SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) sācis sadarbību ar globālajiem satelītoperatoriem, informē LMT.
Ogres novada Meņģelē otrdien LMT demonstrēja jauno tehnoloģiju iespējas, simulējot situāciju, kurā nav pieejams ierastais mobilā tīkla pārklājums, un veicot balss un videozvanu, izmantojot satelītsakarus.
Šādi risinājumi nākotnē ļaus paplašināt sakaru pieejamību vietās, kur nav mobilā pārklājuma, un stiprināt sakaru tīkla noturību vētru un citu ārkārtas situāciju laikā, atzīmē LMT.
Uzņēmumā norāda, ka satelīttehnoloģiju integrācija mobilajos sakaros ir viens no būtiskākajiem nākamās paaudzes telekomunikāciju attīstības virzieniem. Tā paredz iespēju papildināt tradicionālo mobilo sakaru infrastruktūru ar satelītu tīkliem, tādējādi paplašinot sakaru pieejamību un mazinot atkarību no infrastruktūras uz zemes.
LMT grupas prezidents Juris Binde atzīmē, ka mērķis ir ne tikai izmantot jaunākās globālās tehnoloģijas, bet piedalīties nākamās paaudzes sakaru risinājumu attīstībā. Sadarbība ar globālajiem satelītoperatoriem ļauj šīs tehnoloģijas pārbaudīt praksē un attīstīt risinājumus, kas nākotnē paplašinās mobilo sakaru pieejamību.
Satelītsakaru pielietošana mobilā tīkla attīstībā ir daļa no plašākas LMT grupas stratēģijas, kas paredz nākamās paaudzes savienojamības risinājumu izstrādi un Latvijas iesaisti starptautiskajā kosmosa un telekomunikāciju tehnoloģiju ekosistēmā.
LMT koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 333,777 miljoni eiro, kas ir par 8,9% vairāk nekā 2024. gadā, bet grupas peļņa samazinājās par 1,6% un bija 33,409 miljoni eiro. Savukārt paša LMT apgrozījums pērn bija 196,918 miljoni eiro, kas ir par 8,3% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa saruka par 0,1% un bija 31,608 miljoni eiro.
LMT kapitālā 49% pieder Zviedrijas "Telia Company" un tās meitaskompānijai "Sonera Holding", pa 23% akciju pieder SIA "Tet" un VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC), bet 5% - SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" ("Possessor").
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SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) sācis sadarbību ar globālajiem satelītoperatoriem, informē LMT.
Ogres novada Meņģelē otrdien LMT demonstrēja jauno tehnoloģiju iespējas, simulējot situāciju, kurā nav pieejams ierastais mobilā tīkla pārklājums, un veicot balss un videozvanu, izmantojot satelītsakarus.
Šādi risinājumi nākotnē ļaus paplašināt sakaru pieejamību vietās, kur nav mobilā pārklājuma, un stiprināt sakaru tīkla noturību vētru un citu ārkārtas situāciju laikā, atzīmē LMT.
Uzņēmumā norāda, ka satelīttehnoloģiju integrācija mobilajos sakaros ir viens no būtiskākajiem nākamās paaudzes telekomunikāciju attīstības virzieniem. Tā paredz iespēju papildināt tradicionālo mobilo sakaru infrastruktūru ar satelītu tīkliem, tādējādi paplašinot sakaru pieejamību un mazinot atkarību no infrastruktūras uz zemes.
LMT grupas prezidents Juris Binde atzīmē, ka mērķis ir ne tikai izmantot jaunākās globālās tehnoloģijas, bet piedalīties nākamās paaudzes sakaru risinājumu attīstībā. Sadarbība ar globālajiem satelītoperatoriem ļauj šīs tehnoloģijas pārbaudīt praksē un attīstīt risinājumus, kas nākotnē paplašinās mobilo sakaru pieejamību.
Satelītsakaru pielietošana mobilā tīkla attīstībā ir daļa no plašākas LMT grupas stratēģijas, kas paredz nākamās paaudzes savienojamības risinājumu izstrādi un Latvijas iesaisti starptautiskajā kosmosa un telekomunikāciju tehnoloģiju ekosistēmā.
LMT koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 333,777 miljoni eiro, kas ir par 8,9% vairāk nekā 2024. gadā, bet grupas peļņa samazinājās par 1,6% un bija 33,409 miljoni eiro. Savukārt paša LMT apgrozījums pērn bija 196,918 miljoni eiro, kas ir par 8,3% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa saruka par 0,1% un bija 31,608 miljoni eiro.
LMT kapitālā 49% pieder Zviedrijas "Telia Company" un tās meitaskompānijai "Sonera Holding", pa 23% akciju pieder SIA "Tet" un VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC), bet 5% - SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" ("Possessor").
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