360TV šovā “Izklausies redzēts” septītajā raidījumā Elīnai Fūrmanei bija jāiejūtas Olgas Rajeckas ādā un jāizpilda dziesma, kuras atveidošanai nepieciešama ne tikai laba balss, bet arī drosme un spilgts skatuves tēls. Olga allaž izcēlusies ar savu neatkārtojamo uzstāšanās manieri, tāpēc Elīnai bija jāatrod īstā pieeja, lai pārliecinoši nodotu leģendārās dziedātājas raksturu.
Pašmāju estrādes dīvas atdarināšana ir īpašs izaicinājums, jo skatītāji Olgu Rajecku pazīst pēc viņas ekspresīvās uzstāšanās, temperamenta un spējas piepildīt skatuvi ar savu klātbūtni.
Vai Ellai izdevās pārliecināt skatītājus, ka uz skatuves uz brīdi uzkāpa pati Olga Rajecka?
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360TV šovā “Izklausies redzēts” septītajā raidījumā Elīnai Fūrmanei bija jāiejūtas Olgas Rajeckas ādā un jāizpilda dziesma, kuras atveidošanai nepieciešama ne tikai laba balss, bet arī drosme un spilgts skatuves tēls. Olga allaž izcēlusies ar savu neatkārtojamo uzstāšanās manieri, tāpēc Elīnai bija jāatrod īstā pieeja, lai pārliecinoši nodotu leģendārās dziedātājas raksturu.
Pašmāju estrādes dīvas atdarināšana ir īpašs izaicinājums, jo skatītāji Olgu Rajecku pazīst pēc viņas ekspresīvās uzstāšanās, temperamenta un spējas piepildīt skatuvi ar savu klātbūtni.
Vai Ellai izdevās pārliecināt skatītājus, ka uz skatuves uz brīdi uzkāpa pati Olga Rajecka?
VIDEO:
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