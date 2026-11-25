Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) uzdevis pilsētas izpilddirektoram sagatavot priekšlikumus grozījumiem Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likumā, lai nepieļautu "neatbilstošas protesta akcijas" pie Brīvības pieminekļa un citās Latvijas valsts vēsturei nozīmīgās vietās, informē Ratnieka padomniece Inese Ozoliņa.
Ratnieks uzsver, ka Latvijas tautas piemiņas vietām ir nepieciešama īpaša tiesiskā aizsardzība, kas nepieļautu to izmantošanu darbībām, kuras nav savienojamas ar šo vietu nozīmi un cieņu pret Latvijas vēsturi.
Piektdien, 28. novembrī, plkst. 12, Ratnieks Rīgas domē tiksies ar Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāju Ivaru Āboliņu (NA), Rīgas pašvaldības policijas un pašvaldības pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējamos risinājumus un apspriestu nepieciešamos likuma grozījumus un pašvaldības sagatavotos priekšlikumus, lai "tiesiskais regulējums skaidri noteiktu, kādas darbības šajās īpaši aizsargājamajās vietās nav pieļaujamas".
"Brīvības piemineklis ir mūsu valsts neatkarības, tautas brīvības un vēsturiskās pašapziņas simbols. Tāpat Rīgas Brāļu kapi ir svēta piemiņas vieta cilvēkiem, kuri atdevuši dzīvību par Latvijas valsti. Šādām vietām ir jābūt īpaši aizsargātām. Mēs nevaram pieļaut, ka tās tiek izmantotas neatbilstošām protesta akcijām, ignorējot šo vietu vēsturisko un simbolisko nozīmi," pauž Ratnieks.
Vienlaikus viņš uzdevis Rīgas pilsētas izpilddirektoram izvērtēt policijas rīcības algoritmu otrdien notikušās protesta akcijas laikā pie Brīvības pieminekļa.
24. novembra vakarā pie Brīvības pieminekļa notika protests organizācijas "Gribu palīdzēt bēgļiem" darbinieces Ievas Raubiško aizstāvībai. Sapulcē savu viedokli pauda arī raidījumu vadītājs Aivis Ceriņš, kurš Saeimas vēlēšanās kandidēja no "Apvienotā saraksta", taču netika ievēlēts. Viņš apgalvoja, ka Raubiško ir piemērots pārāk mazs sods. Pēc uzrunas pašvaldības policijas darbinieki viņu pavadīja prom no pieteiktās sapulces vietas.
Sapulce notika dienu pirms Latgales apgabaltiesa Rēzeknē apelācijas kārtībā sāka skatīt krimināllietu pret Raubiško.
Pirmās instances tiesa pērn Raubiško piesprieda 200 stundu sabiedrisko darbu. Raubiško, viņas aizstāvji un prokuratūra spriedumu vēlāk pārsūdzēja.
Iepriekš Latgales rajona tiesas tiesnesis Ivars Dzindzuks pēc saīsinātā sprieduma pasludināšanas uzsvēra, ka Raubiško motīvs bijis humānās palīdzības sniegšana, bet tā tikusi veikta ar pretlikumīgām metodēm.
Raubiško tika apsūdzēta par robežas nelikumīgas šķērsošanas organizēšanu, bet tiesa atzina viņu par vainīgu robežas nelikumīgas šķērsošanas atbalstīšanā, līdz ar to sods ir maigāks. Tāpat tiesa ņēma vērā Raubiško līdzdalības pakāpi, viņas vēsturi, kaitīguma pakāpi un kopējo atbildību.
Tiesnesis norādīja, ka viņas izdarītais noziegums atšķiras no daudziem citiem līdzīgiem pārkāpumiem, jo Raubiško nerīkojās mantkārības vadīta, bet viņu motivēja vēlme palīdzēt cilvēkiem.
Prokurore tiesas debatēs lūdza piespriest Raubiško pusotra gada cietumsodu.
