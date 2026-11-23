Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu, kurā vīrietis apsūdzēts par 47 tālruņu un alkoholisko dzērienu ienešanu Rīgas Centrālcietumā, informē prokuratūra.
Šogad februārī apsūdzētais, darbojoties grupā ar pirmstiesas kriminālprocesā nenoskaidrotām personām un mantkārīgā nolūkā, ar kravas automašīnu ieradās Rīgas Centrālcietumā, lai ieslodzītajai personai nodotu neatļautus saziņas līdzekļus, to sastāvdaļas un nelikumīgu alkoholu.
Automašīnā atradās 47 mobilie tālruņi un viedtālruņi, bezvadu interneta ierīce, 41 SIM karte, pieci austiņu pāri ar ietvariem, trīs atmiņas kartes ar adapteriem, 12 mobilo tālruņu uzlādes adapteri, bezvadu lādētājs un vairāk nekā seši litri nelikumīga alkohola.
Apsūdzētajam neizdevās mantas nodot ieslodzītajai personai, jo cietuma darbinieki, pārbaudot transportlīdzekli, tās atrada un izņēma.
Apsūdzētais savu vainu neatzīst.
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Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu, kurā vīrietis apsūdzēts par 47 tālruņu un alkoholisko dzērienu ienešanu Rīgas Centrālcietumā, informē prokuratūra.
Šogad februārī apsūdzētais, darbojoties grupā ar pirmstiesas kriminālprocesā nenoskaidrotām personām un mantkārīgā nolūkā, ar kravas automašīnu ieradās Rīgas Centrālcietumā, lai ieslodzītajai personai nodotu neatļautus saziņas līdzekļus, to sastāvdaļas un nelikumīgu alkoholu.
Automašīnā atradās 47 mobilie tālruņi un viedtālruņi, bezvadu interneta ierīce, 41 SIM karte, pieci austiņu pāri ar ietvariem, trīs atmiņas kartes ar adapteriem, 12 mobilo tālruņu uzlādes adapteri, bezvadu lādētājs un vairāk nekā seši litri nelikumīga alkohola.
Apsūdzētajam neizdevās mantas nodot ieslodzītajai personai, jo cietuma darbinieki, pārbaudot transportlīdzekli, tās atrada un izņēma.
Apsūdzētais savu vainu neatzīst.
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