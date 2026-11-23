Valsts prezidenta rīkotajā 18. novembra svinīgajā pieņemšanā divu viesu tērpi izcēlās ar pārsteidzošu līdzību. Gan Ministru prezidenta sieva Anna Kulberga, gan Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe uz svinībām ieradās koši sarkanās vakarkleitās ar apmetņa elementiem.
Abu kleitu līdzību radīja gan košais sarkanais tonis, gan apmetņa detaļas. Katru tērpu gan darinājis cits modes zīmols, un abu kleitu cenas šķir aptuveni 1000 eiro.
Kā vēsta izdevums "Jauns&Privāts", Kulberga valsts svētku pieņemšanai bija izvēlējusies Latvijas dizaineres Ivetas Vecmanes darinājumu. Vakartērps ir no šā rudens un ziemas kolekcijas "Melancholia XV Morphine". Tā cena ir 1300 eiro.
Šmite-Roķes izvēle bija zīmola "Kraimond" vakarkleita. Pēc izdevuma ziņotā, tās cena ir aptuveni 300 eiro.
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Valsts prezidenta rīkotajā 18. novembra svinīgajā pieņemšanā divu viesu tērpi izcēlās ar pārsteidzošu līdzību. Gan Ministru prezidenta sieva Anna Kulberga, gan Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe uz svinībām ieradās koši sarkanās vakarkleitās ar apmetņa elementiem.
Abu kleitu līdzību radīja gan košais sarkanais tonis, gan apmetņa detaļas. Katru tērpu gan darinājis cits modes zīmols, un abu kleitu cenas šķir aptuveni 1000 eiro.
Kā vēsta izdevums "Jauns&Privāts", Kulberga valsts svētku pieņemšanai bija izvēlējusies Latvijas dizaineres Ivetas Vecmanes darinājumu. Vakartērps ir no šā rudens un ziemas kolekcijas "Melancholia XV Morphine". Tā cena ir 1300 eiro.
Šmite-Roķes izvēle bija zīmola "Kraimond" vakarkleita. Pēc izdevuma ziņotā, tās cena ir aptuveni 300 eiro.
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