Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) padomnieks ekonomikas jautājumos būs kādreizējais politiķis Aigars Štokenbergs, pavēstīja Valsts kancelejā.
Tajā norāda, ka Štokenberga vairāk nekā 30 gadu profesionālā pieredze aptver ekonomikas politikas veidošanu, valsts pārvaldi, uzņēmējdarbību, starptautisko investīciju piesaisti un finanšu vadību.
Štokenbergs iepriekš bijis ekonomikas ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs un tieslietu ministrs, kā arī Saeimas deputāts un kādreizējā Ministru prezidenta Aigara Kalvīša padomnieks ekonomikas jautājumos.
Viņš ir strādājis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, tostarp vadījis tās pārstāvniecību Apvienotajos Arābu Emirātos, kā arī vadījis Pasaules Bankas finansētus attīstības projektus Latvijā. Profesionālo pieredzi papildina uzņēmējdarbība un finanšu un investīciju konsultāciju sniegšana Latvijā un ārvalstīs. Štokenbergs ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs un bakalaura grādu ekonomikā.
Kā liecina publiski pieejamā informācija, jaunais Kulberga biroja štata padomnieks ir bijis Tautas partijas biedrs, viens no "Sabiedrība citai politikai" dibinātājiem, bet pēc tam - partijas "Vienotība" biedrs.
Kulberga birojā darbu sāks arī kādreizējā Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) zemkopības ministra Ulda Auguļa biroja vadītājs Māris Gelsbergs, kurš būs premjera padomnieks valsts pārvaldes un juridiskajos jautājumos. Gelsbergs bija arī biroja vadītājs Armandam Krauzem, kurš bija ZZS zemkopības minsitrs pirms Auguļa.
Savukārt ārštata padomnieks mākslīgā intelekta un valsts pārvaldes funkciju audita jautājumos būs Māris Dreimanis.
Pēc Valsts kancelejā sniegtās informācijas, Dreimanim ir vairāk nekā 25 gadu profesionālā pieredze informācijas tehnoloģiju, stratēģiskās vadības, digitālās transformācijas un organizāciju darbības efektivizācijas jomā gan privātajā sektorā, gan valsts pārvaldē.
Viņš iepriekš bijis veselības ministra padomnieks pārmaiņu vadības jautājumos un Nacionālā veselības dienesta digitālās transformācijas vadītājs, kā arī ieņēmis vadošus amatus uzņēmumos "Tet", "Exigen Services Latvia", "Emergn" un "Datamed".
Starptautiskā līmenī vadījis apjomīgas organizāciju pārvaldības un procesu pilnveides programmas, kā arī attīstījis mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās pakalpojumu virzienu.
Šobrīd Ministru prezidenta biroja vadītājs ir Mareks Gruškevics, bet Kulberga birojā ir arī konsultante protokola jautājumos Skaidrīte Zarāne, padomnieks Eiropas Savienības jautājumos Andžejs Kaševskis, padomnieks ārlietu jautājumos Ivars Liepnieks, kā arī padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos Alise Podniece. Savukārt premjera parlamentārā sekretāre ir 15. Saeimas deputāte, bijusī Ādažu novada domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone (AS).
Tāpat Ministru prezidentam ir ārštata padomnieks stratēģiskās plānošanas un jaunās ekonomikas jautājumos Didzis Dejus.
Jau ziņots, ka Saeima 17. novembrī ar 57 balsīm par un 34 balsīm pret apstiprināja Kulberga veidoto valdību. Koalīciju veido "Apvienotais saraksts" un Nacionālā apvienība. Jaunajā valdībā līdzās politiski deleģētiem ministriem darbu sākuši arī vairāki bezpartejiski nozares eksperti.
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Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) padomnieks ekonomikas jautājumos būs kādreizējais politiķis Aigars Štokenbergs, pavēstīja Valsts kancelejā.
Tajā norāda, ka Štokenberga vairāk nekā 30 gadu profesionālā pieredze aptver ekonomikas politikas veidošanu, valsts pārvaldi, uzņēmējdarbību, starptautisko investīciju piesaisti un finanšu vadību.
Štokenbergs iepriekš bijis ekonomikas ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs un tieslietu ministrs, kā arī Saeimas deputāts un kādreizējā Ministru prezidenta Aigara Kalvīša padomnieks ekonomikas jautājumos.
Viņš ir strādājis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, tostarp vadījis tās pārstāvniecību Apvienotajos Arābu Emirātos, kā arī vadījis Pasaules Bankas finansētus attīstības projektus Latvijā. Profesionālo pieredzi papildina uzņēmējdarbība un finanšu un investīciju konsultāciju sniegšana Latvijā un ārvalstīs. Štokenbergs ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs un bakalaura grādu ekonomikā.
Kā liecina publiski pieejamā informācija, jaunais Kulberga biroja štata padomnieks ir bijis Tautas partijas biedrs, viens no "Sabiedrība citai politikai" dibinātājiem, bet pēc tam - partijas "Vienotība" biedrs.
Kulberga birojā darbu sāks arī kādreizējā Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) zemkopības ministra Ulda Auguļa biroja vadītājs Māris Gelsbergs, kurš būs premjera padomnieks valsts pārvaldes un juridiskajos jautājumos. Gelsbergs bija arī biroja vadītājs Armandam Krauzem, kurš bija ZZS zemkopības minsitrs pirms Auguļa.
Savukārt ārštata padomnieks mākslīgā intelekta un valsts pārvaldes funkciju audita jautājumos būs Māris Dreimanis.
Pēc Valsts kancelejā sniegtās informācijas, Dreimanim ir vairāk nekā 25 gadu profesionālā pieredze informācijas tehnoloģiju, stratēģiskās vadības, digitālās transformācijas un organizāciju darbības efektivizācijas jomā gan privātajā sektorā, gan valsts pārvaldē.
Viņš iepriekš bijis veselības ministra padomnieks pārmaiņu vadības jautājumos un Nacionālā veselības dienesta digitālās transformācijas vadītājs, kā arī ieņēmis vadošus amatus uzņēmumos "Tet", "Exigen Services Latvia", "Emergn" un "Datamed".
Starptautiskā līmenī vadījis apjomīgas organizāciju pārvaldības un procesu pilnveides programmas, kā arī attīstījis mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās pakalpojumu virzienu.
Šobrīd Ministru prezidenta biroja vadītājs ir Mareks Gruškevics, bet Kulberga birojā ir arī konsultante protokola jautājumos Skaidrīte Zarāne, padomnieks Eiropas Savienības jautājumos Andžejs Kaševskis, padomnieks ārlietu jautājumos Ivars Liepnieks, kā arī padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos Alise Podniece. Savukārt premjera parlamentārā sekretāre ir 15. Saeimas deputāte, bijusī Ādažu novada domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone (AS).
Tāpat Ministru prezidentam ir ārštata padomnieks stratēģiskās plānošanas un jaunās ekonomikas jautājumos Didzis Dejus.
Jau ziņots, ka Saeima 17. novembrī ar 57 balsīm par un 34 balsīm pret apstiprināja Kulberga veidoto valdību. Koalīciju veido "Apvienotais saraksts" un Nacionālā apvienība. Jaunajā valdībā līdzās politiski deleģētiem ministriem darbu sākuši arī vairāki bezpartejiski nozares eksperti.
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