būtu pieejami dažādās apkaimēs, ne tikai pilsētas centrā. Blīvi apdzīvotās apkaimēs 15 minūtes var būt labs orientieris, savukārt mazāk blīvi apdzīvotās vietās tas var būt arī 30 minūtes.
Vienlaikus "15 minūšu pilsētas" koncepcijas autors skaidro, ka, pretēji idejas pretinieku iebildumiem, šī pieeja nenozīmē automašīnu aizliegumu. "Jautājums nav par to, vai pilsētā jābūt automašīnām. Jautājums ir par to, kā mazināt atkarību no auto," skaidro K. Moreno. Viņa ieskatā auto ir vajadzīgs atsevišķās situācijās, taču pilsētas apkaimju plānojumam jāpalīdz veidot tādu ikdienu, lai bez privātās automašīnas varētu iztikt, piemēram, dodoties uz tuvējo veikalu vai skolu.
"Friendly City Index" ir "Bolt" iniciēts un atbalstīts starptautisks pilsētu salīdzinājums, kas aplūko pilsētvidi no iedzīvotāju skatpunkta, tostarp ikdienas pārvietošanās laiku, zaļo zonu pieejamību, personīgās finanses un veloinfrastruktūru. Pētījuma aptauju 2026. gadā veica datu risinājumu uzņēmums "Syno International" 62 pilsētās 11 valstīs: Azerbaidžānā, Bulgārijā, Čehijā, Horvātijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā un Ukrainā.
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Ogre šogad ierindojusies starptautiskā "Friendy City Index" 15 minūšu pilsētu reitinga augšgalā, dalot pirmo vietu ar Horvātijas pilsētu Pulu. Abās pilsētas 60% aptaujāto iedzīvotāju atzinuši, ka savus ikdienas galamērķus pārsvarā var sasniegt 15 minūšu laikā. Aptauja pēc Eiropas mobilitātes uzņēmuma "Bolt" pasūtījuma veikta 62 pilsētās Horvātijā, Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Ukrainā, Bulgārijā un Azerbaidžānā, informē uzņēmumā.
Ogre šajā pilsētu vērtējumā iekļauta pirmo reizi. Rīga 2025. gadā ierindojās šī reitinga pēdējā vietā, savukārt šogad starp 62 pilsētām ieņem 37. pozīciju. Salīdzinot reitingā iekļautās valstu galvaspilsētas, tas ir otrs labākais rezultāts aiz Bratislavas Slovākijā, kas ieguvusi 30. vietu. Igaunijas galvaspilsēta Tallina ierindojas 47. vietā, savukārt Lietuvas galvaspilsēta Viļņa ir tikai 55. vietā. Reitingā iekļautas vēl trīs Latvijas pilsētas — Daugavpils, kas ieguvusi 10. vietu, Liepāja 11. vietā un Jelgava 14. Pozīcijā.
Latvijā rādītāji uzlabojas
Visas Latvijas pilsētas, kuras reitingā iekļautas otro gadu pēc kārtas, ir uzrādījušas labākus rezultātus nekā pērn. Ja pērn tikai 9,8 % aptaujāto rīdzinieku atbildēja, ka savus ikdienas galamērķus var sasniegt 15 minūtēs, tad šogad šādu atbildi sniedzis gandrīz katrs ceturtais Rīgas iedzīvotājs jeb 23,2 % Rīgas respondentu.
Pērn savus galamērķus 15 minūtēs varēja sasniegt 29,6% aptaujāto Daugavpils iedzīvotāju, bet šogad jau 44%. Tādējādi Latvijas otrā lielākā pilsēta no 25. vietas reitingā šogad pacēlusies uz 10. vietu. Liepājā pērn šādi atbildēja 29,3% aptaujāto, savukārt šogad jau 44%, ļaujot Latvijas vēju pilsētai reitingā pacelties no 27. vietas uz 11. vietu. Arī Jelgavas iedzīvotāji šogad biežāk norādījuši, ka pietiek ar 15 minūtēm ikdienas galamērķu sasniegšanai. Pērn šādu atbildi snieguši 29,6% jelgavnieku, pilsētai ierindojoties reitinga 26. vietā, bet šogad šādu atbildi snieguši 40% aptaujāto, ļaujot Jelgavai ieņemt 14. vietu.
