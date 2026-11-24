Vairāk nekā ceturtā daļa jeb 28% Latvijas iedzīvotāju vislabprātāk mājokli iegādātos galvaspilsētā Rīgā, noskaidrots Luminor bankas aptaujā. Savukārt par otru iecienītāko vietu mājokļa iegādei iedzīvotāji atzīst lauku reģionus — tos izvēlētos 14% aptaujāto, dodot priekšroku lauku apkārtnei nevis lielajām reģionu pilsētām. No pilsētām ārpus Rīgas visbiežāk iedzīvotāji izvēlētos dzīvot Jūrmalā, Liepājā, Cēsīs un Ventspilī.
Rīga īpaši augstu popularitāti ieņem tieši jauniešu vidū — 43% iedzīvotāju 18-29 gadu vecumā izvēlētos mājokli Rīgā, kamēr iedzīvotāji 50-60 gadu vecumā labprāt iegādei izvēlētos mājokli lauku reģionos. Stabilu iedzīvotāju interesi par mājokļiem galvaspilsētā un tās tuvākajā apkārtnē apliecina arī Luminor bankas mājokļu kreditēšanas dati. Rīga veido aptuveni 55% no visiem izsniegtajiem aizdevumiem, savukārt Pierīga — ap 40%. Pierīgā jau ilgstoši novērojams izteikts pieprasījums pēc īpašumiem tieši Mārupes novadā.
"Pēdējos gados novērojams, ka mājokļu būvniecība aktivizējusies arī reģionos. Liepājā, Valmierā, Kuldīgā un Smiltenē notiek daudzdzīvokļu ēku būvniecība. Tā ir loģiska attīstības gaita, ņemot vērā, ka dzīvesvietas un mājokļu attīstība notiek tur, kur vietējā ekonomika rada darbavietas, piesaista iedzīvotājus, attīsta infrastruktūru un rada jaunas iespējas. Kopumā Latvijā šobrīd vērojama stabila hipotekārā kredītportfeļa izaugsme — šī gada 2. ceturksnī izsniegto kredītu apmērs pieaudzis par 2,6% jeb vairāk nekā 141 miljonu eiro. Latvijas mājokļu cenas ir pietiekamas, lai būvniecība būtu pamatota un mājokļu iegādes cenas iedzīvotājiem joprojām ir izdevīgākas nekā Lietuvā un Igaunijā," skaidro Luminor bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais.
Luminor bankas dati liecina, ka 2026. gada pirmajos sešos mēnešos mājokļu iegādei izsniegtais finansējums ir par 13% lielāks nekā 2025. gada pirmajā pusgadā. Šī gada pirmajā pusgadā vairāk nekā 1600 mājsaimniecības jeb vidēji vairāk nekā 270 mājsaimniecību mēnesī iegādājušās mājokli ar Luminor bankas finansējumu.
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Vairāk nekā ceturtā daļa jeb 28% Latvijas iedzīvotāju vislabprātāk mājokli iegādātos galvaspilsētā Rīgā, noskaidrots Luminor bankas aptaujā. Savukārt par otru iecienītāko vietu mājokļa iegādei iedzīvotāji atzīst lauku reģionus — tos izvēlētos 14% aptaujāto, dodot priekšroku lauku apkārtnei nevis lielajām reģionu pilsētām. No pilsētām ārpus Rīgas visbiežāk iedzīvotāji izvēlētos dzīvot Jūrmalā, Liepājā, Cēsīs un Ventspilī.
Rīga īpaši augstu popularitāti ieņem tieši jauniešu vidū — 43% iedzīvotāju 18-29 gadu vecumā izvēlētos mājokli Rīgā, kamēr iedzīvotāji 50-60 gadu vecumā labprāt iegādei izvēlētos mājokli lauku reģionos. Stabilu iedzīvotāju interesi par mājokļiem galvaspilsētā un tās tuvākajā apkārtnē apliecina arī Luminor bankas mājokļu kreditēšanas dati. Rīga veido aptuveni 55% no visiem izsniegtajiem aizdevumiem, savukārt Pierīga — ap 40%. Pierīgā jau ilgstoši novērojams izteikts pieprasījums pēc īpašumiem tieši Mārupes novadā.
"Pēdējos gados novērojams, ka mājokļu būvniecība aktivizējusies arī reģionos. Liepājā, Valmierā, Kuldīgā un Smiltenē notiek daudzdzīvokļu ēku būvniecība. Tā ir loģiska attīstības gaita, ņemot vērā, ka dzīvesvietas un mājokļu attīstība notiek tur, kur vietējā ekonomika rada darbavietas, piesaista iedzīvotājus, attīsta infrastruktūru un rada jaunas iespējas. Kopumā Latvijā šobrīd vērojama stabila hipotekārā kredītportfeļa izaugsme — šī gada 2. ceturksnī izsniegto kredītu apmērs pieaudzis par 2,6% jeb vairāk nekā 141 miljonu eiro. Latvijas mājokļu cenas ir pietiekamas, lai būvniecība būtu pamatota un mājokļu iegādes cenas iedzīvotājiem joprojām ir izdevīgākas nekā Lietuvā un Igaunijā," skaidro Luminor bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais.
Luminor bankas dati liecina, ka 2026. gada pirmajos sešos mēnešos mājokļu iegādei izsniegtais finansējums ir par 13% lielāks nekā 2025. gada pirmajā pusgadā. Šī gada pirmajā pusgadā vairāk nekā 1600 mājsaimniecības jeb vidēji vairāk nekā 270 mājsaimniecību mēnesī iegādājušās mājokli ar Luminor bankas finansējumu.
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