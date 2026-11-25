ASV zvērināto tiesa otrdien atzina Ķīnas tehnoloģiju milzi "Huawei" par vainīgu komercnoslēpumu zagšanā, bet attaisnoja to nopietnākā apsūdzībā par reketu, ziņoja ASV mediji.
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ir vērsusies pret pasaules vadošo telekomunikāciju aprīkojuma ražotāju "Huawei", apgalvojot, ka pastāv risks, ka šis uzņēmums varētu spiegot Ķīnas valdības uzdevumā.
ASV iepriekš aicināja citas valstis neizmantot "Huawei" infrastruktūru jaunu 5G mobilo sakaru tīklu ieviešanā.
Spriedums tika pieņems pēc 11 nedēļas ilgas prāvas Bruklinas federālajā tiesā, kuras laikā "Huawei" noliedza vainu jebkādos likumpārkāpumos.
"Huawei" tika apsūdzēts mēģinājumos savervēt ASV telekomunikāciju uzņēmumu darbiniekus, iegūstot no viņiem tehnoloģisku informāciju.
Šādi iegūtie dati devuši "Huawei" iespēju izstrādāt produktus, kas ir līdzīgi tā konkurentu produktiem, un pārdot tos par zemākām cenām, teikts sākotnējā apsūdzībā.
ASV prokurori apgalvoja, ka "Huawei" pat savā iekšējā programmā piedāvājis prēmijas darbiniekiem, kas ieguvuši komercnoslēpumus no konkurentiem.
Zvērinātie atzina "Huawei" par vainīgu 10 no 12 kriminālapsūdzību punktiem, tostarp komercnoslēpumu zagšanas sazvērestībā, ASV apkrāpšanas sazvērestībā un banku krāpniecībā.
Uzņēmums tika attaisnots divos apsūdzību punktos - par reketa sazvērestību un tiesvedības traucēšanu.
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ASV zvērināto tiesa otrdien atzina Ķīnas tehnoloģiju milzi "Huawei" par vainīgu komercnoslēpumu zagšanā, bet attaisnoja to nopietnākā apsūdzībā par reketu, ziņoja ASV mediji.
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ir vērsusies pret pasaules vadošo telekomunikāciju aprīkojuma ražotāju "Huawei", apgalvojot, ka pastāv risks, ka šis uzņēmums varētu spiegot Ķīnas valdības uzdevumā.
ASV iepriekš aicināja citas valstis neizmantot "Huawei" infrastruktūru jaunu 5G mobilo sakaru tīklu ieviešanā.
Spriedums tika pieņems pēc 11 nedēļas ilgas prāvas Bruklinas federālajā tiesā, kuras laikā "Huawei" noliedza vainu jebkādos likumpārkāpumos.
"Huawei" tika apsūdzēts mēģinājumos savervēt ASV telekomunikāciju uzņēmumu darbiniekus, iegūstot no viņiem tehnoloģisku informāciju.
Šādi iegūtie dati devuši "Huawei" iespēju izstrādāt produktus, kas ir līdzīgi tā konkurentu produktiem, un pārdot tos par zemākām cenām, teikts sākotnējā apsūdzībā.
ASV prokurori apgalvoja, ka "Huawei" pat savā iekšējā programmā piedāvājis prēmijas darbiniekiem, kas ieguvuši komercnoslēpumus no konkurentiem.
Zvērinātie atzina "Huawei" par vainīgu 10 no 12 kriminālapsūdzību punktiem, tostarp komercnoslēpumu zagšanas sazvērestībā, ASV apkrāpšanas sazvērestībā un banku krāpniecībā.
Uzņēmums tika attaisnots divos apsūdzību punktos - par reketa sazvērestību un tiesvedības traucēšanu.
Aptauja
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