Vēl arvien dominē 30 minūšu pilsēta
Lai arī Latvijā redzams diezgan ievērojams kāpums to iedzīvotāju īpatsvarā, kuri ikdienā skolā, darbā, veikalā, pie ārsta un citos ikdienas galamērķos var nokļūt 15 minūtēs, tomēr vēl arvien visbiežāk iedzīvotāji norāda, ka ikdienas galamērķu sasniegšanai nepieciešamas 30 minūtes. Šogad šādu atbildi norādīja 43,8% aptaujāto Latvijā. Rīgā līdz 30 minūtēm nepieciešams 48,1% aptaujāto, Daugavpilī — 42%, Liepājā — 44%, Jelgavā — 40% savukārt Ogrē tikai 17,5 %.
Visās aptaujā iekļautajās 11 valstīs vidēji savus galamērķus 15 minūtēs var sasniegt 23,8 % aptaujāto, savukārt līdz 30 minūtēm — 48,3 % aptaujāto.
Mērķis ir ērta sasniedzamība nevis minūšu skaits
"15 minūšu pilsēta" ir pilsētplānošanas pieeja, kuras mērķis ir veicināt to, lai cilvēki no savas dzīvesvietas aptuveni 15 minūtēs varētu sasniegt sev ikdienā nepieciešamos galamērķus, piemēram, pārtikas veikalu, skolu, ģimenes ārsta praksi vai parku. Tas nozīmē, ka pakalpojumi ir pieejami arī dzīvesvietas tuvumā, ne tikai pilsētas centrā, un katrai ikdienas vajadzībai nav nepieciešams izmantot privāto auto. Viens no iespējamiem iemesliem Ogres augstajam rezultātam ir ērti gājēju savienojumi, piemēram, Brīvības ielas gājēju posms un gājēju tilti pār Ogres upi. Gājēju infrastruktūru aptaujā pozitīvi novērtēja 85% Ogres respondentu.
"Patiesībā minūšu skaits ir mazsvarīgākais 15 minūšu pilsētas koncepcijā," skaidro pilsētplānošanas pētnieks Karloss Moreno, "15 minūšu pilsētas" koncepcijas autors. Pēc viņa teiktā, svarīgāk ir nodrošināt, lai ikdienā vajadzīgie pakalpojumi būtu pieejami dažādās apkaimēs, ne tikai pilsētas centrā. Blīvi apdzīvotās apkaimēs 15 minūtes var būt labs orientieris, savukārt mazāk blīvi apdzīvotās vietās tas var būt arī 30 minūtes.
Vienlaikus "15 minūšu pilsētas" koncepcijas autors skaidro, ka, pretēji idejas pretinieku iebildumiem, šī pieeja nenozīmē automašīnu aizliegumu. "Jautājums nav par to, vai pilsētā jābūt automašīnām. Jautājums ir par to, kā mazināt atkarību no auto," skaidro K. Moreno. Viņa ieskatā auto ir vajadzīgs atsevišķās situācijās, taču pilsētas apkaimju plānojumam jāpalīdz veidot tādu ikdienu, lai bez privātās automašīnas varētu iztikt, piemēram, dodoties uz tuvējo veikalu vai skolu.
"Friendly City Index" ir "Bolt" iniciēts un atbalstīts starptautisks pilsētu salīdzinājums, kas aplūko pilsētvidi no iedzīvotāju skatpunkta, tostarp ikdienas pārvietošanās laiku, zaļo zonu pieejamību, personīgās finanses un veloinfrastruktūru. Pētījuma aptauju 2026. gadā veica datu risinājumu uzņēmums "Syno International" 62 pilsētās 11 valstīs: Azerbaidžānā, Bulgārijā, Čehijā, Horvātijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā un Ukrainā.
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