Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi pēc Indijas pilsones Divjas Višvanatas iesnieguma par iespējamiem draudiem, vajāšanu un naida kurināšanu, apliecina Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā.
Paziņojumā medijiem, kas izplatīts Višvanatu ģimenes vārdā, norādīts, ka Višvanata 26. oktobrī vērsusies policijā, lūdzot izvērtēt, viņasprāt, publiskas nomelnošanas un vajāšanas kampaņu, draudus, nepatiesas informācijas izplatīšanu un rasistiska rakstura izteikumus sociālajos medijos. Iesnieguma kopijas nosūtītas arī Valsts drošības dienestam, Ģenerālprokuratūrai un tiesībsargam.
Minētajā paziņojumā apgalvots, ka publiskā diskusija esot pāraugusi apvainojumos un draudos, kas skāruši arī Višvanatas ģimeni un nepilngadīgo dēlu.
Šonedēļ Višvanatu ģimene paziņoja, ka nosūtījusi iesniegumus Valsts policijā, Datu valsts inspekcijā un tiesībsargam. Iesniegumi attiecas uz iespējamiem tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību pārkāpumiem, personas datu izplatīšanu, draudiem, apvainojumiem, tostarp rasistiska rakstura apvainojumiem, kā arī citām darbībām, kurām, pēc iesniedzēju domām, nepieciešams juridisks izvērtējums.
Ģimene paziņojusi, ka ilgstošā apvainojumu, rasistisku uzbrukumu, draudu un iejaukšanās privātajā dzīvē kampaņa ir tālu pārsniegusi pieļaujamās sabiedriskās diskusijas robežas.
Tāpat Divja Višvanata jau nosūtījusi oficiālus pirmstiesas brīdinājumus par iespējamu prasību celšanu tiesā trim Latvijā publiskām personām — zinātniekam Kristapam Jaudzemam, Ancei Teterei un Ilmāram Poikānam.
Brīdinājumi ir saistīti ar publiskiem izteikumiem un tādas informācijas izplatīšanu, kuru Višvanata uzskata par nepatiesu, nepamatotu un tādu, kas kaitē viņas godam, cieņai un profesionālajai reputācijai.
Konkrēti, oficiālajā brīdinājumā profesoram Kristapam Jaudzemam Višvanata pieprasa pārtraukt viņu nomelnojošu apgalvojumu izplatīšanu un dzēst attiecīgās publikācijas un komentārus.
Valsts policijā apliecināja, ka jaunākais iesniegums ir saņemts un tiek izvērtēts. Savukārt Datu valsts inspekcijā norādīja, ka inspekcija nevar sniegt informāciju par to, vai konkrēta persona ir vērsusies DVI.
Vispārīgi inspekcijā iesniegumi tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izvērtējot tajos norādītos apstākļus un nepieciešamību veikt turpmākas darbības. Par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem tiek informēts iesniedzējs.
Saeima 15. oktobrī pieņēma likumu par pilsonības piešķiršanu Višvanatai, bet jau 22. oktobrī lēmumu atcēla, jo publiski izskanēja šaubas par viņas izglītību, zinātniskajām publikācijām un pilsonības piešķiršanas pamatojumu.
Ģenerālprokuratūrā sākta pārbaude par Višvanatas pilsonības iegūšanas procesu. Prokuratūra vērtēs arī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) "faktisko lomu un sistemātisku iesaisti" pilsonības piešķiršanas gadījumos. Pārbaudē ietvers arī faktorus, kas ietekmējuši pilsonības piešķiršanu Višvanatas vīram Kananam Višvanatam.
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Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi pēc Indijas pilsones Divjas Višvanatas iesnieguma par iespējamiem draudiem, vajāšanu un naida kurināšanu, apliecina Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā.
Paziņojumā medijiem, kas izplatīts Višvanatu ģimenes vārdā, norādīts, ka Višvanata 26. oktobrī vērsusies policijā, lūdzot izvērtēt, viņasprāt, publiskas nomelnošanas un vajāšanas kampaņu, draudus, nepatiesas informācijas izplatīšanu un rasistiska rakstura izteikumus sociālajos medijos. Iesnieguma kopijas nosūtītas arī Valsts drošības dienestam, Ģenerālprokuratūrai un tiesībsargam.
Minētajā paziņojumā apgalvots, ka publiskā diskusija esot pāraugusi apvainojumos un draudos, kas skāruši arī Višvanatas ģimeni un nepilngadīgo dēlu.
Šonedēļ Višvanatu ģimene paziņoja, ka nosūtījusi iesniegumus Valsts policijā, Datu valsts inspekcijā un tiesībsargam. Iesniegumi attiecas uz iespējamiem tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību pārkāpumiem, personas datu izplatīšanu, draudiem, apvainojumiem, tostarp rasistiska rakstura apvainojumiem, kā arī citām darbībām, kurām, pēc iesniedzēju domām, nepieciešams juridisks izvērtējums.
Ģimene paziņojusi, ka ilgstošā apvainojumu, rasistisku uzbrukumu, draudu un iejaukšanās privātajā dzīvē kampaņa ir tālu pārsniegusi pieļaujamās sabiedriskās diskusijas robežas.
Tāpat Divja Višvanata jau nosūtījusi oficiālus pirmstiesas brīdinājumus par iespējamu prasību celšanu tiesā trim Latvijā publiskām personām — zinātniekam Kristapam Jaudzemam, Ancei Teterei un Ilmāram Poikānam.
Brīdinājumi ir saistīti ar publiskiem izteikumiem un tādas informācijas izplatīšanu, kuru Višvanata uzskata par nepatiesu, nepamatotu un tādu, kas kaitē viņas godam, cieņai un profesionālajai reputācijai.
Konkrēti, oficiālajā brīdinājumā profesoram Kristapam Jaudzemam Višvanata pieprasa pārtraukt viņu nomelnojošu apgalvojumu izplatīšanu un dzēst attiecīgās publikācijas un komentārus.
Valsts policijā apliecināja, ka jaunākais iesniegums ir saņemts un tiek izvērtēts. Savukārt Datu valsts inspekcijā norādīja, ka inspekcija nevar sniegt informāciju par to, vai konkrēta persona ir vērsusies DVI.
Vispārīgi inspekcijā iesniegumi tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izvērtējot tajos norādītos apstākļus un nepieciešamību veikt turpmākas darbības. Par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem tiek informēts iesniedzējs.
Saeima 15. oktobrī pieņēma likumu par pilsonības piešķiršanu Višvanatai, bet jau 22. oktobrī lēmumu atcēla, jo publiski izskanēja šaubas par viņas izglītību, zinātniskajām publikācijām un pilsonības piešķiršanas pamatojumu.
Ģenerālprokuratūrā sākta pārbaude par Višvanatas pilsonības iegūšanas procesu. Prokuratūra vērtēs arī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) "faktisko lomu un sistemātisku iesaisti" pilsonības piešķiršanas gadījumos. Pārbaudē ietvers arī faktorus, kas ietekmējuši pilsonības piešķiršanu Višvanatas vīram Kananam Višvanatam.
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