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Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) uzdevis pilsētas izpilddirektoram sagatavot priekšlikumus grozījumiem Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likumā, lai nepieļautu "neatbilstošas protesta akcijas" pie Brīvības pieminekļa un citās Latvijas valsts vēsturei nozīmīgās vietās, informē Ratnieka padomniece Inese Ozoliņa.
Ratnieks uzsver, ka Latvijas tautas piemiņas vietām ir nepieciešama īpaša tiesiskā aizsardzība, kas nepieļautu to izmantošanu darbībām, kuras nav savienojamas ar šo vietu nozīmi un cieņu pret Latvijas vēsturi.
Piektdien, 28. novembrī, plkst. 12, Ratnieks Rīgas domē tiksies ar Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāju Ivaru Āboliņu (NA), Rīgas pašvaldības policijas un pašvaldības pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējamos risinājumus un apspriestu nepieciešamos likuma grozījumus un pašvaldības sagatavotos priekšlikumus, lai "tiesiskais regulējums skaidri noteiktu, kādas darbības šajās īpaši aizsargājamajās vietās nav pieļaujamas".
"Brīvības piemineklis ir mūsu valsts neatkarības, tautas brīvības un vēsturiskās pašapziņas simbols. Tāpat Rīgas Brāļu kapi ir svēta piemiņas vieta cilvēkiem, kuri atdevuši dzīvību par Latvijas valsti. Šādām vietām ir jābūt īpaši aizsargātām. Mēs nevaram pieļaut, ka tās tiek izmantotas neatbilstošām protesta akcijām, ignorējot šo vietu vēsturisko un simbolisko nozīmi," pauž Ratnieks.
Vienlaikus viņš uzdevis Rīgas pilsētas izpilddirektoram izvērtēt policijas rīcības algoritmu otrdien notikušās protesta akcijas laikā pie Brīvības pieminekļa.
24. novembra vakarā pie Brīvības pieminekļa notika protests organizācijas "Gribu palīdzēt bēgļiem" darbinieces Ievas Raubiško aizstāvībai. Sapulcē savu viedokli pauda arī raidījumu vadītājs Aivis Ceriņš, kurš Saeimas vēlēšanās kandidēja no "Apvienotā saraksta", taču netika ievēlēts. Viņš apgalvoja, ka Raubiško ir piemērots pārāk mazs sods. Pēc uzrunas pašvaldības policijas darbinieki viņu pavadīja prom no pieteiktās sapulces vietas.
Sapulce notika dienu pirms Latgales apgabaltiesa Rēzeknē apelācijas kārtībā sāka skatīt krimināllietu pret Raubiško.
Pirmās instances tiesa pērn Raubiško piesprieda 200 stundu sabiedrisko darbu. Raubiško, viņas aizstāvji un prokuratūra spriedumu vēlāk pārsūdzēja.
Iepriekš Latgales rajona tiesas tiesnesis Ivars Dzindzuks pēc saīsinātā sprieduma pasludināšanas uzsvēra, ka Raubiško motīvs bijis humānās palīdzības sniegšana, bet tā tikusi veikta ar pretlikumīgām metodēm.
Raubiško tika apsūdzēta par robežas nelikumīgas šķērsošanas organizēšanu, bet tiesa atzina viņu par vainīgu robežas nelikumīgas šķērsošanas atbalstīšanā, līdz ar to sods ir maigāks. Tāpat tiesa ņēma vērā Raubiško līdzdalības pakāpi, viņas vēsturi, kaitīguma pakāpi un kopējo atbildību.
Tiesnesis norādīja, ka viņas izdarītais noziegums atšķiras no daudziem citiem līdzīgiem pārkāpumiem, jo Raubiško nerīkojās mantkārības vadīta, bet viņu motivēja vēlme palīdzēt cilvēkiem.
Prokurore tiesas debatēs lūdza piespriest Raubiško pusotra gada cietumsodu.
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