63 gadu vecumā miris bijušais Latvijas hokejists Andrejs Maticins, otrdien ziņoja Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Bijušais Latvijas hokeja valstsvienības aizsargs un treneris Maticins bija viens no Latvijas valstsvienības balstiem pēc valsts neatkarības atjaunošanas, palīdzot izlasei iekļūt pasaules čempionāta augstākajā divīzijā.
Latvijas valstsvienību Maticins pārstāvēja desmit sezonas, 117 spēlēs sakrājot 48 (13+35) rezultativitātes punktus.
Pēc spēlētāja karjeras noslēguma Maticins turpināja darbu hokejā, pievēršoties trenera arodam. Trīs gadus viņš strādāja par Latvijas U-20 izlases treneri.
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63 gadu vecumā miris bijušais Latvijas hokejists Andrejs Maticins, otrdien ziņoja Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Bijušais Latvijas hokeja valstsvienības aizsargs un treneris Maticins bija viens no Latvijas valstsvienības balstiem pēc valsts neatkarības atjaunošanas, palīdzot izlasei iekļūt pasaules čempionāta augstākajā divīzijā.
Latvijas valstsvienību Maticins pārstāvēja desmit sezonas, 117 spēlēs sakrājot 48 (13+35) rezultativitātes punktus.
Pēc spēlētāja karjeras noslēguma Maticins turpināja darbu hokejā, pievēršoties trenera arodam. Trīs gadus viņš strādāja par Latvijas U-20 izlases treneri.
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