Mūziķis Miks Dukurs, kura seju un kaklu ilgstoši rotājuši kopumā deviņi tetovējumi, pieņēmis lēmumu no vairākiem no tiem atbrīvoties, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Viens no tetovējumiem, ko mūziķis vairs nevēlas redzēt uz savas sejas, ir uzraksts "So What?" (tulkojumā no angļu valodas — "Nu un?"), kuru viņš uztetovējis laikā, kad šķīris savu pirmo laulību. Lai uzrakstu pilnībā likvidētu būs jāveic aptuveni desmit procedūras.
Lēmums par tetovējumu noņemšanu saistīts ar pārmaiņām mūziķa dzīves uztverē. Dukurs skaidro, ka savulaik tetovējumi kalpojuši kā viņa emocionālā stāvokļa un pasaules uztveres izpausme. To tapšanu ietekmējis gan sarežģīts dzīves posms, kurā viņš saskāries ar smagu akni, gan dažādi sāpīgi pārdzīvojumi un pieņemtie dzīves lēmumi.
Līdztekus uzrakstam angļu valodā mūziķis iecerējis noņemt arī divus citus tetovējumus. Pārējos tetovējumus uz sejas Dukurs pagaidām vēlas saglabāt.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
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Mūziķis Miks Dukurs, kura seju un kaklu ilgstoši rotājuši kopumā deviņi tetovējumi, pieņēmis lēmumu no vairākiem no tiem atbrīvoties, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Viens no tetovējumiem, ko mūziķis vairs nevēlas redzēt uz savas sejas, ir uzraksts "So What?" (tulkojumā no angļu valodas — "Nu un?"), kuru viņš uztetovējis laikā, kad šķīris savu pirmo laulību. Lai uzrakstu pilnībā likvidētu būs jāveic aptuveni desmit procedūras.
Lēmums par tetovējumu noņemšanu saistīts ar pārmaiņām mūziķa dzīves uztverē. Dukurs skaidro, ka savulaik tetovējumi kalpojuši kā viņa emocionālā stāvokļa un pasaules uztveres izpausme. To tapšanu ietekmējis gan sarežģīts dzīves posms, kurā viņš saskāries ar smagu akni, gan dažādi sāpīgi pārdzīvojumi un pieņemtie dzīves lēmumi.
Līdztekus uzrakstam angļu valodā mūziķis iecerējis noņemt arī divus citus tetovējumus. Pārējos tetovējumus uz sejas Dukurs pagaidām vēlas saglabāt.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
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