Eiropas Savienība (ES), Ķīna un citi nozīmīgākie ASV tirdzniecības partneri ceturtdien kritizēja ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas lēmumu no nākamā gada 14 ekonomikām piemērot jaunus tarifus.
To noteikšana var ne tikai izraisīt inflācijas pieaugumu Savienotajās Valstīs, bet arī radīt papildu saspīlējumu attiecībās kā ar Vašingtonas sabiedrotajiem, tā pretiniekiem.
Izmeklē negodīgu tirdzniecību
ASV tirdzniecības pārstāvja birojs par jauniem tarifiem paziņoja pēc astoņus mēnešus ilgas izmeklēšanas par iespējamu negodīgu praksi starptautiskajā tirdzniecībā. Izmeklēšanas uzmanības lokā nonāca 16 ASV tirdzniecības partneri, un no tiem 14 tiks piemēroti papildu tarifi. Vašingtona šīs ekonomikas vaino par pārprodukcijas veicināšanu ar dažādu atbalsta pasākumu, tostarp subsīdiju un lētu kredītu, palīdzību. ASV varasiestāžu ieskatā šāda rīcība ļauj lēti saražot lielu daudzumu preču, kas nodara kaitējumu ASV ražotājiem. ASV tirdzniecības pārstāvis Džeimisons Grīrs intervijā telekanālam CBS norādīja, ka daudzi ASV tirdzniecības partneri īsteno "tirgu kropļojošu praksi, kas nosver tirdzniecības bilanci to labā, vienlaikus graujot Amerikas rūpniecības bāzi". Rosinātās tarifu likmes lielā mērā atbildīs tām, par kurām ASV ar šīm valstīm jau bija panākušas vienošanās, lai arī dažos gadījumos tās var tikt paaugstinātas, skaidroja ASV amatpersona. Jaunās likmes tiks nodotas sabiedriskajai apspriešanai, bet spēkā tās varētu stāties ne agrāk par janvāri. Izskanējis, ka Ķīnai varētu tikt piemērots 20% tarifs, kas būtu papildus 25% likmei, kas šai valstij tika piemērota Trampa pirmā termiņa laikā, bet ES gadījumā tie būtu 15%, par kuriem Brisele un Vašingtona jau bija panākušas vienošanos. 15% tarifs tiek paredzēts arī Japānai, Dienvidkorejai un Taivānai.
Jāpiebilst, ka par Meksikas un Norvēģijas rīcību vēl turpinās izmeklēšana.
Rosinātie tarifi netiks ieviesti papildus jau noteiktajiem tarifiem automobiļiem, tēraudam un alumīnijam. Tie nenāks klāt arī tiem 10 līdz 12,5% tarifiem, par kuriem Trampa administrācija pavēstīja jūlijā, ar šiem pasākumiem sodot 60 valstis, kuru produkcija tiekot ražota ar piespiedu darba palīdzību, skaidro raidorganizācija "Deutsche Welle". Piemērota tiks tikai augstākā likme.
Noliedz vainu
ES trešdien paziņoja, ka izpētīs rosinātos tarifus, tomēr noraidīja Vašingtonas pārmetumus, ka 27 valstu bloks būtu veicinājis pārprodukciju. "Mēs stingri noraidām pieņēmumu, ka Eiropa ir strukturālas pārprodukcijas avots," paziņoja ES tirdzniecības komisārs Marošs Šefčovičs, paužot cerību, ka Vašingtona ievēros pagājušajā gadā panākto abu pušu tirdzniecības vienošanos. "ES un ASV ir kopīgas bažas par globālo pārprodukciju, liela daļa no kuras ir valstu veicināta un koncentrējas trešajās valstīs. Mums ir žēl, ka nav kopīgas rīcības," norādīja Eiropas Komisijas pārstāvis Olofs Gills. Pārmetumus par pārprodukcijas sekmēšanu noraidījusi arī Pekina, kas tomēr izvairījās no draudiem ķerties pie pretpasākumiem, norāda "Deutsche Welle". "Tā dēvētā "pārprodukcija" ir viltus problēma, un Ķīna iestājas pret tās izmantošanu politiskai manipulācijai," paziņoja Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvis Guo Dzjakuņs. Jāpiebilst, ka 10. janvārī beidzas "pamiers" ASV un Ķīnas tirdzniecības karā, un līdz šim nav ziņots par jaunu vienošanos tā pagarināšanai. Jaunumi šajā sakarā neizskanēja arī pēc Trampa un Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina tikšanās, kas šomēnes notika Šeņdžeņā.
