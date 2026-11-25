Pirms Krievijas graudu tranzīta apturēšanas jāvērtē gan zaudējumi Latvijas ekonomikai, gan iespējamās Krievijas pretdarbības sekas, šādu pozīciju pauda jaunais "Apvienotā saraksta" deleģētais ārlietu ministrs Ģirts Jaunzems, piedaloties Saeimas Ārlietu komisijas sēdē.
Ārlietu ministrs uzsvēra, ka sankciju mērķis ir mazināt Krievijas spējas turpināt karu, vienlaikus saglabājot Latvijas ekonomiskās iespējas palīdzēt Ukrainai. Viņaprāt, ir jāpārdomā tādu ierobežojumu lietderība, kuri Krievijai radītu nelielus zaudējumus, bet Latvijai — ievērojamus. Viņš izteicās, ka ekonomiski vāja Latvija nevarētu Ukrainu atbalstīt ne finansiāli, ne militāri.
Jaunzems skaidroja, ka nozaru ministrijas izvērtē dažādus scenārijus. Viņš apelēja arī pie pārtikas pieejamības globālo dienvidu valstīs. Pēc ārlietu ministra paustā, vairākas Eiropas Savienības (ES) valstis un Eiropas Komisija neatbalsta pārtikas produktu plūsmas bloķēšanu. Viņš apliecināja, ka Krievijas graudu tranzīts turpinās, bet kravas tiekot pārbaudītas, vai tie nav Ukrainā zagti graudi.
Deputāti aicināja aprēķinos, ar kuriem tiek pamatota Krievijas graudu vešana caur Latviju, atspoguļot ne tikai iespējamos Latvijas zaudējumus, bet arī to, kādus zaudējumus tranzīta aizliegums radītu Krievijai. Sēdē Jaunzems konkrētus aprēķinus nenosauca un atzina, ka nezina, vai tādi vispār ir Ārlietu ministrijas rīcībā.
Jaunzema vērtējumā graudi ir produkts ar zemu pievienoto vērtību, savukārt lielākā uzņēmējdarbības daļa saistīta ar to transportēšanu un loģistiku. Viņš sprieda, ka Krievijas ieguvumi no graudu eksporta ir ievērojami mazāki nekā no naftas un gāzes eksporta, gan atzīstot, ka arī graudi rada ienākumus.
Jaunzems pieļāva, ka sabiedrības viedoklis par ierobežojumiem varētu mainīties, ja būtu jāpalielina nodokļi. Viņš uzsvēra, ka lēmumu pieņemšanā jāņem vērā arī valsts budžeta iespējas.
Par efektīvāko instrumentu cīņai pret šādu tranzītu ministrs uzskata kopīgas ES sankcijas. Viņš pavēstīja, ka Latvija ar priekšlikumiem piedalās 22. sankciju paketes sagatavošanā. Ārlietu ministrs minēja plānotus ierobežojumus Krievijas ēnu flotei, banku sektoram un enerģētikai.
Tāpat Latvija pēc nesenajiem incidentiem strādā ES un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu astoņnieka jeb NB8 līmenī, lai vairāk ierobežotu Krievijas pilsoņu ieceļošanu ES. Jaunzems minēja arī darbu pie vīzu izsniegšanas samazināšanas.
Atbildot uz deputāta jautājumu par premjera Andra Kulberga (AS) sacīto par Igaunijas lēmumu vienpusēji slēgt robežšķērsošanas punktus transportam ar Krieviju, nosaucot to par kļūdainu un neprātīgu, Jaunzems aizstāvēja kolēģi, ka premjeram ir tiesības uz savu viedokli. Jaunzems nepiekrita, ka minētais liecinātu, ka Latvijā ir divas ārpolitikas.
Ārlietu ministrs uzsvēra, ka Igaunija saglabājusi dzelzceļa satiksmi un ka šādu ierobežojumu ekonomiskā ietekme Latvijā un Igaunijā atšķiras. Pēc viņa paustā, caur Latviju notiek ievērojami lielāka kravu plūsma. Jaunzems sēdē arī pavēstīja par plānotu braucienu uz Igauniju, kur viņš cer saņemt plašāku skaidrojumu par Igaunijas lēmumiem.
Viņš skaidroja, ka tranzīta ceļš caur Latviju ir nozīmīgs Centrālāzijas valstu tirdzniecībai ar Eiropu. Ārlietu ministra vērtējumā tas šīm valstīm ir lētākais maršruts, savukārt alternatīvais Transkaspijas koridors saistīts ar lielākām izmaksām, rindām un piegāžu grūtībām.
Jaunzems uzsvēra arī alternatīvo maršrutu attīstības nozīmi, lai mazinātu Krievijas ietekmi uz Centrālāzijas valstu eksporta iespējām. Viņš minēja gan ASV un ES iesaisti Transkaspijas koridora attīstībā, gan Centrālāzijas valstu darbu pie savienojumiem caur Afganistānu uz Pakistānas ostām.
Ārlietu ministrs arī pauda kategorisku noraidījumu tam, ka Krievijas un Baltkrievijas sportisti atgriežas starptautiskajā apritē. Viņš sacīja, ka diskusijas par sportistu dalību var sākt pēc karadarbības pārtraukšanas, un solīja šo nostāju aizstāvēt ES līmenī. Jaunzems paļaujas uz līdzīgu nostāju arī NB8 valstīs un Polijā.
Runājot par atbalstu Ukrainai, ministrs pavēstīja, ka paralēli notiek citas sarunas par palīdzības iespējām, taču to saturu viņš nevarot publiskot.
