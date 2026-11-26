Pēc nepienācīgas izturēšanās pret bērnu šomēnes darbu zaudējusi kāda Vecumnieku bērnudārza skolotāja, ceturtdien Bauskas novada domes sēdē informēja pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs.
Viņš atklāja, ka novembra sākumā bērnudārza "Zaķēnu" grupā konstatēta nepienācīga izturēšanās no pedagoga puses. Sākumā skolotāja no pienākumiem atstādināta, bet vēlāk darbs viņai uzteikts.
Pašlaik pašvaldība meklē risinājumus, kā nodrošināt bērnu pieskatīšanu līdz tiks atrasta jauna pedagoģe.
Romānovs atzina, ka situācija izgaismojusi arī problēmas vecāku attiecībās, atšķirīgus redzējumus par bērnu interesēm un iekļaujošo izglītību.
Saskaņā ar pašvaldības publiskoto informāciju grupa "Zaķēni" Stelpē pagaidām darbosies no plkst. 7.30 līdz 18. Bērnu uzraudzību nodrošinās divi skolotāja palīgi, tādējādi saglabājot iespēju bērniem apmeklēt pirmsskolas grupu Stelpē.
Bērniem, kuriem jāapgūst obligātā pirmsskolas izglītība, līdz jauna pedagoga piesaistei piedāvāta iespēja apmeklēt pirmsskolas grupas Vecumniekos. Ja vecāki izvēlēsies šo iespēju, bērnu nogādāšana uz izglītības iestādi un atpakaļ būs jānodrošina ar personisko transportu.
Savukārt bērniem, kuri turpinās apmeklēt grupu Stelpē, iestādes vadītāja un metodiķe apņēmušās nodrošināt nepieciešamos mācību materiālus un metodisko atbalstu, lai arī pedagoga vakances laikā bērniem būtu pieejamas vecumam atbilstošas izglītojošas nodarbes un vecāki varētu iesaistīties bērnu mācību procesā.
Savukārt, komentējot notikumus pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaulīte", no kuras šogad izkļuvuši vairāki nepieskatīti bērni, Romānovs sacīja, ka ir sagatavots situācijas izvērtējums, piemēroti disciplinārsodi un sniegtas atbildes uzraugošajām institūcijām. Tāpat Valsts policijā turpinās resoriskā pārbaude un pašvaldība sadarbojas ar likumsargiem, sniedzot visu nepieciešamo informāciju.
Pēc bērnu atkārtotas izkļūšanas no Bauskas bērnudārza "Pasaulīte" iestādes vadītāja saņēmusi rājienu.
Iestādi vada Daina Kadiševska. Līdz šim viņa nekomentēja abus incidentus, visu saziņu nodrošinot pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļai.
Oktobra sākumā no Bauskas bērnudārza "Pasaulīte" aizgājis nepieskatīts trīsgadnieks. Bērns atradies un ir sveiks un vesels.
Bet jūnijā bērnudārza "Pasaulīte" teritoriju pametušas divas trīsgdanieces, kuras atvērušas iestādes vārtus.
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Pēc nepienācīgas izturēšanās pret bērnu šomēnes darbu zaudējusi kāda Vecumnieku bērnudārza skolotāja, ceturtdien Bauskas novada domes sēdē informēja pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs.
Viņš atklāja, ka novembra sākumā bērnudārza "Zaķēnu" grupā konstatēta nepienācīga izturēšanās no pedagoga puses. Sākumā skolotāja no pienākumiem atstādināta, bet vēlāk darbs viņai uzteikts.
Pašlaik pašvaldība meklē risinājumus, kā nodrošināt bērnu pieskatīšanu līdz tiks atrasta jauna pedagoģe.
Romānovs atzina, ka situācija izgaismojusi arī problēmas vecāku attiecībās, atšķirīgus redzējumus par bērnu interesēm un iekļaujošo izglītību.
Saskaņā ar pašvaldības publiskoto informāciju grupa "Zaķēni" Stelpē pagaidām darbosies no plkst. 7.30 līdz 18. Bērnu uzraudzību nodrošinās divi skolotāja palīgi, tādējādi saglabājot iespēju bērniem apmeklēt pirmsskolas grupu Stelpē.
Bērniem, kuriem jāapgūst obligātā pirmsskolas izglītība, līdz jauna pedagoga piesaistei piedāvāta iespēja apmeklēt pirmsskolas grupas Vecumniekos. Ja vecāki izvēlēsies šo iespēju, bērnu nogādāšana uz izglītības iestādi un atpakaļ būs jānodrošina ar personisko transportu.
Savukārt bērniem, kuri turpinās apmeklēt grupu Stelpē, iestādes vadītāja un metodiķe apņēmušās nodrošināt nepieciešamos mācību materiālus un metodisko atbalstu, lai arī pedagoga vakances laikā bērniem būtu pieejamas vecumam atbilstošas izglītojošas nodarbes un vecāki varētu iesaistīties bērnu mācību procesā.
Savukārt, komentējot notikumus pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaulīte", no kuras šogad izkļuvuši vairāki nepieskatīti bērni, Romānovs sacīja, ka ir sagatavots situācijas izvērtējums, piemēroti disciplinārsodi un sniegtas atbildes uzraugošajām institūcijām. Tāpat Valsts policijā turpinās resoriskā pārbaude un pašvaldība sadarbojas ar likumsargiem, sniedzot visu nepieciešamo informāciju.
Pēc bērnu atkārtotas izkļūšanas no Bauskas bērnudārza "Pasaulīte" iestādes vadītāja saņēmusi rājienu.
Iestādi vada Daina Kadiševska. Līdz šim viņa nekomentēja abus incidentus, visu saziņu nodrošinot pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļai.
Oktobra sākumā no Bauskas bērnudārza "Pasaulīte" aizgājis nepieskatīts trīsgadnieks. Bērns atradies un ir sveiks un vesels.
Bet jūnijā bērnudārza "Pasaulīte" teritoriju pametušas divas trīsgdanieces, kuras atvērušas iestādes vārtus.
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