Atgūt zaudētos ieņēmumus
Jaunie tarifi ir iecerēti, lai aizstātu zaudētos ieņēmumus pēc tam, kad ASV Augstākā tiesa februārī nolēma, ka Trampam nebija pilnvaru apiet Kongresu un izsludināt ārkārtējo situāciju ekonomikā, tādā veidā pamatojot vērienīgu tarifu noteikšanu praktiski visām pasaules valstīm. Tikko izziņotie tarifi savukārt balstās 1974. gadā pieņemtajā tirdzniecības likumā, kas Vašingtonai sniedz pilnvaras izmeklēt un atbildēt uz citu valstu negodīgu un diskriminējošu tirdzniecības praksi. Tramps ir atkārtoti solījis, ka tarifi palīdzēs mazināt federālā budžeta deficītu un atgriezīs Savienotajās Valstīs darba vietas rūpniecībā. Tarifi tomēr palielina inflāciju, un cenu kāpums, ko sekmējis gan karš pret Irānu, gan Trampa tarifi, bija viens no iemesliem, kas sekmēja republikāņu sakāvi novembra sākumā notikušajās vidustermiņa vēlēšanās. Daļa ekonomistu tomēr lēš, ka rosinātie tarifi lielā mērā tikai aizstās tos, kurus Tramps izsludināja pagājušā gada aprīlī, un tiem lielu ietekmi uz inflāciju un izaugsmi nevajadzētu atstāt. Trampa lēmums tomēr parāda, ka ASV prezidents ir gatavs turpināt iesākto tarifu politiku, neskatoties uz to, ka amerikāņi vidustermiņa vēlēšanās sodīja republikāņus, abās Kongresa palātās uzvaru nodrošinot demokrātiem. Demokrātu senators Rons Vaidens no Oregonas, kurš janvārī pārņems Senāta Finanšu komitejas vadību, solījis "izmantot ikvienu instrumentu manā rīcībā, lai izbeigtu Trampa tarifu haosu". Tarifus gan būs grūti atcelt pat pēc tam, kad janvārī demokrāti pārņems kontroli pār abām Kongresa palātām, jo daļai demokrātu varētu būt pozitīvs skatījums uz tarifiem, īpaši pret Ķīnu, vērtē aģentūra "Associated Press". Tramps turklāt varēs ar savām veto tiesībām bloķēt centienus tarifus atcelt.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Eiropas Savienība (ES), Ķīna un citi nozīmīgākie ASV tirdzniecības partneri ceturtdien kritizēja ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas lēmumu no nākamā gada 14 ekonomikām piemērot jaunus tarifus.
To noteikšana var ne tikai izraisīt inflācijas pieaugumu Savienotajās Valstīs, bet arī radīt papildu saspīlējumu attiecībās kā ar Vašingtonas sabiedrotajiem, tā pretiniekiem.
Izmeklē negodīgu tirdzniecību
ASV tirdzniecības pārstāvja birojs par jauniem tarifiem paziņoja pēc astoņus mēnešus ilgas izmeklēšanas par iespējamu negodīgu praksi starptautiskajā tirdzniecībā. Izmeklēšanas uzmanības lokā nonāca 16 ASV tirdzniecības partneri, un no tiem 14 tiks piemēroti papildu tarifi. Vašingtona šīs ekonomikas vaino par pārprodukcijas veicināšanu ar dažādu atbalsta pasākumu, tostarp subsīdiju un lētu kredītu, palīdzību. ASV varasiestāžu ieskatā šāda rīcība ļauj lēti saražot lielu daudzumu preču, kas nodara kaitējumu ASV ražotājiem. ASV tirdzniecības pārstāvis Džeimisons Grīrs intervijā telekanālam CBS norādīja, ka daudzi ASV tirdzniecības partneri īsteno "tirgu kropļojošu praksi, kas nosver tirdzniecības bilanci to labā, vienlaikus graujot Amerikas rūpniecības bāzi". Rosinātās tarifu likmes lielā mērā atbildīs tām, par kurām ASV ar šīm valstīm jau bija panākušas vienošanās, lai arī dažos gadījumos tās var tikt paaugstinātas, skaidroja ASV amatpersona. Jaunās likmes tiks nodotas sabiedriskajai apspriešanai, bet spēkā tās varētu stāties ne agrāk par janvāri. Izskanējis, ka Ķīnai varētu tikt piemērots 20% tarifs, kas būtu papildus 25% likmei, kas šai valstij tika piemērota Trampa pirmā termiņa laikā, bet ES gadījumā tie būtu 15%, par kuriem Brisele un Vašingtona jau bija panākušas vienošanos. 15% tarifs tiek paredzēts arī Japānai, Dienvidkorejai un Taivānai.
