Igaunijas dienvidos, netālu no Latvijas robežas, vilki desmit dienu laikā divreiz uzbrukuši vienam un tam pašam aitu ganāmpulkam. Pirmajā uzbrukumā saimniecība "Rõõmu" zaudēja 20 aitas. Kad vilki atgriezās, ganāmpulku jau apsargāja visi septiņi saimniecības ganāmpulka sargsuņi. Šoreiz neviena aita necieta, bet nākamajā rītā saimnieki aplokā atrada beigtu vilku.
Pirmā uzbrukuma laikā abi sargsuņi patvērās kūtī
Valgas apriņķī, Rebasemõisa ciemā, esošajā saimniecībā tiek turētas aptuveni 700 aitas, tostarp ap 200 jēru. Kā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs ERR, pirmais vilku uzbrukums notika oktobra vidū. Aitas ganījās netālu no kūts, ar elektrisko ganu norobežotās ganībās. Ganāmpulku apsargāja divi suņi – gados vecāks suns un jauna kuce. Kad vilki iekļuva aplokā, abi suņi patvērās kūtī.
Saimniecības īpašniece Līlija Tali (Liilia Tali) portālā Maavillane.ee raksta, ka divas aitas vilki apēda turpat ganībās. Pārējās tika atrastas beigtas vai tik smagi savainotas, ka tās nācās eitanazēt. Kopumā saimniecība zaudēja 20 aitas.
Pēc saimnieces teiktā, nošķirt savainotos dzīvniekus un sadzīt pārējās aitas kūtī ģimenei palīdzējuši kaimiņi.
Pēc desmit dienām vilki atgriezās
Pēc pirmā uzbrukuma saimnieki arī no citām ganībām pārvietoja aitas tuvāk kūtij, ganāmpulka apsardzībai atstājot visus septiņus sargsuņus. To vidū ir kangali un Spānijas mastifi. Kā vēsta ERR, lielākie no šiem suņiem sver pat 70 kilogramus.
Kad pēc desmit dienām vilki atgriezās, neviena aita necieta, savukārt nākamajā rītā saimnieki aplokā atrada beigtu vilku. Pēc Tali teiktā, saimniecībā ieradies vides aizsardzības dienesta pārstāvis, kurš novērtējis, ka nogalinātais vilks ir iepriekšējā gada kucēns.
ERR raidījumā "Ringvaade" saimniece stāstīja, ka ikdienā suņi strādā pa pāriem. Tie ir apmācīti uzturēties ganāmpulka tuvumā, to nepamest un ievērot elektriskā gana norobežotās teritorijas robežas. Iestājoties tumsai, suņi sāk apsekot ganību perimetru.
Tomēr saimniece jau tagad ir nobažījusies par nākamo vasaru, kad aitas atkal būs sadalītas vairākos ganāmpulkos un izvietotas dažādās ganībās. Tad visus septiņus sargsuņus pie viena ganāmpulka atstāt nebūs iespējams.
Abu vilku baru teritorijas atrodas gan Latvijas, gan Igaunijas teritorijā
Saskaņā ar Igaunijas Vides pārvaldes (Keskkonnaamet) datiem oktobra beigās valsts kontinentālajā daļā bija zināmi vismaz 26 vilku bari, kuros konstatēti kucēni. Divu baru apdzīvotās teritorijas sniedzas abpus Latvijas un Igaunijas robežai.
Tomēr dienesta publicētajā informācijā uzbrukumi saimniecības "Rõõmu" aitu ganāmpulkam nav saistīti ar kādu no šiem diviem vilku bariem.
Šīs medību sezonas pirmajā pusē Igaunijā atļauts nomedīt 110 vilkus. Tallinas Administratīvā tiesa 12. novembrī noraidīja vides aizsardzības organizāciju lūgumu uz laiku apturēt vilku medības. Savukārt 13. novembrī Igaunijas Vides pārvalde paziņoja, ka noteiktais vilku nomedīšanas limits paliek spēkā, bet tiesvedība pēc būtības vēl turpinās.
Foto:Maavillane.ee
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Igaunijas dienvidos, netālu no Latvijas robežas, vilki desmit dienu laikā divreiz uzbrukuši vienam un tam pašam aitu ganāmpulkam. Pirmajā uzbrukumā saimniecība "Rõõmu" zaudēja 20 aitas. Kad vilki atgriezās, ganāmpulku jau apsargāja visi septiņi saimniecības ganāmpulka sargsuņi. Šoreiz neviena aita necieta, bet nākamajā rītā saimnieki aplokā atrada beigtu vilku.
Pirmā uzbrukuma laikā abi sargsuņi patvērās kūtī
Valgas apriņķī, Rebasemõisa ciemā, esošajā saimniecībā tiek turētas aptuveni 700 aitas, tostarp ap 200 jēru. Kā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs ERR, pirmais vilku uzbrukums notika oktobra vidū. Aitas ganījās netālu no kūts, ar elektrisko ganu norobežotās ganībās. Ganāmpulku apsargāja divi suņi – gados vecāks suns un jauna kuce. Kad vilki iekļuva aplokā, abi suņi patvērās kūtī.
Saimniecības īpašniece Līlija Tali (Liilia Tali) portālā Maavillane.ee raksta, ka divas aitas vilki apēda turpat ganībās. Pārējās tika atrastas beigtas vai tik smagi savainotas, ka tās nācās eitanazēt. Kopumā saimniecība zaudēja 20 aitas.
Pēc saimnieces teiktā, nošķirt savainotos dzīvniekus un sadzīt pārējās aitas kūtī ģimenei palīdzējuši kaimiņi.
Pēc desmit dienām vilki atgriezās
Pēc pirmā uzbrukuma saimnieki arī no citām ganībām pārvietoja aitas tuvāk kūtij, ganāmpulka apsardzībai atstājot visus septiņus sargsuņus. To vidū ir kangali un Spānijas mastifi. Kā vēsta ERR, lielākie no šiem suņiem sver pat 70 kilogramus.
Kad pēc desmit dienām vilki atgriezās, neviena aita necieta, savukārt nākamajā rītā saimnieki aplokā atrada beigtu vilku. Pēc Tali teiktā, saimniecībā ieradies vides aizsardzības dienesta pārstāvis, kurš novērtējis, ka nogalinātais vilks ir iepriekšējā gada kucēns.
ERR raidījumā "Ringvaade" saimniece stāstīja, ka ikdienā suņi strādā pa pāriem. Tie ir apmācīti uzturēties ganāmpulka tuvumā, to nepamest un ievērot elektriskā gana norobežotās teritorijas robežas. Iestājoties tumsai, suņi sāk apsekot ganību perimetru.
Tomēr saimniece jau tagad ir nobažījusies par nākamo vasaru, kad aitas atkal būs sadalītas vairākos ganāmpulkos un izvietotas dažādās ganībās. Tad visus septiņus sargsuņus pie viena ganāmpulka atstāt nebūs iespējams.
Abu vilku baru teritorijas atrodas gan Latvijas, gan Igaunijas teritorijā
Saskaņā ar Igaunijas Vides pārvaldes (Keskkonnaamet) datiem oktobra beigās valsts kontinentālajā daļā bija zināmi vismaz 26 vilku bari, kuros konstatēti kucēni. Divu baru apdzīvotās teritorijas sniedzas abpus Latvijas un Igaunijas robežai.
Tomēr dienesta publicētajā informācijā uzbrukumi saimniecības "Rõõmu" aitu ganāmpulkam nav saistīti ar kādu no šiem diviem vilku bariem.
Šīs medību sezonas pirmajā pusē Igaunijā atļauts nomedīt 110 vilkus. Tallinas Administratīvā tiesa 12. novembrī noraidīja vides aizsardzības organizāciju lūgumu uz laiku apturēt vilku medības. Savukārt 13. novembrī Igaunijas Vides pārvalde paziņoja, ka noteiktais vilku nomedīšanas limits paliek spēkā, bet tiesvedība pēc būtības vēl turpinās.
Foto:Maavillane.ee
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
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