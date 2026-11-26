Ukrainas Bruņotie spēki naktī uz ceturtdienu Krievijā Stavropoles novadā veikuši dronu triecienu termoelektrostacijai un ķīmiskajai rūpnīcai, kas piegādā sprāgstvielu komponentus Krievijas militārajai rūpniecībai, vēsta Ukrainas un Krievijas mediji.
"Pret Ņevinnomiskas rūpniecības zonu vērsts dronu trieciens. Tur atrodas rūpnīca, kas piegādā sprāgstvielu komponentus Krievijas uzņēmumiem," vēsta Krievijas neatkarīgais medijs "Astra".
Naktī vietējie iedzīvotāji un reģiona gubernators ziņoja par dronu triecieniem pilsētas rūpniecības zonai, kā arī par sprādzieniem Ņevinnomiskas elektrostacijas apkaimē.
Rūpnīca "Ņevinnomiskij Azot", kas ietilpst grupā "JevroHim", piegādā etiķskābi Krievijas militārās rūpniecības uzņēmumiem.
Kā iepriekš paskaidroja Ukrainas armijas ģenerālštābs, uzņēmums ar ražošanas jaudu vairāk nekā miljons tonnu amonjaka un līdz 1,4 miljoniem tonnu amonija nitrāta gadā ir viens no galvenajiem sprāgstvielu un munīcijas ražošanai nepieciešamo pamatkomponentu piegādātājiem.
Rūpnīca jau vairākkārt ir cietusi dronu triecienos, arī 2025. gada beigās, kad Ukrainas Bruņotie spēki iznīcināja ražošanas cehu šajā uzņēmumā.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 645 899
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz ceturtdienas rītam sasnieguši 1 645 899 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 2319 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 512 (+2) tankus, 25 992 (+18) bruņutransportierus, 52 825 (+24) lielgabalus un mīnmetējus, 2304 (+3) daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1771 (+2) zenītartilērijas iekārtu, 452 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 3229 (+9) sauszemes bezpilota sistēmas, 621 002 (+989) bezpilota lidaparātus, 5278 (+0) spārnotās raķetes, 36 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 180 094 (+495) automobiļus un autocisternas, kā arī 4943 (+6) specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
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Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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Ukrainas Bruņotie spēki naktī uz ceturtdienu Krievijā Stavropoles novadā veikuši dronu triecienu termoelektrostacijai un ķīmiskajai rūpnīcai, kas piegādā sprāgstvielu komponentus Krievijas militārajai rūpniecībai, vēsta Ukrainas un Krievijas mediji.
"Pret Ņevinnomiskas rūpniecības zonu vērsts dronu trieciens. Tur atrodas rūpnīca, kas piegādā sprāgstvielu komponentus Krievijas uzņēmumiem," vēsta Krievijas neatkarīgais medijs "Astra".
Naktī vietējie iedzīvotāji un reģiona gubernators ziņoja par dronu triecieniem pilsētas rūpniecības zonai, kā arī par sprādzieniem Ņevinnomiskas elektrostacijas apkaimē.
Rūpnīca "Ņevinnomiskij Azot", kas ietilpst grupā "JevroHim", piegādā etiķskābi Krievijas militārās rūpniecības uzņēmumiem.
Kā iepriekš paskaidroja Ukrainas armijas ģenerālštābs, uzņēmums ar ražošanas jaudu vairāk nekā miljons tonnu amonjaka un līdz 1,4 miljoniem tonnu amonija nitrāta gadā ir viens no galvenajiem sprāgstvielu un munīcijas ražošanai nepieciešamo pamatkomponentu piegādātājiem.
Rūpnīca jau vairākkārt ir cietusi dronu triecienos, arī 2025. gada beigās, kad Ukrainas Bruņotie spēki iznīcināja ražošanas cehu šajā uzņēmumā.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 645 899
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz ceturtdienas rītam sasnieguši 1 645 899 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 2319 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 512 (+2) tankus, 25 992 (+18) bruņutransportierus, 52 825 (+24) lielgabalus un mīnmetējus, 2304 (+3) daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1771 (+2) zenītartilērijas iekārtu, 452 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 3229 (+9) sauszemes bezpilota sistēmas, 621 002 (+989) bezpilota lidaparātus, 5278 (+0) spārnotās raķetes, 36 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 180 094 (+495) automobiļus un autocisternas, kā arī 4943 (+6) specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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