Jāpiebilst, ka par Meksikas un Norvēģijas rīcību vēl turpinās izmeklēšana.
Rosinātie tarifi netiks ieviesti papildus jau noteiktajiem tarifiem automobiļiem, tēraudam un alumīnijam. Tie nenāks klāt arī tiem 10 līdz 12,5% tarifiem, par kuriem Trampa administrācija pavēstīja jūlijā, ar šiem pasākumiem sodot 60 valstis, kuru produkcija tiekot ražota ar piespiedu darba palīdzību, skaidro raidorganizācija "Deutsche Welle". Piemērota tiks tikai augstākā likme.
Noliedz vainu
ES trešdien paziņoja, ka izpētīs rosinātos tarifus, tomēr noraidīja Vašingtonas pārmetumus, ka 27 valstu bloks būtu veicinājis pārprodukciju. "Mēs stingri noraidām pieņēmumu, ka Eiropa ir strukturālas pārprodukcijas avots," paziņoja ES tirdzniecības komisārs Marošs Šefčovičs, paužot cerību, ka Vašingtona ievēros pagājušajā gadā panākto abu pušu tirdzniecības vienošanos. "ES un ASV ir kopīgas bažas par globālo pārprodukciju, liela daļa no kuras ir valstu veicināta un koncentrējas trešajās valstīs. Mums ir žēl, ka nav kopīgas rīcības," norādīja Eiropas Komisijas pārstāvis Olofs Gills. Pārmetumus par pārprodukcijas sekmēšanu noraidījusi arī Pekina, kas tomēr izvairījās no draudiem ķerties pie pretpasākumiem, norāda "Deutsche Welle". "Tā dēvētā "pārprodukcija" ir viltus problēma, un Ķīna iestājas pret tās izmantošanu politiskai manipulācijai," paziņoja Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvis Guo Dzjakuņs. Jāpiebilst, ka 10. janvārī beidzas "pamiers" ASV un Ķīnas tirdzniecības karā, un līdz šim nav ziņots par jaunu vienošanos tā pagarināšanai. Jaunumi šajā sakarā neizskanēja arī pēc Trampa un Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina tikšanās, kas šomēnes notika Šeņdžeņā.
Atgūt zaudētos ieņēmumus
Jaunie tarifi ir iecerēti, lai aizstātu zaudētos ieņēmumus pēc tam, kad ASV Augstākā tiesa februārī nolēma, ka Trampam nebija pilnvaru apiet Kongresu un izsludināt ārkārtējo situāciju ekonomikā, tādā veidā pamatojot vērienīgu tarifu noteikšanu praktiski visām pasaules valstīm. Tikko izziņotie tarifi savukārt balstās 1974. gadā pieņemtajā tirdzniecības likumā, kas Vašingtonai sniedz pilnvaras izmeklēt un atbildēt uz citu valstu negodīgu un diskriminējošu tirdzniecības praksi. Tramps ir atkārtoti solījis, ka tarifi palīdzēs mazināt federālā budžeta deficītu un atgriezīs Savienotajās Valstīs darba vietas rūpniecībā. Tarifi tomēr palielina inflāciju, un cenu kāpums, ko sekmējis gan karš pret Irānu, gan Trampa tarifi, bija viens no iemesliem, kas sekmēja republikāņu sakāvi novembra sākumā notikušajās vidustermiņa vēlēšanās. Daļa ekonomistu tomēr lēš, ka rosinātie tarifi lielā mērā tikai aizstās tos, kurus Tramps izsludināja pagājušā gada aprīlī, un tiem lielu ietekmi uz inflāciju un izaugsmi nevajadzētu atstāt. Trampa lēmums tomēr parāda, ka ASV prezidents ir gatavs turpināt iesākto tarifu politiku, neskatoties uz to, ka amerikāņi vidustermiņa vēlēšanās sodīja republikāņus, abās Kongresa palātās uzvaru nodrošinot demokrātiem. Demokrātu senators Rons Vaidens no Oregonas, kurš janvārī pārņems Senāta Finanšu komitejas vadību, solījis "izmantot ikvienu instrumentu manā rīcībā, lai izbeigtu Trampa tarifu haosu". Tarifus gan būs grūti atcelt pat pēc tam, kad janvārī demokrāti pārņems kontroli pār abām Kongresa palātām, jo daļai demokrātu varētu būt pozitīvs skatījums uz tarifiem, īpaši pret Ķīnu, vērtē aģentūra "Associated Press". Tramps turklāt varēs ar savām veto tiesībām bloķēt centienus tarifus atcelt.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu