360TV raidījumā “Gandrīz ideālas vakariņas” Latvijas svētku nedēļa noslēdzās pie dīdžeja un pasākumu vadītāja Magnusa Eriņa. Vakariņu laikā slavenības dalījās atmiņās par bērnību un atklāja, kādi bijuši viņu senākie sapņi.
Diriģents Jānis Ozols pārsteidza ar amizantu atzīšanos – bērnībā viņš vēlējies kļūt par 4.autobusa šoferi un pat tik labi pārzinājis maršrutu, ka zinājis visas pieturas no galvas. Savukārt Emīlijas Bērziņas ceļš līdz dalībai muzikālajā šovā “X Faktors” izrādījās arī diezgan neparasts.
Dziedātāja atklāja, ka tolaik ļoti vēlējusies doties atvaļinājumā. Lai pārliecinātu priekšnieku piešķirt brīvdienas, viņa izmantojusi visai neparastu argumentu – pieteikšanos televīzijas dziedāšanas konkursam. Priekšnieks gan izvirzījis vienu nosacījumu: “Lai es bez uzvaras neatgriežos!”
Emīlija ar humoru atzina, ka šis notikums kļuvis par daļu no viņas ceļa uz skatuvi. Izskatās, ka vēlme pēc kārtīgām brīvdienām toreiz aizsākusi pavisam jaunu dzīves posmu.
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360TV raidījumā “Gandrīz ideālas vakariņas” Latvijas svētku nedēļa noslēdzās pie dīdžeja un pasākumu vadītāja Magnusa Eriņa. Vakariņu laikā slavenības dalījās atmiņās par bērnību un atklāja, kādi bijuši viņu senākie sapņi.
Diriģents Jānis Ozols pārsteidza ar amizantu atzīšanos – bērnībā viņš vēlējies kļūt par 4.autobusa šoferi un pat tik labi pārzinājis maršrutu, ka zinājis visas pieturas no galvas. Savukārt Emīlijas Bērziņas ceļš līdz dalībai muzikālajā šovā “X Faktors” izrādījās arī diezgan neparasts.
Dziedātāja atklāja, ka tolaik ļoti vēlējusies doties atvaļinājumā. Lai pārliecinātu priekšnieku piešķirt brīvdienas, viņa izmantojusi visai neparastu argumentu – pieteikšanos televīzijas dziedāšanas konkursam. Priekšnieks gan izvirzījis vienu nosacījumu: “Lai es bez uzvaras neatgriežos!”
Emīlija ar humoru atzina, ka šis notikums kļuvis par daļu no viņas ceļa uz skatuvi. Izskatās, ka vēlme pēc kārtīgām brīvdienām toreiz aizsākusi pavisam jaunu dzīves posmu.
VIDEO:
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