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Pirms Krievijas graudu tranzīta apturēšanas jāvērtē gan zaudējumi Latvijas ekonomikai, gan iespējamās Krievijas pretdarbības sekas, šādu pozīciju pauda jaunais "Apvienotā saraksta" deleģētais ārlietu ministrs Ģirts Jaunzems, piedaloties Saeimas Ārlietu komisijas sēdē.
Ārlietu ministrs uzsvēra, ka sankciju mērķis ir mazināt Krievijas spējas turpināt karu, vienlaikus saglabājot Latvijas ekonomiskās iespējas palīdzēt Ukrainai. Viņaprāt, ir jāpārdomā tādu ierobežojumu lietderība, kuri Krievijai radītu nelielus zaudējumus, bet Latvijai — ievērojamus. Viņš izteicās, ka ekonomiski vāja Latvija nevarētu Ukrainu atbalstīt ne finansiāli, ne militāri.
Jaunzems skaidroja, ka nozaru ministrijas izvērtē dažādus scenārijus. Viņš apelēja arī pie pārtikas pieejamības globālo dienvidu valstīs. Pēc ārlietu ministra paustā, vairākas Eiropas Savienības (ES) valstis un Eiropas Komisija neatbalsta pārtikas produktu plūsmas bloķēšanu. Viņš apliecināja, ka Krievijas graudu tranzīts turpinās, bet kravas tiekot pārbaudītas, vai tie nav Ukrainā zagti graudi.
Deputāti aicināja aprēķinos, ar kuriem tiek pamatota Krievijas graudu vešana caur Latviju, atspoguļot ne tikai iespējamos Latvijas zaudējumus, bet arī to, kādus zaudējumus tranzīta aizliegums radītu Krievijai. Sēdē Jaunzems konkrētus aprēķinus nenosauca un atzina, ka nezina, vai tādi vispār ir Ārlietu ministrijas rīcībā.
Jaunzema vērtējumā graudi ir produkts ar zemu pievienoto vērtību, savukārt lielākā uzņēmējdarbības daļa saistīta ar to transportēšanu un loģistiku. Viņš sprieda, ka Krievijas ieguvumi no graudu eksporta ir ievērojami mazāki nekā no naftas un gāzes eksporta, gan atzīstot, ka arī graudi rada ienākumus.
Jaunzems pieļāva, ka sabiedrības viedoklis par ierobežojumiem varētu mainīties, ja būtu jāpalielina nodokļi. Viņš uzsvēra, ka lēmumu pieņemšanā jāņem vērā arī valsts budžeta iespējas.
Par efektīvāko instrumentu cīņai pret šādu tranzītu ministrs uzskata kopīgas ES sankcijas. Viņš pavēstīja, ka Latvija ar priekšlikumiem piedalās 22. sankciju paketes sagatavošanā. Ārlietu ministrs minēja plānotus ierobežojumus Krievijas ēnu flotei, banku sektoram un enerģētikai.
Tāpat Latvija pēc nesenajiem incidentiem strādā ES un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu astoņnieka jeb NB8 līmenī, lai vairāk ierobežotu Krievijas pilsoņu ieceļošanu ES. Jaunzems minēja arī darbu pie vīzu izsniegšanas samazināšanas.
Atbildot uz deputāta jautājumu par premjera Andra Kulberga (AS) sacīto par Igaunijas lēmumu vienpusēji slēgt robežšķērsošanas punktus transportam ar Krieviju, nosaucot to par kļūdainu un neprātīgu, Jaunzems aizstāvēja kolēģi, ka premjeram ir tiesības uz savu viedokli. Jaunzems nepiekrita, ka minētais liecinātu, ka Latvijā ir divas ārpolitikas.
Ārlietu ministrs uzsvēra, ka Igaunija saglabājusi dzelzceļa satiksmi un ka šādu ierobežojumu ekonomiskā ietekme Latvijā un Igaunijā atšķiras. Pēc viņa paustā, caur Latviju notiek ievērojami lielāka kravu plūsma. Jaunzems sēdē arī pavēstīja par plānotu braucienu uz Igauniju, kur viņš cer saņemt plašāku skaidrojumu par Igaunijas lēmumiem.
Viņš skaidroja, ka tranzīta ceļš caur Latviju ir nozīmīgs Centrālāzijas valstu tirdzniecībai ar Eiropu. Ārlietu ministra vērtējumā tas šīm valstīm ir lētākais maršruts, savukārt alternatīvais Transkaspijas koridors saistīts ar lielākām izmaksām, rindām un piegāžu grūtībām.
Jaunzems uzsvēra arī alternatīvo maršrutu attīstības nozīmi, lai mazinātu Krievijas ietekmi uz Centrālāzijas valstu eksporta iespējām. Viņš minēja gan ASV un ES iesaisti Transkaspijas koridora attīstībā, gan Centrālāzijas valstu darbu pie savienojumiem caur Afganistānu uz Pakistānas ostām.
Ārlietu ministrs arī pauda kategorisku noraidījumu tam, ka Krievijas un Baltkrievijas sportisti atgriežas starptautiskajā apritē. Viņš sacīja, ka diskusijas par sportistu dalību var sākt pēc karadarbības pārtraukšanas, un solīja šo nostāju aizstāvēt ES līmenī. Jaunzems paļaujas uz līdzīgu nostāju arī NB8 valstīs un Polijā.
Runājot par atbalstu Ukrainai, ministrs pavēstīja, ka paralēli notiek citas sarunas par palīdzības iespējām, taču to saturu viņš nevarot publiskot.
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