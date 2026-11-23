ASV vēstniecība Rīgā aicina ikvienu interesentu 28. novembrī Āgenskalna tirgū kopā svinēt Pateicības dienu — vienus no amerikāņu iemīļotākajiem svētkiem. Svētkos būs gan amerikāņu ēdieni un dzīvā mūzika, gan nodarbes visai ģimenei. Ar šo pasākumu vēstniecība noslēgs "Freedom 250" svinību gadu, kas veltīts Amerikas neatkarības 250. gadadienai, informē ASV vēstniecībā Rīgā.
Pateicības dienā amerikāņi pulcējas pie svētku galda kopā ar ģimeni un draugiem, lai baudītu maltīti un pateiktos par labo savā dzīvē. Āgenskalna tirgū apmeklētāji varēs nogaršot klasiskos amerikāņu pīrāgus un nobalsot par gardāko no tiem, klausīties ASV armijas 1. kājnieku divīzijas orķestra priekšnesumu un iemācīties gatavot tradicionālus Pateicības dienas ēdienus restorāna "Hercogs" šefpavāra Naura Nummura vadītajā meistarklasē.
Pasākuma programmā ietilps ASV armijas 1. kājnieku divīzijas orķestra uzstāšanās, Pateicības dienas ēdienu meistarklase, ko vadīs restorāna "Hercogs" šefpavārs Nauris Nummurs, klasisko amerikāņu pīrāgu degustācija un balsojums par gardāko pīrāgu, ceļojošā izstāde par ASV dibinātājiem un viņu lomu valsts tapšanā, amerikāņu ēdieni tirgotāju stendos un bērnu stūrītis ar Pateicības dienai veltītām radošajām darbnīcām.
Apmeklētāji varēs iegriezties arī vēstniecības partneru stendos. Pasākumā piedalīsies "Coca-Cola", "Bourbon Kings", ASV armija, ASV apmaiņas programmu absolventu asociācija, "American Councils for International Education" un Baltijas–Amerikas Brīvības fonds.
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ASV vēstniecība Rīgā aicina ikvienu interesentu 28. novembrī Āgenskalna tirgū kopā svinēt Pateicības dienu — vienus no amerikāņu iemīļotākajiem svētkiem. Svētkos būs gan amerikāņu ēdieni un dzīvā mūzika, gan nodarbes visai ģimenei. Ar šo pasākumu vēstniecība noslēgs "Freedom 250" svinību gadu, kas veltīts Amerikas neatkarības 250. gadadienai, informē ASV vēstniecībā Rīgā.
Pateicības dienā amerikāņi pulcējas pie svētku galda kopā ar ģimeni un draugiem, lai baudītu maltīti un pateiktos par labo savā dzīvē. Āgenskalna tirgū apmeklētāji varēs nogaršot klasiskos amerikāņu pīrāgus un nobalsot par gardāko no tiem, klausīties ASV armijas 1. kājnieku divīzijas orķestra priekšnesumu un iemācīties gatavot tradicionālus Pateicības dienas ēdienus restorāna "Hercogs" šefpavāra Naura Nummura vadītajā meistarklasē.
Pasākuma programmā ietilps ASV armijas 1. kājnieku divīzijas orķestra uzstāšanās, Pateicības dienas ēdienu meistarklase, ko vadīs restorāna "Hercogs" šefpavārs Nauris Nummurs, klasisko amerikāņu pīrāgu degustācija un balsojums par gardāko pīrāgu, ceļojošā izstāde par ASV dibinātājiem un viņu lomu valsts tapšanā, amerikāņu ēdieni tirgotāju stendos un bērnu stūrītis ar Pateicības dienai veltītām radošajām darbnīcām.
Apmeklētāji varēs iegriezties arī vēstniecības partneru stendos. Pasākumā piedalīsies "Coca-Cola", "Bourbon Kings", ASV armija, ASV apmaiņas programmu absolventu asociācija, "American Councils for International Education" un Baltijas–Amerikas Brīvības fonds.
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