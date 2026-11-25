Arī latviešu ceļotāju vidū populārajā Tanzānijai piederošajā Zanzibāras salā izcēlies postošs ugunsgrēks – nodegušas viesnīcas, restorāni, veikali.
Gleznainajā Nungvi pludmalē salas ziemeļos 21. novembra pēcpusdienā vispirms aizdegās tikai pirms nepilna pusgada atvērtā viesnīca “Makofi Hotel”.
Stiprais vējš pa niedru jumtiem strauji pārnesa liesmas uz blakus esošajām ēkām. Zanzibārā jau daudzus gadus dzīvojošais un tūrisma nozarē strādājošais Dainārs Rudzītis zina teikt, ka viesnīcā aizdegās maizes ceptuve un “parāva līdzi trīs citus hoteļus ar salmu jumtiem”. Cita starpā nodegusi labākā picērija. Blakus viesnīcā atradušās latviešu grupas no “Impro” un “Balt-Go”, bet to uguns neskāra.
Saskaņā ar Zanzibāras Tūrisma un kultūras mantojuma ministrijas oficiālo paziņojumu kopumā skartas sešas viesnīcas. Nodega arī četri restorāni un ap 40 suvenīru veikaliņu. Vislielākie postījumi nodarīti “Makofi Hotel”, citā viesnīcā izdega virtuve, bārs, restorāns un divas ēkas, mazāk cietušas vēl četras viesnīcas. Ugunsdzēsēji trīs stundas cīnījās, lai savaldītu liesmas, vairāki viesnīcu darbinieki guva ievainojumus, evakuēti 183 tūristi.
Tanzānijas daļēji autonomais Zanzibāras arhipelāgs ir populārs tūrisma galamērķis, pazīstams ar balto smilšu pludmalēm, bagātīgo Indijas okeāna faunu un kultūras mantojumu. Zanzibāra ir pašreizējās Tanzānijas prezidentes Samijas Suluhu Hasanas dzimtā vieta.
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Arī latviešu ceļotāju vidū populārajā Tanzānijai piederošajā Zanzibāras salā izcēlies postošs ugunsgrēks – nodegušas viesnīcas, restorāni, veikali.
Gleznainajā Nungvi pludmalē salas ziemeļos 21. novembra pēcpusdienā vispirms aizdegās tikai pirms nepilna pusgada atvērtā viesnīca “Makofi Hotel”.
Stiprais vējš pa niedru jumtiem strauji pārnesa liesmas uz blakus esošajām ēkām. Zanzibārā jau daudzus gadus dzīvojošais un tūrisma nozarē strādājošais Dainārs Rudzītis zina teikt, ka viesnīcā aizdegās maizes ceptuve un “parāva līdzi trīs citus hoteļus ar salmu jumtiem”. Cita starpā nodegusi labākā picērija. Blakus viesnīcā atradušās latviešu grupas no “Impro” un “Balt-Go”, bet to uguns neskāra.
Saskaņā ar Zanzibāras Tūrisma un kultūras mantojuma ministrijas oficiālo paziņojumu kopumā skartas sešas viesnīcas. Nodega arī četri restorāni un ap 40 suvenīru veikaliņu. Vislielākie postījumi nodarīti “Makofi Hotel”, citā viesnīcā izdega virtuve, bārs, restorāns un divas ēkas, mazāk cietušas vēl četras viesnīcas. Ugunsdzēsēji trīs stundas cīnījās, lai savaldītu liesmas, vairāki viesnīcu darbinieki guva ievainojumus, evakuēti 183 tūristi.
Tanzānijas daļēji autonomais Zanzibāras arhipelāgs ir populārs tūrisma galamērķis, pazīstams ar balto smilšu pludmalēm, bagātīgo Indijas okeāna faunu un kultūras mantojumu. Zanzibāra ir pašreizējās Tanzānijas prezidentes Samijas Suluhu Hasanas dzimtā vieta.
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