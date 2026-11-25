Latvijas līzinga tirgus 2026. gadā turpina augt, taču izaugsme ir vienmērīgāka nekā pērn, kad atsevišķos periodos bija vērojami strauji kāpumi. Līzingā iegādātie auto kļūst dārgāki, tomēr dominē lietotas, nevis jaunas automašīnas. Vienlaikus arvien nozīmīgāku lomu līzinga tirgus izaugsmē ieņem elektroauto segments, informē Luminor eksperts Lauris Vēveris.
2026. gada pirmajos deviņos mēnešos jauno auto līzinga tirgus pieaudzis par 2% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn, liecina CSDD dati.
Pieaug vidējā darījuma summa; pircēji izvēlas lietotas mašīnas
Šogad pēc Luminor datiem redzam, ka aizvien pieaug līzingā iegādāto auto cenas, piemēram, lietoto auto vidējā darījuma summa šobrīd sasniegusi ap 29 tūkstošus eiro. Šis pieaugums gan automātiski nenozīmē, ka pircēji izvēlas augstākas klases auto — to rada vispārējs automašīnu cenu kāpums.
Lai gan jauno auto tirgus saglabājas stabils, Latvijas iedzīvotāju izvēlē dominē mazlietoti un lietoti auto. CSDD dati liecina, ka 2026. gada pirmajos desmit mēnešos tie veidoja 86% no visiem pirmreizēji reģistrētajiem vieglajiem auto, savukārt jauni auto — 14%.
Elektroauto segments turpina izaugsmi
Viens no šī gada līzinga tirgus izaugsmes virzītājiem ir elektroauto segments. Salīdzinot ar 2025. gadu, kad līzingā iegādāto elektroauto īpatsvars pat nedaudz samazinājās pret iepriekšējo gadu, šobrīd tas piedzīvo strauju izaugsmi. Šī gada pirmajos deviņos mēnešos katra desmitā no līzingā iegādātajām automašīnām bija elektroauto.
Elektroauto segmenta attīstību veicina valsts atbalsta programma, kā arī plašāks modeļu piedāvājums un konkurētspējīgas cenas, Eiropas un Latvijas tirgū ienākot jauniem ražotājiem, tostarp no Ķīnas. 2026. gada pirmajos 10 mēnešos ir reģistrēts par 43% vairāk elektroauto nekā attiecīgajā periodā pērn, liecina CSDD statistika. Turpmākai tirgus attīstībai būtiski būs arī tas, kā elektroauto sevi pierādīs otrreizējā tirdzniecībā: kopš to aktīvākas ienākšanas Latvijā pilns operatīvā līzinga cikls vēl nav noslēdzies.
Līzings saglabā augstu pieprasījumu uzņēmumu vidū
Uzņēmumu segmentā līzings joprojām ir starp trim pieprasītākajiem finanšu pakalpojumiem, turklāt aptuveni katru trešo līzingā iegādāto jauno auto iegādājušies nomas vai koplietošanas uzņēmumi.
Lieli infrastruktūras, autoceļu un tiltu projekti palielina pieprasījumu pēc specializētās tehnikas. Savukārt lauksaimniecības tehnikas līzingā pēdējos trīs gados vērojams kritums, lai gan šogad tā temps ir mazinājies. Luminor veiktajā mazo lauksaimniecības uzņēmēju aptaujā 54% respondentu enerģijas un degvielas izmaksas minējuši kā vienu no galvenajiem izaicinājumiem.
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Latvijas līzinga tirgus 2026. gadā turpina augt, taču izaugsme ir vienmērīgāka nekā pērn, kad atsevišķos periodos bija vērojami strauji kāpumi. Līzingā iegādātie auto kļūst dārgāki, tomēr dominē lietotas, nevis jaunas automašīnas. Vienlaikus arvien nozīmīgāku lomu līzinga tirgus izaugsmē ieņem elektroauto segments, informē Luminor eksperts Lauris Vēveris.
2026. gada pirmajos deviņos mēnešos jauno auto līzinga tirgus pieaudzis par 2% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn, liecina CSDD dati.
Pieaug vidējā darījuma summa; pircēji izvēlas lietotas mašīnas
Šogad pēc Luminor datiem redzam, ka aizvien pieaug līzingā iegādāto auto cenas, piemēram, lietoto auto vidējā darījuma summa šobrīd sasniegusi ap 29 tūkstošus eiro. Šis pieaugums gan automātiski nenozīmē, ka pircēji izvēlas augstākas klases auto — to rada vispārējs automašīnu cenu kāpums.
Lai gan jauno auto tirgus saglabājas stabils, Latvijas iedzīvotāju izvēlē dominē mazlietoti un lietoti auto. CSDD dati liecina, ka 2026. gada pirmajos desmit mēnešos tie veidoja 86% no visiem pirmreizēji reģistrētajiem vieglajiem auto, savukārt jauni auto — 14%.
Elektroauto segments turpina izaugsmi
Viens no šī gada līzinga tirgus izaugsmes virzītājiem ir elektroauto segments. Salīdzinot ar 2025. gadu, kad līzingā iegādāto elektroauto īpatsvars pat nedaudz samazinājās pret iepriekšējo gadu, šobrīd tas piedzīvo strauju izaugsmi. Šī gada pirmajos deviņos mēnešos katra desmitā no līzingā iegādātajām automašīnām bija elektroauto.
Elektroauto segmenta attīstību veicina valsts atbalsta programma, kā arī plašāks modeļu piedāvājums un konkurētspējīgas cenas, Eiropas un Latvijas tirgū ienākot jauniem ražotājiem, tostarp no Ķīnas. 2026. gada pirmajos 10 mēnešos ir reģistrēts par 43% vairāk elektroauto nekā attiecīgajā periodā pērn, liecina CSDD statistika. Turpmākai tirgus attīstībai būtiski būs arī tas, kā elektroauto sevi pierādīs otrreizējā tirdzniecībā: kopš to aktīvākas ienākšanas Latvijā pilns operatīvā līzinga cikls vēl nav noslēdzies.
Līzings saglabā augstu pieprasījumu uzņēmumu vidū
Uzņēmumu segmentā līzings joprojām ir starp trim pieprasītākajiem finanšu pakalpojumiem, turklāt aptuveni katru trešo līzingā iegādāto jauno auto iegādājušies nomas vai koplietošanas uzņēmumi.
Lieli infrastruktūras, autoceļu un tiltu projekti palielina pieprasījumu pēc specializētās tehnikas. Savukārt lauksaimniecības tehnikas līzingā pēdējos trīs gados vērojams kritums, lai gan šogad tā temps ir mazinājies. Luminor veiktajā mazo lauksaimniecības uzņēmēju aptaujā 54% respondentu enerģijas un degvielas izmaksas minējuši kā vienu no galvenajiem izaicinājumiem.
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