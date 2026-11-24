Pēc tā sauktās Višvanatgeitas jeb Latvijas pilsonības prasīšanas skandāla, kurā ierautas Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) augstākās amatpersonas, vairāk nekā 70 LZA īstenie un korespondētājlocekļi parakstījuši pieprasījumu par uzticības balsojumu akadēmijas pašreizējam prezidentam Ivaram Kalviņam.
Jautājums iekļauts 26. novembra pilnsapulces darba kārtībā. Par Latvijas Zinātņu akadēmijas vēsturi un lomu mūsdienās rakstījām "Latvijas Avīzes" 19. novembra publikācijā "LZA starp Silīcija un bēdu ieleju". Šajā numurā – pirms akadēmijas vēsturē līdz šim nebijuša balsojuma saruna ar LZA īsteno locekli, Latvijas Universitātes profesoru, fiziķi Vjačeslavu Kaščejevu.
Vai pēc skandāla, kurā cieši iesaistīta LZA, Latvijas pētniekiem starptautiskajā zinātnes vidē nākas sarkt?
V. Kaščejevs: Konkrētus zinātniekus un institūcijas vērtē pēc viņu veikuma un spējām, nevis piederības LZA, līdz ar to akadēmiskajā vidē notikušajam nav plašas atbalss. Taču, protams, šis notikums negatīvi ietekmē valsts un akadēmijas tēlu.