Automašīnu atpakaļskata spoguļi ir iekārots guvums garnadžiem – tos iespējams salīdzinoši viegli noņemt un vēlāk pārdot tālāk. Ar šādu situāciju saskārušies arī Iļģuciema iedzīvotāji, kuri vienā naktī palikuši bez automašīnu spoguļiem, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Inita svētdienas rītā, kā ierasts, devās uz savu Audi A6, taču brauciens tā arī nesākās. No automašīnas bija pazuduši abi atpakaļskata spoguļi. Sākotnējam šokam sekoja policijas izsaukšana – ekipāža ieradās aptuveni 15 minūšu laikā, lai pieņemtu iesniegumu. Sievietei ir KASKO apdrošināšana, tomēr tas nemazina nepatīkamo pārsteigumu un rūpes par automašīnas remontu.
Vēlāk Inita saņēma arī apkaimes videonovērošanas kameru ierakstus, kuros redzams iespējamais zaglis. Pēc viņas teiktā, tajā pašā naktī līdzīgs gadījums noticis arī Lidoņu ielā. Vai zādzības saistītas, pagaidām nav zināms.
Zagļu uzmanības lokā bieži nonāk BMW, Volvo, Audi un Mercedes-Benz automašīnu spoguļi. Nozagtās detaļas var nonākt sludinājumu portālos, Facebook Marketplace vai specializētās auto detaļu grupās, kur tās piedāvā par zemāku cenu nekā oficiālajos servisos. Tādējādi kāda automašīnas remontam nepieciešamā detaļa var izrādīties cita spēkrata īpašniekam nozagtais īpašums.
Videonovērošanas ieraksti var palīdzēt policijai noskaidrot notikušā apstākļus un iespējamo vainīgo. Tikmēr Iļģuciema iedzīvotājiem atliek gaidīt, kad automašīnas atkal būs iespējams izmantot pilnvērtīgi.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Automašīnu atpakaļskata spoguļi ir iekārots guvums garnadžiem – tos iespējams salīdzinoši viegli noņemt un vēlāk pārdot tālāk. Ar šādu situāciju saskārušies arī Iļģuciema iedzīvotāji, kuri vienā naktī palikuši bez automašīnu spoguļiem, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Inita svētdienas rītā, kā ierasts, devās uz savu Audi A6, taču brauciens tā arī nesākās. No automašīnas bija pazuduši abi atpakaļskata spoguļi. Sākotnējam šokam sekoja policijas izsaukšana – ekipāža ieradās aptuveni 15 minūšu laikā, lai pieņemtu iesniegumu. Sievietei ir KASKO apdrošināšana, tomēr tas nemazina nepatīkamo pārsteigumu un rūpes par automašīnas remontu.
Vēlāk Inita saņēma arī apkaimes videonovērošanas kameru ierakstus, kuros redzams iespējamais zaglis. Pēc viņas teiktā, tajā pašā naktī līdzīgs gadījums noticis arī Lidoņu ielā. Vai zādzības saistītas, pagaidām nav zināms.
Zagļu uzmanības lokā bieži nonāk BMW, Volvo, Audi un Mercedes-Benz automašīnu spoguļi. Nozagtās detaļas var nonākt sludinājumu portālos, Facebook Marketplace vai specializētās auto detaļu grupās, kur tās piedāvā par zemāku cenu nekā oficiālajos servisos. Tādējādi kāda automašīnas remontam nepieciešamā detaļa var izrādīties cita spēkrata īpašniekam nozagtais īpašums.
Videonovērošanas ieraksti var palīdzēt policijai noskaidrot notikušā apstākļus un iespējamo vainīgo. Tikmēr Iļģuciema iedzīvotājiem atliek gaidīt, kad automašīnas atkal būs iespējams izmantot pilnvērtīgi.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu