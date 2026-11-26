ASV sūtnis Džareds Kušners trešdien brīdināja no jebkādas eskalācijas Krievijas-Ukrainas karā, kuru viņš nosauca par "pastarpinātu karu, kurā Eiropa finansē un apbruņo Ukrainu pret Krieviju".
Kušners, kurš ir ASV prezidenta Donalda Trampa znots un izraudzīts starpnieks sarunās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, intervijā Vācijas ziņu podkāstam "MD Meets" brīdināja, ka "nevajadzētu lielu pārrēķināšanos, lai šī lieta (karš) strauji saasinātos".
Pēc vairākām sarunu kārtām, kurās Kušneram un citam ASV sūtnim Stīvam Vitkofam neizdevās pārvarēt domstarpības starp Kijivu un Kremli, Kušners atzina, ka jautājums par teritoriju Ukrainas austrumos, uz kuru pretendē Maskava, vēl arvien ir klupšanas akmens.
"Es ar Stīvu daudzās [sarunu] stundās ar prezidentu Putinu un krievu komandu esam sapratuši, ka teritoriālais jautājums tieši tagad ir neliels strupceļš," sacīja Kušners.
Viņš arī apsūdzēja liekulībā Eiropu, kas turpina tērēt lielas naudas summas par Krievijas energoresursiem, vienlaikus atbalstot Ukrainu.
"Eiropa šī konflikta laika ir nopirkusi no Krievijas [fosilo degvielu] par vairāk nekā 250 miljardiem ASV dolāru," apgalvoja Kušners.
"Tāpēc es domāju, ka Eiropa šī konflikta laikā patiesībā samaksājusi Krievijai vairāk nekā Ukrainai, ja manis redzētie dati ir pareizi."
Intervijā izdevniecības "Axel Springer" vadītājam Matiasam Depfneram, izsakoties par Putinu, Kušners sacīja: "Cilvēkiem var patikt vai nepatikt tas, ko viņš ir darījis, bet viņš noteikti ir politikas lielmeistars. Viņš ir vēsturiska personība."
"Pēc mūsu ar Stīvu [Vitkofu] novērtējuma Putins ne tikai vēlas mieru, viņš vēlas mēģināt mainīt attiecības ar Ameriku, un viņš noteikti vēlas mēģināt atrast, iespējams, veidu, kā sākt visu no jauna. Kas zina, vai tiešām tādi ir viņa nodomi un vai tas vispār ir iespējams," klāstīja Trampa znots.
Kopumā sarunā par karu un centieniem sākt miera sarunas Kušners vairākkārt atkārtoja tēzes, kas sakrīt ar dažiem Krievijas vadības un Krievijas propagandas vēstījumiem, allaž piebilstot, ka viņš un Vitkofs esot neitrāli starpnieki.
Kušners apgalvoja, ka Krievijai Rietumi esot uzbrukuši "reizi simt gados pēdējā tūkstošgadē".
Kara sākums, pēc viņa teiktā, bija brīdis, kad ASV prezidents Džo Baidens "uzaicināja Ukrainu pievienoties NATO".
Kara iemesls, kā viņš uzskata, ir tas, ka NATO paplašināšanās apdraud Krievijas drošību.
Eiropieši, pēc Kušnera teiktā, netika uzaicināti uz trīspusējām sarunām Abū Dabī, jo "Putins redz daudz provokatīvu paziņojumu un provokatīvu rīcību no Eiropas puses".
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
ASV sūtnis Džareds Kušners trešdien brīdināja no jebkādas eskalācijas Krievijas-Ukrainas karā, kuru viņš nosauca par "pastarpinātu karu, kurā Eiropa finansē un apbruņo Ukrainu pret Krieviju".
Kušners, kurš ir ASV prezidenta Donalda Trampa znots un izraudzīts starpnieks sarunās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, intervijā Vācijas ziņu podkāstam "MD Meets" brīdināja, ka "nevajadzētu lielu pārrēķināšanos, lai šī lieta (karš) strauji saasinātos".
Pēc vairākām sarunu kārtām, kurās Kušneram un citam ASV sūtnim Stīvam Vitkofam neizdevās pārvarēt domstarpības starp Kijivu un Kremli, Kušners atzina, ka jautājums par teritoriju Ukrainas austrumos, uz kuru pretendē Maskava, vēl arvien ir klupšanas akmens.
"Es ar Stīvu daudzās [sarunu] stundās ar prezidentu Putinu un krievu komandu esam sapratuši, ka teritoriālais jautājums tieši tagad ir neliels strupceļš," sacīja Kušners.
Viņš arī apsūdzēja liekulībā Eiropu, kas turpina tērēt lielas naudas summas par Krievijas energoresursiem, vienlaikus atbalstot Ukrainu.
"Eiropa šī konflikta laika ir nopirkusi no Krievijas [fosilo degvielu] par vairāk nekā 250 miljardiem ASV dolāru," apgalvoja Kušners.
"Tāpēc es domāju, ka Eiropa šī konflikta laikā patiesībā samaksājusi Krievijai vairāk nekā Ukrainai, ja manis redzētie dati ir pareizi."
Intervijā izdevniecības "Axel Springer" vadītājam Matiasam Depfneram, izsakoties par Putinu, Kušners sacīja: "Cilvēkiem var patikt vai nepatikt tas, ko viņš ir darījis, bet viņš noteikti ir politikas lielmeistars. Viņš ir vēsturiska personība."
"Pēc mūsu ar Stīvu [Vitkofu] novērtējuma Putins ne tikai vēlas mieru, viņš vēlas mēģināt mainīt attiecības ar Ameriku, un viņš noteikti vēlas mēģināt atrast, iespējams, veidu, kā sākt visu no jauna. Kas zina, vai tiešām tādi ir viņa nodomi un vai tas vispār ir iespējams," klāstīja Trampa znots.
Kopumā sarunā par karu un centieniem sākt miera sarunas Kušners vairākkārt atkārtoja tēzes, kas sakrīt ar dažiem Krievijas vadības un Krievijas propagandas vēstījumiem, allaž piebilstot, ka viņš un Vitkofs esot neitrāli starpnieki.
Kušners apgalvoja, ka Krievijai Rietumi esot uzbrukuši "reizi simt gados pēdējā tūkstošgadē".
Kara sākums, pēc viņa teiktā, bija brīdis, kad ASV prezidents Džo Baidens "uzaicināja Ukrainu pievienoties NATO".
Kara iemesls, kā viņš uzskata, ir tas, ka NATO paplašināšanās apdraud Krievijas drošību.
Eiropieši, pēc Kušnera teiktā, netika uzaicināti uz trīspusējām sarunām Abū Dabī, jo "Putins redz daudz provokatīvu paziņojumu un provokatīvu rīcību no Eiropas puses".
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu