Mūzikas apskatnieks un kritiķis Mārtiņš Mārcis Beitiņš vērtē šoruden izdotos aktuālos mūzikas albumus.
"Trio Elpo", "Aquarium of Sound"
(izdots: 2026. gada 25. septembrī/"Jersika Records")
SPILGTĀKIE SKAŅDARBI: "Take Care My Friend", "Zen", "F Major Prelude", "March of Time".
NOVĒRTĒJUMS: Tik tiešām, faktiski nav zināms, kā tas ir citiem pašmāju mūzikas mīļotājiem un pazinējiem, taču profesionāli subjektīvo sajūtu līmenī var droši apgalvot, ka tas būtiski un lielos vilcienos neatšķiras. Proti, it viss, ko gandrīz jau desmit gadus izdod Mareka Amerika vadītā neatkarīgā Latvijas džeza un improvizētās mūzikas ierakstu izdevniecība un studija "Jersika Records", patiešām ir pelnījis visaugstākās kvalitātes zīmi, un, protams, ka arī šis ieraksts ir gluži tikpat augstvērtīgs un nevainojams. Var tikai apbrīnot šī cilvēka un viņa uzticamo kolēģu nesavtīgo radošo veikumu, jo pat lielās Latvijas mūzikas izdevniecības ne tuvu nespēj palepoties ar to, ka pat neliela daļa no viņu apkopotās mūzikas tiek izdota gan muzikāli, gan vizuāli gaumīgās skaņuplatēs, tādēļ jāsaka, ka lielākajai daļai no vietējās popmūzikas un rokmūzikas izpildītājiem būtu tik tiešām vērtīgi pamācīties no šī apgāda. Runājot par pašu konkrēto grupu, ir vērtīgi zināt – tā kā "Equanimity Trio" jeb "EQ3" tika nodibināta 2016. gadā, kopš 2022. gada tā ir zināma tieši kā "Trio Elpo", kura sastāvā joprojām līdzdarbojas tie paši trīs mūziķi, proti, Edgars Cīrulis (klavieres), Jānis Rubiks (kontrabass) un Rūdolfs Dankfelds (sitamie instrumenti). Kā ir minēts mājaslapā "janisrubiks.com", viņu daiļrade ir brīva pārvietošanās starp žanriem un pašu radīto oriģinālmūziku, kurā saplūst džeza atvērtība, mūsdienu klasiskās mūzikas dziļums un roka pirmatnējā enerģija. Ja ņem vērā, ka šī ir gandrīz vai absolūti instrumentāla mūzika, tā ir pārbagāta ar "stāstiem". Tāpat tā ir arī izteikti kinematogrāfiska, jo, to klausoties, prāts zīmē spilgtus skaņu un arī vizuālus kadrus un pat šedevrālas gleznas. Citviet tā ir maģiski pacilājoša un brīžiem pat uz deju aicinoša. Īpaši izceļams ir albuma sestais skaņdarbs "F Major Prelude", kas ir šo mūziķu aranžētais lietuviešu mūzikas 19. gadsimta dižgara Mikaloja Konstantīna Čurļoņa sacerējums. "Skaņas akvārijs" nešaubīgi būs vēl viens no tiem latviešu džeza ierakstiem, kuru novērtēs arī prominenti ārvalstu kritiķi un vēl vairāk izgaismos pašmāju žanra klātbūtni visā plašajā pasaulē. Šis mūziķu veikums noteikti papildinās ne vienu vien džeza vinila plašu kolekciju un godpilni tiks nolikts līdzās tādu leģendu kā "2R+2B" un Raimonda Raubiško džeza trio platēm.
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Mūzikas apskatnieks un kritiķis Mārtiņš Mārcis Beitiņš vērtē šoruden izdotos aktuālos mūzikas albumus.
"Trio Elpo", "Aquarium of Sound"
(izdots: 2026. gada 25. septembrī/"Jersika Records")
SPILGTĀKIE SKAŅDARBI: "Take Care My Friend", "Zen", "F Major Prelude", "March of Time".
NOVĒRTĒJUMS: Tik tiešām, faktiski nav zināms, kā tas ir citiem pašmāju mūzikas mīļotājiem un pazinējiem, taču profesionāli subjektīvo sajūtu līmenī var droši apgalvot, ka tas būtiski un lielos vilcienos neatšķiras. Proti, it viss, ko gandrīz jau desmit gadus izdod Mareka Amerika vadītā neatkarīgā Latvijas džeza un improvizētās mūzikas ierakstu izdevniecība un studija "Jersika Records", patiešām ir pelnījis visaugstākās kvalitātes zīmi, un, protams, ka arī šis ieraksts ir gluži tikpat augstvērtīgs un nevainojams. Var tikai apbrīnot šī cilvēka un viņa uzticamo kolēģu nesavtīgo radošo veikumu, jo pat lielās Latvijas mūzikas izdevniecības ne tuvu nespēj palepoties ar to, ka pat neliela daļa no viņu apkopotās mūzikas tiek izdota gan muzikāli, gan vizuāli gaumīgās skaņuplatēs, tādēļ jāsaka, ka lielākajai daļai no vietējās popmūzikas un rokmūzikas izpildītājiem būtu tik tiešām vērtīgi pamācīties no šī apgāda. Runājot par pašu konkrēto grupu, ir vērtīgi zināt – tā kā "Equanimity Trio" jeb "EQ3" tika nodibināta 2016. gadā, kopš 2022. gada tā ir zināma tieši kā "Trio Elpo", kura sastāvā joprojām līdzdarbojas tie paši trīs mūziķi, proti, Edgars Cīrulis (klavieres), Jānis Rubiks (kontrabass) un Rūdolfs Dankfelds (sitamie instrumenti). Kā ir minēts mājaslapā "janisrubiks.com", viņu daiļrade ir brīva pārvietošanās starp žanriem un pašu radīto oriģinālmūziku, kurā saplūst džeza atvērtība, mūsdienu klasiskās mūzikas dziļums un roka pirmatnējā enerģija. Ja ņem vērā, ka šī ir gandrīz vai absolūti instrumentāla mūzika, tā ir pārbagāta ar "stāstiem". Tāpat tā ir arī izteikti kinematogrāfiska, jo, to klausoties, prāts zīmē spilgtus skaņu un arī vizuālus kadrus un pat šedevrālas gleznas. Citviet tā ir maģiski pacilājoša un brīžiem pat uz deju aicinoša. Īpaši izceļams ir albuma sestais skaņdarbs "F Major Prelude", kas ir šo mūziķu aranžētais lietuviešu mūzikas 19. gadsimta dižgara Mikaloja Konstantīna Čurļoņa sacerējums. "Skaņas akvārijs" nešaubīgi būs vēl viens no tiem latviešu džeza ierakstiem, kuru novērtēs arī prominenti ārvalstu kritiķi un vēl vairāk izgaismos pašmāju žanra klātbūtni visā plašajā pasaulē. Šis mūziķu veikums noteikti papildinās ne vienu vien džeza vinila plašu kolekciju un godpilni tiks nolikts līdzās tādu leģendu kā "2R+2B" un Raimonda Raubiško džeza trio platēm.
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