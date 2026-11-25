360TV šovā “Izklausies redzēts” septītajā raidījumā Andrim Ērglim nācās izkāpt no ierastā tēla un iejusties vienas no Latvijas mūzikas spilgtākajām personībām – Ievas Akurateres – ādā. Viņa uzdevums bija izpildīt emocionālo “Zaļo dziesmu”, cenšoties notvert ne tikai dziedātājas balss tembru, bet arī viņas īpašo izteiksmes veidu.
Atveidot sievietes balsi vīrietim nav vienkāršs uzdevums, turklāt Ieva Akuratere ir māksliniece ar ļoti atpazīstamu vokālo manieri. Andrim bija jāatrod līdzsvars starp dziesmas emocionālo dziļumu un Akurateres neatkārtojamo skatuves personību.
Tomēr izaicinājums izrādījās veiksmīgs – Andris Ērglis šajā raidījumā izcīnīja uzvaru! Viņa priekšnesums ļāva pārliecinoši parādīt gan vokālās spējas, gan spēju iejusties pavisam citā mākslinieciskajā tēlā.
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360TV šovā “Izklausies redzēts” septītajā raidījumā Andrim Ērglim nācās izkāpt no ierastā tēla un iejusties vienas no Latvijas mūzikas spilgtākajām personībām – Ievas Akurateres – ādā. Viņa uzdevums bija izpildīt emocionālo “Zaļo dziesmu”, cenšoties notvert ne tikai dziedātājas balss tembru, bet arī viņas īpašo izteiksmes veidu.
Atveidot sievietes balsi vīrietim nav vienkāršs uzdevums, turklāt Ieva Akuratere ir māksliniece ar ļoti atpazīstamu vokālo manieri. Andrim bija jāatrod līdzsvars starp dziesmas emocionālo dziļumu un Akurateres neatkārtojamo skatuves personību.
Tomēr izaicinājums izrādījās veiksmīgs – Andris Ērglis šajā raidījumā izcīnīja uzvaru! Viņa priekšnesums ļāva pārliecinoši parādīt gan vokālās spējas, gan spēju iejusties pavisam citā mākslinieciskajā tēlā.
VIDEO:
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