Linn saviem klausītājiem nodod dubultsinglu "Sevi jaunu iepazīt" un tā otru versiju "Gardens" angļu valodā — skaņdarbu, kurš savu īsto brīdi ir gaidījis vairākus gadus.
Ir dziesmas, kuras atnāk ātri un viegli, un ir tādas, kurām nepieciešams laiks, lai atrastu savu īsto skanējumu un īsto brīdi satikt klausītāju. "Sevi jaunu iepazīt" ir līdz šim emocionālākā un personiskākā dziesma Linn daiļradē. Kā pati Linn stāsta: "Šī dziesma man ir ļoti tuva, jo šis ir atklātākais, kāda es jebkad esmu bijusi saviem klausītājiem. Dziesmas vēstījums ir viss, kā esmu jutusies jau ilgi, un jūtos ļoti saviļņota, ka spēju to beidzot izteikt vārdos un nodot jums." "Sevi jaunu iepazīt" ir stāsts par pārmaiņām, sevis atrašanu un prioritizēšanu.
Dziesma tapusi pirms vairākiem gadiem. Sākotnēji tā bijusi tikai angļu valodā, taču Linn vēlējās to pārtulkot arī latviešu valodā, lai to sadzirdētu vairāk klausītāju. Šī iecere īstenojās, sadarbojoties ar grupas "Astro'n'out" un "MAARMAAR" solisti un dziesmu autori Māru Upmani-Holšteinu, kopīgi radot dziesmai "Gardens" latvisko versiju — "Sevi jaunu iepazīt".
"Neliegšos, ka šis tulkošanas process man bija visai grūts. Sākumā likās, ka es burtiski pārtulkošu visu domu, kuru biju ielikusi "Gardens", taču Māra no manis spēja izvilkt arvien jaunas emocijas un atziņas, kas pārvērta šo man seno dziesmas stāstu par aktuālu emociju buķeti. Par to es viņai būšu vienmēr pateicīga," par dziesmas rakstīšanas procesu izsakās Linn. "Varbūt dažām dziesmām, gluži kā mums pašiem, vienkārši ir nepieciešams laiks, lai kļūtu par to, kam tām jābūt."
Dziesmas tapšanā piedalījušies arī jau pieredzējušie producenti — Rūdolfs Ozols un Andis Ansons.
Pēdējos gadus Linn sadarbojas ar tādiem māksliniekiem kā grupu "Prāta vētra", "Astro'n'out", "Instrumenti", Jāni Šipkēvicu jeb "Shipsea", hiphopa izpildītāju Edavārdi un daudziem citiem māksliniekiem. Ikdienā Linn palīdz realizēties jauniem un jau pieredzējušiem dziedātājiem kā vokālā pasniedzēja, darbojas Kristīnes Prauliņas vadītajā Rīgas Gospelkorī un aktīvi strādā pie sava debijas albuma, kuru dzirdēsiet jau pavisam drīz.
Ja vēlies piedzīvot Linn mūziku koncertā, to vari darīt jau trešajā adventē viņas Ziemassvētku koncertā "Mirklis gaismas". Koncertā Linn uzstāsies kopā ar ģitāristu Rūdolfu Ozolu un izpildīs gan visiem zināmas, iemīļotas Ziemassvētku dziesmas, gan arī savu daiļradi, iekļaujot jauno singlu "Sevi jaunu iepazīt".
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Linn saviem klausītājiem nodod dubultsinglu "Sevi jaunu iepazīt" un tā otru versiju "Gardens" angļu valodā — skaņdarbu, kurš savu īsto brīdi ir gaidījis vairākus gadus.
Ir dziesmas, kuras atnāk ātri un viegli, un ir tādas, kurām nepieciešams laiks, lai atrastu savu īsto skanējumu un īsto brīdi satikt klausītāju. "Sevi jaunu iepazīt" ir līdz šim emocionālākā un personiskākā dziesma Linn daiļradē. Kā pati Linn stāsta: "Šī dziesma man ir ļoti tuva, jo šis ir atklātākais, kāda es jebkad esmu bijusi saviem klausītājiem. Dziesmas vēstījums ir viss, kā esmu jutusies jau ilgi, un jūtos ļoti saviļņota, ka spēju to beidzot izteikt vārdos un nodot jums." "Sevi jaunu iepazīt" ir stāsts par pārmaiņām, sevis atrašanu un prioritizēšanu.
Dziesma tapusi pirms vairākiem gadiem. Sākotnēji tā bijusi tikai angļu valodā, taču Linn vēlējās to pārtulkot arī latviešu valodā, lai to sadzirdētu vairāk klausītāju. Šī iecere īstenojās, sadarbojoties ar grupas "Astro'n'out" un "MAARMAAR" solisti un dziesmu autori Māru Upmani-Holšteinu, kopīgi radot dziesmai "Gardens" latvisko versiju — "Sevi jaunu iepazīt".
"Neliegšos, ka šis tulkošanas process man bija visai grūts. Sākumā likās, ka es burtiski pārtulkošu visu domu, kuru biju ielikusi "Gardens", taču Māra no manis spēja izvilkt arvien jaunas emocijas un atziņas, kas pārvērta šo man seno dziesmas stāstu par aktuālu emociju buķeti. Par to es viņai būšu vienmēr pateicīga," par dziesmas rakstīšanas procesu izsakās Linn. "Varbūt dažām dziesmām, gluži kā mums pašiem, vienkārši ir nepieciešams laiks, lai kļūtu par to, kam tām jābūt."
Dziesmas tapšanā piedalījušies arī jau pieredzējušie producenti — Rūdolfs Ozols un Andis Ansons.
Pēdējos gadus Linn sadarbojas ar tādiem māksliniekiem kā grupu "Prāta vētra", "Astro'n'out", "Instrumenti", Jāni Šipkēvicu jeb "Shipsea", hiphopa izpildītāju Edavārdi un daudziem citiem māksliniekiem. Ikdienā Linn palīdz realizēties jauniem un jau pieredzējušiem dziedātājiem kā vokālā pasniedzēja, darbojas Kristīnes Prauliņas vadītajā Rīgas Gospelkorī un aktīvi strādā pie sava debijas albuma, kuru dzirdēsiet jau pavisam drīz.
Ja vēlies piedzīvot Linn mūziku koncertā, to vari darīt jau trešajā adventē viņas Ziemassvētku koncertā "Mirklis gaismas". Koncertā Linn uzstāsies kopā ar ģitāristu Rūdolfu Ozolu un izpildīs gan visiem zināmas, iemīļotas Ziemassvētku dziesmas, gan arī savu daiļradi, iekļaujot jauno singlu "Sevi jaunu iepazīt".
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