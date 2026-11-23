Pēc priekšnesuma 360TV šovā “Izklausies redzēts”, kurā Ralfs Eilands pārtapa par grupas “Muse” solistu Metu Belamiju, mūziķis izmantoja iespēju uzdot pieaicinātajam žūrijas loceklim Roberto Meloni kādu negaidītu jautājumu. Ralfs vēlējās noskaidrot, vai patiesībai atbilst runas, ka Roberto nemaz nav īstens itālis, bet gan viņa saknes meklējamas Latvijā.
“Vai tā ir konspirācijas teorija, ka tu patiesībā neesi no Itālijas, bet nāc no Sabiles?” ar smaidu jautāja Ralfs.
Roberto neapjuka un labprāt iesaistījās jokā, atklājot, ka viņa ģimenes saknes saistītas ar vairākām Latvijas vietām. Meloni jokoja, ka viena no viņa vecmāmiņām esot no Sabiles, otra – no Kabiles, bet vēl ģimenes stāstā pieminēti arī Varakļāni.
“Līdz ar to es esmu tāds čigānčangalis,” ar pašironiju noteica Roberto, izraisot smieklus studijā.
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Pēc priekšnesuma 360TV šovā “Izklausies redzēts”, kurā Ralfs Eilands pārtapa par grupas “Muse” solistu Metu Belamiju, mūziķis izmantoja iespēju uzdot pieaicinātajam žūrijas loceklim Roberto Meloni kādu negaidītu jautājumu. Ralfs vēlējās noskaidrot, vai patiesībai atbilst runas, ka Roberto nemaz nav īstens itālis, bet gan viņa saknes meklējamas Latvijā.
“Vai tā ir konspirācijas teorija, ka tu patiesībā neesi no Itālijas, bet nāc no Sabiles?” ar smaidu jautāja Ralfs.
Roberto neapjuka un labprāt iesaistījās jokā, atklājot, ka viņa ģimenes saknes saistītas ar vairākām Latvijas vietām. Meloni jokoja, ka viena no viņa vecmāmiņām esot no Sabiles, otra – no Kabiles, bet vēl ģimenes stāstā pieminēti arī Varakļāni.
“Līdz ar to es esmu tāds čigānčangalis,” ar pašironiju noteica Roberto, izraisot smieklus studijā.
VIDEO:
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