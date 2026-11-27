Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns vēlētos tikties ar Ģenerālprokuratūras pārstāvjiem, lai pārrunātu, vai situācijā, līdz kurai nonākusi Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic", saskatāmas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, viņš ceturtdien sacīja Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums".
Šādu ieceri ministrs pauda, atbildot uz jautājumiem par iespējamo amatpersonu kriminālatbildību saistībā ar dzelzceļa projektu "Rail Baltica". Lipšāns, kurš iepriekš bija šī projekta parlamentārās izmeklēšanas komisijas konsultants, norādīja, ka saskata pamatu amatpersonu kriminālatbildībai, taču izvairījās nosaukt konkrētus uzvārdus.
Viņa vērtējumā, projektā visvairāk izgaismojusies bezdarbība un tas, ka atsevišķi cilvēki šaurā lokā bez atbilstošām zināšanām lēmuši par nozīmīgiem jautājumiem. Politiskās amatpersonas varējušas iesaistīties vairāk. Ministrs piebilda, ka labprāt ar Ģenerālprokuratūru pārrunātu arī iespējamas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes saistībā ar "airBaltic" pašreizējo situāciju.
Runājot par lidsabiedrības finanšu stabilizēšanu, Lipšāns norādīja, ka ar premjeru vienojies par martu kā atskaites punktu, kad vērtēt, vai uzņēmums izpildījis nepieciešamos uzdevumus. Līdz pavasarim tiek sagaidīta gan stratēģiskā investora piesaiste, gan jauns kreditors, kurš būtu gatavs pārfinansēt 350 miljonu eiro aizņēmumu uz ilgāku termiņu un ar zemākiem procentiem.
Ja tas neizdosies, valstij būtu jāiegulda budžeta līdzekļi uzņēmuma darbībā un pamatkapitālā, atzina ministrs. Jautāts par iespējamā ieguldījuma apmēru, viņš minēja 350 miljonu eiro aizdevumu un 125 miljonu eiro ieguldījumu pamatkapitālā. Lipšāns atzina, ka šāds scenārijs ir iespējams un risks ir diezgan liels.
Ministrs iecerējis reizi mēnesī vērtēt restrukturizācijas progresu un par to ziņot valdībai, Saeimai un arī medijiem.
Skaidrojot valsts galvojuma nepieciešamību otrās finansējuma daļas saņemšanai, Lipšāns norādīja, ka pirmā finansējuma daļa 175 miljonu eiro apmērā bija nodrošināta ar ķīlu, savukārt otrajai daļai šādas ķīlas nav.
Jautāts, vai valsts galvojums būs nepieciešams arī trešajai finansējuma daļai 50 miljonu eiro apmērā, ministrs sacīja, ka patlaban šādu indikāciju nav. Arī konsultanti norādījuši, ka trešajai daļai valsts galvojumam nevajadzētu būt nepieciešamam. Lipšāns uzsvēra, ka svarīgākais būtu panākt, lai šo finansējuma daļu nevajadzētu izmantot.
Raidījumā tika apspriesti arī restrukturizācijas plānā paredzētie termiņi, tostarp līdz 23. decembrim noslēdzamās vienošanās ar vairākiem sadarbības partneriem. Lipšāns skaidroja, ka noteikto mērķu nesasniegšanas gadījumā finansētājs var pārskatīt savu interesi turpināt finansēšanu. Pēc ministra teiktā, mērķu neizpilde patlaban pati par sevi neradītu papildu finanšu saistības valstij, taču finansētājs varētu atteikties turpināt finansēšanu un pieprasīt jau piešķirtā, nodrošinātā un galvotā finansējuma atmaksu.
Savukārt sākotnēji noteiktie termiņi vienošanos panākšanai ar potenciālajiem investoriem, visticamāk, tiks pārbīdīti, jo plāna izstrādē tie noteikti pārāk ambiciozi, sacīja Lipšāns. Viņaprāt, gaidīt vienošanos ar stratēģisko investoru brīdī, kad restrukturizācija faktiski ir tikai pusē, ir pāragri.
Stratēģiskā investora meklēšanā iesaistījies premjers un piesaistītie pieredzējušie ārvalstu konsultanti, kuri arī risina sarunas ar kreditoriem. Ministrs norādīja, ka patlaban viņam nav pamata konsultantiem neuzticēties.
Lipšāns arī pauda, ka aktualizējis nepieciešamību pārskatīt ar "airBaltic" restrukturizāciju saistītās informācijas pieejamības ierobežojumus. Viņš vērsa uzmanību, ka valdībā jautājumus skata slepenā režīmā vai ierobežotā pieejamībā, lai gan ASV attiecīgā informācija ir publiski pieejama.
Atbildot uz jautājumu, ko teikt cilvēkiem, kuri iegādājas "airBaltic" biļetes, ministrs pauda, ka tās var pirkt. Vienlaikus viņš atzina, ka uzņēmuma atlabšanas procesā riskus nevar izslēgt un būtu nepareizi apgalvot, ka viss ir kārtībā. Tomēr, kamēr turpinās restrukturizācija, būtu pāragri secināt, ka uzņēmums nav glābjams, sacīja ministrs.
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Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns vēlētos tikties ar Ģenerālprokuratūras pārstāvjiem, lai pārrunātu, vai situācijā, līdz kurai nonākusi Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic", saskatāmas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, viņš ceturtdien sacīja Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums".
Šādu ieceri ministrs pauda, atbildot uz jautājumiem par iespējamo amatpersonu kriminālatbildību saistībā ar dzelzceļa projektu "Rail Baltica". Lipšāns, kurš iepriekš bija šī projekta parlamentārās izmeklēšanas komisijas konsultants, norādīja, ka saskata pamatu amatpersonu kriminālatbildībai, taču izvairījās nosaukt konkrētus uzvārdus.
Viņa vērtējumā, projektā visvairāk izgaismojusies bezdarbība un tas, ka atsevišķi cilvēki šaurā lokā bez atbilstošām zināšanām lēmuši par nozīmīgiem jautājumiem. Politiskās amatpersonas varējušas iesaistīties vairāk. Ministrs piebilda, ka labprāt ar Ģenerālprokuratūru pārrunātu arī iespējamas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes saistībā ar "airBaltic" pašreizējo situāciju.
Runājot par lidsabiedrības finanšu stabilizēšanu, Lipšāns norādīja, ka ar premjeru vienojies par martu kā atskaites punktu, kad vērtēt, vai uzņēmums izpildījis nepieciešamos uzdevumus. Līdz pavasarim tiek sagaidīta gan stratēģiskā investora piesaiste, gan jauns kreditors, kurš būtu gatavs pārfinansēt 350 miljonu eiro aizņēmumu uz ilgāku termiņu un ar zemākiem procentiem.
Ja tas neizdosies, valstij būtu jāiegulda budžeta līdzekļi uzņēmuma darbībā un pamatkapitālā, atzina ministrs. Jautāts par iespējamā ieguldījuma apmēru, viņš minēja 350 miljonu eiro aizdevumu un 125 miljonu eiro ieguldījumu pamatkapitālā. Lipšāns atzina, ka šāds scenārijs ir iespējams un risks ir diezgan liels.
Ministrs iecerējis reizi mēnesī vērtēt restrukturizācijas progresu un par to ziņot valdībai, Saeimai un arī medijiem.
Skaidrojot valsts galvojuma nepieciešamību otrās finansējuma daļas saņemšanai, Lipšāns norādīja, ka pirmā finansējuma daļa 175 miljonu eiro apmērā bija nodrošināta ar ķīlu, savukārt otrajai daļai šādas ķīlas nav.
Jautāts, vai valsts galvojums būs nepieciešams arī trešajai finansējuma daļai 50 miljonu eiro apmērā, ministrs sacīja, ka patlaban šādu indikāciju nav. Arī konsultanti norādījuši, ka trešajai daļai valsts galvojumam nevajadzētu būt nepieciešamam. Lipšāns uzsvēra, ka svarīgākais būtu panākt, lai šo finansējuma daļu nevajadzētu izmantot.
Raidījumā tika apspriesti arī restrukturizācijas plānā paredzētie termiņi, tostarp līdz 23. decembrim noslēdzamās vienošanās ar vairākiem sadarbības partneriem. Lipšāns skaidroja, ka noteikto mērķu nesasniegšanas gadījumā finansētājs var pārskatīt savu interesi turpināt finansēšanu. Pēc ministra teiktā, mērķu neizpilde patlaban pati par sevi neradītu papildu finanšu saistības valstij, taču finansētājs varētu atteikties turpināt finansēšanu un pieprasīt jau piešķirtā, nodrošinātā un galvotā finansējuma atmaksu.
Savukārt sākotnēji noteiktie termiņi vienošanos panākšanai ar potenciālajiem investoriem, visticamāk, tiks pārbīdīti, jo plāna izstrādē tie noteikti pārāk ambiciozi, sacīja Lipšāns. Viņaprāt, gaidīt vienošanos ar stratēģisko investoru brīdī, kad restrukturizācija faktiski ir tikai pusē, ir pāragri.
Stratēģiskā investora meklēšanā iesaistījies premjers un piesaistītie pieredzējušie ārvalstu konsultanti, kuri arī risina sarunas ar kreditoriem. Ministrs norādīja, ka patlaban viņam nav pamata konsultantiem neuzticēties.
Lipšāns arī pauda, ka aktualizējis nepieciešamību pārskatīt ar "airBaltic" restrukturizāciju saistītās informācijas pieejamības ierobežojumus. Viņš vērsa uzmanību, ka valdībā jautājumus skata slepenā režīmā vai ierobežotā pieejamībā, lai gan ASV attiecīgā informācija ir publiski pieejama.
Atbildot uz jautājumu, ko teikt cilvēkiem, kuri iegādājas "airBaltic" biļetes, ministrs pauda, ka tās var pirkt. Vienlaikus viņš atzina, ka uzņēmuma atlabšanas procesā riskus nevar izslēgt un būtu nepareizi apgalvot, ka viss ir kārtībā. Tomēr, kamēr turpinās restrukturizācija, būtu pāragri secināt, ka uzņēmums nav glābjams, sacīja ministrs.
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